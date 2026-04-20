“本物”が問われる令和の時代へ　新キャッチコピー「その水は、ミラブルか？」

株式会社サイエンス

ファインバブル技術で社会課題の解決を目指す株式会社サイエンス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水上康洋、以下当社）は、今年度で20期という大きな節目を迎えます。これを機に、自社が保有する特許技術とその品質・信頼のあり方を改めて定義いたしました。

当社はファインバブル技術の専業メーカーとして、その存在価値を明確に打ち出すとともに、お客様が安心して製品をお選びいただける一助となるべく、その決意を象徴する新たな問いを立てる宣言として、「その水は、ミラブルか？」 を掲げることをお知らせいたします。

設定の背景

当社はこれまで、ファインバブル技術を搭載した製品をいち早く市場へ届け、マイクロバブルによる入浴装置 ミラバスや、それまでは「石鹸を流す・すすぐ」ための道具であったシャワーヘッドに、「水そのもので洗浄し、潤いを与える」という新たな価値をウルトラファインバブルシャワー「ミラブル」として生み出してまいりました。単なる浴室設備に留まらず、美容へのアプローチや日々の快適性を追求した結果、目的に合わせてシャワーヘッドに機能を求めるという新しい文化を皆さまと共に育んできたと自負しております。

近年、ファインバブル製品が普及し、多くの方がこの技術に触れる機会が増えた一方で、製品の多様化により「何を基準に選べばよいか」という迷いの声も寄せられています。20期を迎える今、専業メーカーとして、私たちが守り続けてきた実感の大切と、科学的根拠に基づくモノづくりに改めて真摯に向き合う必要があると考え、自他に求める本コピーを策定いたしました。

ステートメント―毎日の水に、確かなサイエンスを。

新キャッチコピーの背景にある想いを、ステートメントに込めています。この言葉には、見た目や表現の華やかさだけではなく、生み出される“水そのものの質”が問われる時代において、「本当に信頼できる技術とは何か」を自らに問い続ける決意を込めています。今後様々なファインバブル製品が普及していく時代だからこそ、私たちはいちメーカーとして、長年培ってきた技術力と品質へのこだわりを礎に、さらなるお客様への歓びとして本物の価値を皆さまへお届けしたいと考えております。

当社はこれからも、自らの技術が世の中の信頼に値するものであるかを常に律しながら、皆さまが日々の暮らしの中で、安心して製品の良さを実感していただける環境づくりと、誠実なものづくりに取り組んでまいります。

効果に対する裏付け

ミラブルの品質と信頼性を支えているのは、当社独自の圧倒的な技術力です。製品の核となるすべての水流において特許を取得しており、これは他社製品との差別化を示す大きな特長の一つです。

特に、ミラブルの代名詞とも言える「トルネードミスト水流」は、水と空気の混合バランスを極限まで追求し、目に見えない微細な泡（ウルトラファインバブル）を生成します。この「トルネードミスト水流」は、肌の隙間や毛穴の奥まで入り込んで汚れを吸着・除去する洗浄力だけでなく、使用後の肌に潤いを与えるなど、多機能性を備えています。

単なる「水の勢い」を調整するのではなく、用途に合わせてバブルの発生量や気泡径、吐出角度を緻密に設計（計算）する。この徹底したこだわりこそが、多くの皆様から「確かに違う!」との声と、それを裏づける研究開発の結果として、私どもの誇りです。

累計販売175万本突破、受賞歴と多角的な導入実績が示す信頼の証

「ミラブル」シリーズは、2026年4月時点でシリーズ累計販売実績175万本を突破いたしました。また、2022年には「日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞」を受賞、また2025年には、特許庁が主催する「令和七年度知財功労賞の知的財産権制度活用優良企業等表彰」において「知財功労賞 大阪・関西万博特別賞」を受賞するなど、製品の独自性や社会への貢献度においても高い評価をいただいております。こうした実績の背景にある当社の開発力は、今やシャワーヘッドの枠を大きく超え、社会のあらゆる現場で活用されています。介護現場における入浴時の身体的負担軽減や、工業・農業分野での環境負荷低減と生産性向上、さらには消防現場での装備品洗浄や美容・飲食業界での衛生管理改善など、多岐にわたる分野で採用が進んでいます。このように、ミラブルの技術とエビデンスが各界で信頼され、実用化されていることこそが、社会課題の解決型のニーズへと直結しています。

今後の展開

当社は20期を新たな出発点とし、「その水は、ミラブルか？」というメッセージを通じて、本物の技術価値を広く社会へ発信してまいります。多種多様な課題が溢れる中で、皆さまが科学的根拠に基づいた信頼できる製品を安心して選べる環境づくりに努めることは、専業メーカーとしての責務です。

今後は、家庭用製品の枠を超え、医療・介護や産業、環境保全といった広範な領域に当社技術を浸透させることで、持続可能な社会を支える不可欠な基盤技術(Essential Technology)「次世代のインフラ」へと進化を遂げていきます。業界を牽引するリーディングカンパニーとして、ファインバブル技術で社会課題を解決し、人々の暮らしに新たな価値と信頼を提供し続けてまいります。

サイエンス 会社概要

会社名 ：株式会社 サイエンス

所在地 ：大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

代表取締役社長 ：水上 康洋

法人設立 ：2007年8月

事業内容 ：ファインバブル製品の開発・製造・販売及びメンテナンス

WEBサイト ：https://i-feel-science.com/