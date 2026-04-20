セルシスの「CLIP STUDIO PAINT」が、講談社のグローバルマンガ賞「KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY」に協賛

株式会社セルシス

セルシスのイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」は、講談社が主催する新しいグローバルマンガ賞「KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY」に協賛します。

本コンテストは、国籍や経験を一切問わず、世界中から未来のマンガ家の才能を発掘し、プロデビューを応援することを目的としたもので、講談社が運営する世界のマンガクリエイターを対象とした公式グローバル・プラットフォーム「KODANSHA MANGA ACADEMY（以下、KMA）」において開催されます。

セルシスは、世界中のプロの現場でも多数導入されるペイントアプリ「CLIP STUDIO PAINT」を受賞者に贈呈し、世界中のクリエイターの創作活動を支援します。

▼KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY

https://manga-academy.kodansha.com/award/mangaka-discovery/

■「KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY」とは

「KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY」は、講談社にとって過去最大規模のグローバルな才能発掘の試みです。本賞は「完成度ではなく、可能性（ポテンシャル）を見出す」という強い信念のもとに設立されており、国籍、経験の有無は一切問わず応募が可能です。講談社が持つ7つのコミック編集部に所属する編集者がすべての応募作品に目を通し、プロとして連載化できる可能性を審査します。

▼KODANSHA MANGA ACADEMY

https://manga-academy.kodansha.com/

■「KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY」概要

- 応募期間：2026年4月20日（月）12:00～7月22日（水）23:59 （JST）- 募集ページ：https://manga-academy.kodansha.com/award/mangaka-discovery/

●応募要項

対象：全世界のすべてのクリエイター（経験不問）

応募作品：オリジナルのマンガ作品（8～60ページ）※英語または日本語で制作されたもの

応募費用：無料

●審査員

講談社のコミック編集部（7部署）の編集者が参加します。

●各賞について

大賞（Grand Prize）

- 賞金 300,000円- 東京で開催される授賞式への招待（渡航費・宿泊費は講談社負担）- 講談社のデジタルマンガプラットフォーム「K MANGA」および「コミックDAYS」での作品掲載- 担当編集者の選出（講談社の編集者が専属のクリエイティブ・パートナーとして付き無償で制作をサポート）- 副賞：CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン（2年版）

優秀賞（Encouragement Prize）

- 担当編集者の選出

1次選考通過者（上位100名）

- 講談社のマンガ編集者による個別フィードバック

「KMA AWARD: MANGAKA DISCOVERY」の詳細・応募はこちら：

https://manga-academy.kodansha.com/award/mangaka-discovery/

「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、6,000万人以上のクリエイターが利用したイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。（*） Windows、macOS、iPad、iPhone、Android、Chromebookといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからプロのクリエイターまで、幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。

セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/

お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋 / 楢崎

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail: press@celsys.com

法人のお客様

https://www.celsys.com/clipsolution/