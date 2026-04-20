Playfinity、Boltとのグローバルな戦略的提携の第一弾として、GameBull正式ローンチ--リワード型広告を活用したカジュアルeスポーツプラットフォームの運用開始

Playfinity株式会社

Playfinity株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山中健太郎、以下Playfinity）はBolt Financial, Inc.（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下Bolt URL：https://www.bolt.com/）と、主に日本のゲームコンテンツを活用した新しいプラットフォームの構築を目的にグローバル規模の戦略提携に合意し、この度、提携の第一弾施策となるリワード型広告を活用したカジュアルeスポーツプラットフォーム「GameBull」を正式ローンチしました。

本取り組みは、Playfinityが推進するグローバルゲーミフィケーション事業と、Boltが有するチェックアウト・決済基盤とユーザーネットワークを掛け合わせることで、ゲームを起点とした新たな顧客接点、広告収益機会、送客導線を創出するものです。両社は今後も、エンターテインメントとマーケティング、広告、コマースを横断する新たな事業モデルの構築を進め、グローバルゲーミフィケーション事業の拡大を目指してまいります。

戦略提携第一弾として「GameBull」を正式ローンチ

「GameBull」は、リワード型広告を活用したカジュアルeスポーツプラットフォームです。

ユーザーは手軽に参加できるカジュアルゲームを通じて、対戦やチャレンジを楽しみながら報酬獲得や各種インセンティブ体験を得ることができます。これにより、従来の広告視聴体験を、より能動的で熱量の高いエンゲージメントへと進化させます。また、「GameBull」は単なるゲーム提供にとどまらず、広告閲覧、リワード設計、競争体験を一体化することで、高い滞在時間と高頻度利用を生み出す設計を志向しています。Playfinityでは、今後のグローバルゲーミフィケーション事業における中核プロダクトの一つとして位置付けています。

「GameBull」を活用した企業向けホワイトラベル事業の実証検証を開始

今回の「GameBull」正式ローンチとあわせて、Playfinityは「GameBull」システムを活用し、「遊びたくなる販促で、来店・再来店を生み出す新しいO2O施策」として企業向けホワイトラベル事業の実証検証も開始いたします。企業や各店舗側が新たなアプリの導入や制作を必要とせず、「GameBull」がOEM提供するブラウザ上で店舗側の顧客との接点を強化し、既存の顧客基盤や会員基盤に対してゲームを活用した新たな収益機会や販促施策の有効性を検証する予定です。

飲食店、クリニック、小売、サロン、娯楽施設をはじめとする、あらゆる規模の消費者向け事業者を対象に展開してまいります。また、本事業は、企業側がコスト負担なく導入できる設計を志向しており、自社でゲームやアプリを新規開発することなく、手軽にブラウザベースでサービス導入できる点を特長としています。これにより、導入ハードルを抑えながら、顧客接点の強化、販促施策の高度化、店舗の広告収益機会の創出を目指します。

販売代理店・事業開発パートナーの募集も開始

Playfinityでは、本ホワイトラベル事業の拡大に向けて、販売代理店・事業開発パートナーの募集も開始いたします。地域の飲食店、クリニック、小売事業者、各種消費者向けサービス事業者との接点を持つ法人・事業者様との連携を通じて国内外での導入拡大を推進してまいります。今後は、事業会社のみならず、広告代理店、販促支援会社、地域事業者ネットワークを有するパートナーとの協業も視野に入れ、幅広い展開を進めてまいります。

今後の展望

PlayfinityとBoltは、まず今回の実証検証を通じて、導入負荷、ユーザー行動、広告収益性、事業拡張性などを多角的に検証したうえで本格展開に向けた知見の蓄積を進めます。両社は今回の取り組みを、先般の戦略提携を具体化する第一歩と位置付けており、コアプロダクト「GameBull」の成長とビジネス向けモデルのホワイトラベル事業の検証を通じ、ゲームを活用した新たなマーケティング・広告の可能性を広げ、国や業種を超えて展開可能なグローバルゲーミフィケーション事業のエコシステム構築を目指してまいります。

Playfinityは今後も、「遊びをビジネスに、ビジネスを遊びに」という発想のもと、ゲーミフィケーションの力を活用し、企業とユーザーの関係性をより深く、より持続的なものへ進化させる新たな価値創造に取り組んでまいります。

会社概要

Playfinity株式会社

代表取締役CEO：山中 健太郎

事業内容：ゲーム企画開発、グローバルゲーミフィケーション事業など

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 3F

URL：https://playfinitykk.com/

Bolt Financial, Inc.

所在地：米国カリフォルニア州サンフランシスコ

事業内容：チェックアウト、決済、コマース関連領域のプラットフォーム提供 など

URL：https://www.bolt.com/

サービス概要

GameBull

概要：リワード型広告を活用したカジュアルeスポーツプラットフォーム。

Apple

https://apps.apple.com/jp/app/GameBull-play-win-prizes/id6758729935

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GameBull.playfinity

本件に関するお問い合わせ先

Playfinity株式会社 広報担当

E-mail：contact@playfinitykk.com