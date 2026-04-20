オープンイヤーでも圧倒的な低音と音圧を実現、進化したUブリッジで装着感大幅アップの完全ワイヤレスイヤホン「UU2イヤーカフ」

深圳市泽缘科技有限公司

SOUNDPEATS（本社：中国・深圳）は、好評を博した前モデルUUイヤーカフを上回る低域再生能力と音圧を実現し、軽やかな装着感を提供する新Uブリッジ搭載のオープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「UU2イヤーカフ（モデル名：POPClip2）」を発売します。発売を記念し、Amazonにて本製品の特別セールを実施します。専用割引クーポン適用で 最大22%オフと大変お求めやすい価格で提供致しますので、この機会にご利用ください。

公式ページ：https://jp.soundpeats.com/products/uu2?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=uu2_launch(https://jp.soundpeats.com/products/uu2?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=uu2_launch)オープン型とは思えない、深く力強い低音

チタンコーティングが施された大口径12mmデュアルマグネットドライバーを搭載、歪みを抑えた繊細な描写力を発揮しつつ、オープンイヤー型イヤホンの課題とされてきた深く力強い低音を実現しました。前モデルUUヤーカフで好評を博した、特定の周波数帯/音域を最適化処理する「ダイナミックEQ※」もパワーアップ、これまでオープンイヤーでは難しいとされてきた低域の描写力向上に寄与しています。

※：SOUNDPEATSアプリで有効化のうえご利用いただけます。

Uブリッジが進化、長時間装着しても疲れ知らず

前モデルUUイヤーカフで軽い装着感の実現に貢献した、ドライバー部とバッテリー部をつなぐ「Uブリッジ」を改良、耳への圧力は前モデル比61%軽減（弊社調べ）とより軽快にご利用いただけるようになりました。Uブリッジの部材には、柔軟性と形状記憶力に富むニッケルチタンワイヤーのなかでもより弾性に優れ形状記憶が安定するA級グレードを採用、長時間装着しても痛みや疲れが少ない自然な装着感を実現しています。

最大音量大幅アップ、オープンイヤーでも大迫力のサウンド

圧迫感のない広々とした音場で人気のオープンイヤー型イヤホンですが、その構造上音量を稼げないことがウイークポイントとされてきました。弊社開発チームは本製品の設計にあたり、パワーアンプなど細部を徹底的に見直すことで、前モデルUUイヤーカフに比べ最大音量を2.57%（3.17dB）向上させることに成功しました。音楽の再生を開始したその瞬間、 これまでにないオープンイヤー型イヤホンだと実感いただけます。

音漏れが気になるときの「プライバシーモード」

オープンイヤー型イヤホンは、その構造上ある程度の音漏れが避けられませんが、本製品フでは周囲に音が拡散しにくくなる「プライバシーモード」を用意しました。SOUNDPEATS アプリで「プライバシーモード」スイッチをオンにすると、以降音漏れしにくくなり、周囲に気遣いすることができます。

※：プライバシーモード有効時は、すべてのEQ設定が無効化されます。

左右の区別なしに充電、チャンネル切り替えも自動処理

本製品の左右音声チャンネルは固定ではなく、充電ケースの格納位置と取り出す順序により決定されるため、充電ケースに格納するときは左右を意識せず適当に置いてかまいません。蓋を閉じて10秒後以降に取り出せば、左右チャンネルが適切に再設定されます。

操作ミスなし、扱いやすい物理ボタン

完全ワイヤレスイヤホンで一般的なタッチ方式ではなく、誤操作が少ない物理ボタン方式を採用しました。ボタンは耳の裏側に配置され、2本の指でつまみどちらかの指に力を入れな ければ動作しないため、触れただけで反応してしまう心配がありません。音量や各種機能はボタンの操作で簡単に切り替えでき、会話中や電車内などさまざまなシーンで活躍します。

Bluetooth 6.0対応、高音質コーデックLDAC(TM)もサポート

最新規格のBluetooth 6.0に対応することで、イヤホンの接続安定性が大幅に向上し、音飛び・音途切れが起きにくくなりました。高効率・高音質オーディオコーデック「LDAC」にも対応、同じくLDAC対応のスマートフォンと組み合わせれば、サンプリング周波数最大96kHz・量子化ビット数24bitという豊富な情報量で音楽をお楽しみいただけます（一般社団法人日本オーディオ協会のハイレゾオーディオワイヤレス認証取得済）。

※：LDAC有効時にダイナミックEQはご利用いただけますが、ゲーム/ムービーモード、マルチポイントはご利用いただけません。

マルチポイント接続

Bluetoothのマルチポイント接続に対応、1台のUU2イヤーカフを2台のPC／スマートフォンと同時接続できます。パソコンとスマートフォンを並行利用しているとき両方に接続していれば、パソコン側でビデオ会議が始まったとしても、スマートフォン側の音楽再生を停止しパソコンに接続し直すなどの手間がかかりません。

独自技術で風切音と通話時のノイズを低減

高弊社独自開発の革新的な風切音低減技術「SOUNDPEATS AeroVoice（エアロボイス）」（特許出願中）を搭載、一般的なイヤホンに比べて風切り音低減性能が25％※向上しています。最新のAI通話ノイズキャンセリングとデュアルマイクにより、周囲のノイズを効果的に低減することで、クリアで聞き取りやすい音声通話も実現しました。

※：弊社ラボにて測定

聴感テストでEQ設定を最適化できる専用アプリ

iOS／Android OS対応の専用アプリ「SOUNDPEATS」は、微細な音質調整が可能な8バ ンドカスタムEQ、聴感テストに基づき聴こえを最適化するアダプティブイコライザー、 LDACのオン/オフ（Android版のみ）といった各種設定とカスタマイズにご利用いただけます。本製品を末長くご利用いただくためのファームウェアアップデートにも役立ちます。

※：最適な状態でご使用いただくため、製品お受取後は当アプリでファームウェアを最新版に更新いただくことを推奨しています。

【UU2イヤーカフの概要】- ブリッジ部に長時間装着しても疲れにくい弾性TPU+A級ニッケルチタンワイヤーを採用- チタンコーティングの大口径φ12mmデュアルマグネットダイナミックドライバー- 高音質コーデック「LDAC」に対応、最大96kHz/24bit再生をサポート- 日本オーディオ協会のハイレゾオーディオワイヤレス認証取得済- 独自の風切音低減技術「SOUNDPEATS AeroVoice」- 左右の区別なしにイヤホン本体を充電、自動チャンネル切り替え対応- A級ニッケルチタン形状記憶合金のUブリッジで軽やかな装着感- 音声通話をクリアにするAIノイズキャンセリング- 立体音響を楽しめるムービーモードと遅延を抑えられるゲームモード- 2台のPC/スマホで接続を切り替えられるマルチポイント接続- イヤホン本体のみで10時間、充電ケース併用で42時間の連続音楽再生- 8バンドEQ／音質カスタマイズ機能搭載の専用アプリ「SOUNDPEATS」- 「イヤホンを探す」機能- IPX5準拠の防水性能（イヤホン本体）- 購入から1年間のメーカー保証【主な仕様】【Aura Nebula開発ログのお知らせ】

弊社では、4種類/5基のドライバーで構成されるハイブリッド5ドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤホン「Aura Nebula（オーラ・ネビュラ）」の開発を鋭意進めています。 SOUNDPEATS製品に興味をお持ちの皆さまに、我々がどのような理念・設計思想をもって開発にあたっているかを知っていただくため、公式サイト内に「Aura Nebula開発ログ」 を本年1月に開設、ドライバーの選択理由やクロスオーバーの考え方など読み応えのあるコンテンツを毎週更新で掲載しています。ぜひご一読ください。

開発ログURL： https://jp.soundpeats.com/blogs/aura-nebula

【特別セールのお知らせ】

発売を記念し、4月20日（月）から本製品の特別セールを実施します。大変お求めやすい価格で提供いたしますので、ぜひご利用ください。

セール期間： 2026/4/20（月）0:00 - 2026/5/3（日） 23:59

専用割引クーポン「SPUU2NEWS」適用で最終価格 5,678円、割引率22%

※：専用割引クーポンは、本プレスリリース上でのみ公開します。購入お手続の際、Amazon販売ページに手入 力していただく必要があります。

販売ページ

UU2イヤーカフ（ブラック）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGJTQ7C

UU2イヤーカフ（ブルー） https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGM3D88

UU2イヤーカフ（ベージュ）https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLGWBKKJ

【SOUNDPEATSについて】

SOUNDPEATS（サウンドピーツ）は、「HEAR THE DIFFERENCE」をブランドメッセージに掲げ、すべてのユーザーにより豊かな体験をお届けし、オーディオやデジタルガジェットの分野に新たなトレンドを巻き起こすべく、全力を尽くしています。

この数年間、SOUNDPEATSの製品はたくさんのオーディオファン、ガジェットファンの方々から評価をいただき、少しずつ認知度を上げて参りました。私たちの熱い想いとこだわりがぎゅっと詰まった製品を、より多くの皆様にお届けしたいと考えております。

＜本社 会社概要＞

社名 Shenzhen Zeyuan Technology Co., Ltd

URL https://jp.soundpeats.com/

所在地 中国深圳市龍華区匯海広場B区1309室

設立 2010年

代表者 代表取締役社長 魏建紅

事業内容 オーディオ・EC販売事業など

LINE@: @041ﬂﬂnyg

LINE公式： https://lin.ee/NaT2eju

公式サイト：https://jp.soundpeats.com

amazon.co.jp ストア：https://www.amazon.co.jp/soundpeats

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/gold/sonic-store/

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