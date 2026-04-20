【ホテルDX × クラウドPOS連携】WASIMIL：スマレジと連携。レストランや館内売店のPOS取引を予約明細に自動紐付けし、請求業務を一元化
WASIMIL × スマレジ連携で、館内POS売上の手入力・転記作業をゼロに
株式会社AZOO（本社：京都市下京区、代表取締役：横田裕子）が提供するAll-in-One型ホテルDXシステム『WASIMIL（ワシミル）』は、株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平、以下「スマレジ」）が提供するクラウド型POSレジ『スマレジ』との連携を開始しました。
本連携により、ホテル館内のレストランや売店で発生したPOS取引データが、WASIMILの予約明細へ自動的に紐付けられます。これまでスタッフが手作業で行っていた「POS売上の転記」「請求書への手入力」「精算漏れの確認」といった業務を大幅に削減し、フロント業務の効率化と請求精度の向上を同時に実現します。
宿泊施設の現場が抱える「館内消費の請求管理」課題
ホテル・旅館の多くでは、チェックアウト時にレストランや売店の飲食・購入費用をまとめてご請求する「部屋付け・一括精算」の対応が求められます。しかし、フロントシステムとPOSシステムが分断されている環境では、次のような非効率が生じていました。
- POSレシートを目視確認し、フロントシステムへ手入力する「二度手間」
- 入力タイミングのずれや記載ミスによる請求漏れ・二重請求
- チェックアウト直前に取引照合が集中し、ゲストの待ち時間が発生
- 複数の画面・端末を行き来することによるスタッフ負担と属人化
- 日々の締め作業・日報集計に時間がかかり、経営判断が遅れる
これらの課題に対し、WASIMILとスマレジの連携は、POSと宿泊管理の「データの橋渡し」を自動化することで、根本的な解決を提供します。
主な連携機能
WASIMIL × スマレジ連携により、館内レストラン・売店のPOS取引データがリアルタイムでWASIMILの予約明細に自動紐付けされます
１. POS取引の自動取込（WASIMILのPOS取引画面に一覧表示）
スマレジで発生した取引データは、WebhookまたはAPIポーリングによりWASIMILへリアルタイムに連携されます。フロントスタッフはWASIMIL上の「POS取引」画面から、客室番号・日付を参照して取引内容を一元確認できます。
２. 予約明細へのマッピング（チャージの自動紐付け）
取り込んだPOS取引を、対応する予約の請求明細（チャージ）に紐付けることができます。スタッフがPOS取引と予約を選択してマッピングを行うと、予約の未収残高に自動加算され、チェックアウト時の一括精算が可能になります。
３. 支払いステータスの双方向同期
スマレジ側での支払い完了はWASIMILへ自動反映され、チャージが「支払済」にステータス変更されます。逆にWASIMIL側で精算した場合も、スマレジ側のPOS取引が「支払済」に更新されます。フロントとレストランのどちらで処理しても、データが常に一致します。
４. 朝食・追加サービスの販売から請求まで自動連動
朝食や館内サービスをWASIMILで設定しておけば、 スマレジでの販売データが予約明細に自動で反映。 ゲストへの請求漏れやシステム間の転記作業がなくなります。
連携フローイメージ
【スマレジで決済する場合】
- ゲストがレストランのスマレジPOSでオーダー・支払いを行う
- スマレジの取引データがWASIMILへ自動連携
- WASIMILのPOS取引画面で該当予約にマッピング
- 予約チャージに自動加算・支払済ステータスで反映
【WASIMILで一括精算する場合】
- ゲストがレストランでオーダー（未払い状態でスマレジに登録）
- 取引データがWASIMILへ連携・予約にマッピング
- チェックアウト時にWASIMILで一括精算
- スマレジ側のPOS取引が自動で「支払済」に更新
本連携で実現できること
- フロントスタッフの手入力作業をゼロに：POS売上が自動でWASIMILへ反映
- 請求漏れ・二重請求リスクの大幅低減：取引と予約の紐付けが可視化
- チェックアウト待ち時間の短縮：事前に精算が完了している状態でゲストを迎える
- 複数画面の切り替えが不要：WASIMIL一画面で全請求管理が完結
- 少人数スタッフでも安定した運営が可能
『WASIMIL』について
予約から顧客管理・会計まで、宿泊業務を一元管理するWASIMIL
WASIMIL（ワシミル）は、予約管理、PMS（宿泊管理）、CRM、マーケティング、売上管理、会計帳票、BI分析、決済連携、スマートロックなど、宿泊運営に必要な機能を一元化したAll-in-One型ホテルDXシステムです。
さらに、AIコンシェルジュ・AIサマリー・スマートAIタグなどのAI機能を搭載し、ゲスト対応や情報整理、顧客分析を効率化。
少人数運営でも安定した運用と高いサービス品質を両立できるようサポートします。
主な機能一覧
- PMS（宿泊管理）
- 予約エンジン
- CRM（顧客管理）
- 料金・在庫管理
- 売上・会計連携
- マーケティングオートメーション
- BI分析
- 清掃・設備管理
- オンラインチェックイン／スマートロック連携
- AI機能（AIコンシェルジュ／AIサマリー／スマートAIタグ）
株式会社スマレジについて
株式会社スマレジは、低コスト・高機能なクラウド型POSレジ『スマレジ』を提供するテクノロジー企業です。
iPad・スマートフォン・デスクトップ端末に対応し、レストラン・カフェ・小売店・ホテル館内売店など幅広い業態で45,000店舗以上への導入実績を持ちます。
キャッシュレス決済・現金・QRコード決済・自動釣銭機との連動に対応し、外部システムとのAPI連携が充実していることが特長です。
- 会社名：株式会社スマレジ
- 所在地：大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル3F
- 代表者：代表取締役 宮崎龍平
- 設立：2005年5月24日
- 事業内容：クラウドPOSレジ「スマレジ」の開発・提供、マルチ決済サービス「PAYGATE」、勤怠管理「スマレジ・タイムカード」
- 公式サイト：https://corp.smaregi.jp/
株式会社AZOOについて
株式会社AZOOは、「データで日本を観光立国する」をビジョンに掲げ、宿泊業界の業務効率化を支援するサービスを展開する京都発のスタートアップ企業です。
主力製品である『WASIMIL』を通じて、宿泊施設のDX推進に取り組んでいます。
- 設立：2020年1月
- 所在地：京都府京都市下京区大政所町680-1
- 代表者：代表取締役 横田裕子
- 公式サイト：https://www.wasimil.com