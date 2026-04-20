Marshall、大人気ポータブルスピーカーシリーズ「Kilburn III」に新色「Brown」が登場

Marshall Group AB

Marshall Group（本社：スウェーデン・ストックホルム、代表：Jeremy de Maillard、以下Marshall）は、ポータブルスピーカーでありながら、パワフルかつ高品質なサウンドで高い評価を得ている「Kilburn」シリーズにおいて、新色「Brown」を発表しました。従来モデル「Kilburn II」では最大約20時間の音楽再生が可能でしたが、最新モデル「Kilburn III」ではその倍以上となる最大約50時間の再生時間を実現しました。

他にも「Kilburn III」では、Marshall独自の「True Stereophonic」の全方位サウンド性能の採用により、どこから聞いても迫力のあるサウンドが体感できたり、低音から高音までどんな音量でもバランスとれた音で再生できるなど、あらゆる面でMarshallのこだわりが実現されています。

またデザイン面においても細部までの工夫が施されており、自社のアンプやロックンロールの歴史にインスパイアされたクラシックな外観を踏襲しています。ベルベット縁のストラップやロータリーノブなどは、どのような場面にもきれいにフィットする定番なデザインとなっています。コードや電源を気にすることなく持ち運びできるほか、IP54の防水防塵対応により屋内でも屋外でも、「Kilburn III」があればお気に入りのプレイリストをどこでも再生できます。

最新のBluetooth接続を備え、ロータリーノブで簡単にサウンドの調整ができる「Kilburn III」。妥協を許さないMarshallの製品だからこそ実現できる高品質なサウンドとデザインを実現しました。

「Kilburn III」の特長

- 従来のモデルより倍増、最大50時間のポータブル再生時間最初の曲を寝室で再生し始め、アンコールはバルコニーで再生。本製品は、屋内外問わず長時間、高 音質なサウンドを楽しめるポータブルスピーカーです。ポータブルでも最大50時間の再生時間が可能なため、バッテリー切れを気にすることなく、お気に入りのプレイリストを最後までお楽しみいただけます。- 立体的なサウンド体験を実現するMarshall独自の「True Stereophonic」の全方位サウンド性能を採用Marshall独自の「True Stereophonic」の全方位サウンド性能により、部屋のどこにいても均一な音量と音質で音楽をお楽しみいただけます。改良されたチューニングと広帯域のスピーカードライバーにより、丸みのある中音域、クリアな高音域、そして深みのある低音域を実現。あらゆる空間で、Marshallならではの立体的なサウンド体験を提供します。- 機能面でも安心、IP54の防水防塵対応「Kilburn III」はIP54の防塵・防滴仕様を備えており、水はねや軽度の汚れにも安心してご使用いただけます。屋内外のさまざまなシーンに対応できる設計で、たとえばパーティ中に飲み物がかかってしまった場合でも、製品への影響を心配する必要はありません。- あらゆる音域でバランスの取れたサウンドを実現「Kilburn III」は、音量に関わりなく、低域、中域、高域において完全に調和がとれたサウンド体験を提供します。- ワンタッチで、ロータリーノブよりすべてをコントロール低音や高音の調整、オン/オフの設定、曲の再生/停止/スキップはすべてワンアクションでコントロールロータリーノブより可能です。Marshallの「M」ボタンを使って、即座にプリセット状態へもアクセス可能です。- ポータブル充電器にも変身プレイリストを再生しながらも、「Kilburn III」を使ってスマートフォンの充電までできます。音楽再生においてだけでなく、困ったときはこのスピーカーに頼れる設計となっています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/156717/table/21_1_2336a98fb98886fefc974358e87d405d.jpg?v=202604201051 ]

発売情報

■発売日：4月24日（金）

技術仕様

■ 通信方式 : Bluetooth 5.3

■ 対応コーデック : SBC, LC3, AAC

■ 連続再生時間 : 約50時間

■ サイズ : W273 x D150 x H169 mm

■ 重量 : 約2800 g

■ アンプ : 1つの30Wクラス D アンプ（ウーファー） 2つの10W クラス D アンプ（フルレンジ）

■ ドライバー構成 : 1 つの 4"ウーファー 2 つの 2"フルレンジスピーカー

■ キャビネット仕様 : バスレフシステム付のアクティブステレオラウドスピーカー

■ フル充電時間 : USB-C PD 充電器を使用すると約３時間(20分の充電で約8時間の連続再生)

■ ワイヤレスレンジ :約10m

■ 付属端子 : Aux-in端子

■ マルチポイント接続対応

■ 防水 : IP54

■ 再生周波数帯域 : 45 Hz～20 kHz

■ 感度 : 91 dB SPL @ 1 m

■ 付属品：USB Type-C to Type-C充電ケーブル（約2m）

Marshall Groupについて

Marshall Groupは、オーディオ、テクノロジー、デザインの分野で革新を生み出し、ミュージシャンと音楽ファンをつなぐグローバルブランドです。主力ブランドであるMarshallは、60年以上にわたり、ライブステージから自宅、外出先に至るまでロックンロールの精神を体現し続け、唯一無二の存在として確固たる地位を築いてきました。世界90以上の国と地域で展開されるMarshallの製品は、約800名の情熱あるスタッフによって開発・提供されており、音楽とともに生きるすべての人に向けて、進化し続けています。