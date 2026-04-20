UPDF Sign、年額プランの価格を改定　AI搭載PDFソリューション「UPDF」が文書業務全体をよりスムーズに支援

Superace Software Technology Co., Ltd.





Superace Software Technology Co., Ltd. が提供する電子署名サービス「UPDF Sign」は、このたび年額プランの価格改定を実施したことをお知らせいたします。今回の改定により、個人版は年額15,100円、教育版は年額13,600円となりました。

近年、契約書、申請書、同意書、社内承認書類など、さまざまな文書業務において電子署名の活用が広がっています。業務のデジタル化やオンライン化が進む中、場所を問わず手続きを進められる利便性から、個人・教育機関・小規模事業者を中心に、電子署名サービスへの関心は高まり続けています。

UPDFは、AIを搭載したPDFソリューションとして、PDFの閲覧、編集、注釈、変換、OCR、整理、保護、共有など、日常の文書業務を幅広く支える機能を提供しています。また、Windows、Mac、iOS、Android、Webに対応し、利用シーンに応じて柔軟に文書作業を進められる点も特長です。UPDF Signは、その中で署名業務を担うサービスとして、文書の確認から共有、署名完了までをよりスムーズにつなぎます。

こうした背景を受け、UPDF Signでは、継続的かつ安定したサービス提供を見据え、価格体系の見直しを行いました。今回の価格改定は、単なる料金変更ではなく、変化する文書業務のニーズに対応しながら、より実用的で導入しやすい電子署名環境を提供していくためのものです。

■ 改定内容

UPDF Sign 個人版（年額）

旧価格：10,500円

新価格：15,100円

UPDF Sign 教育版（年額）

旧価格：9,000円

新価格：13,600円

■UPDF Signが提供する価値

UPDF Signは、電子署名をより身近に取り入れやすくすることを目指したサービスです。署名依頼から確認、回収までをオンラインで進めやすくし、紙の印刷・郵送・押印にかかる手間を減らしながら、日常の文書フローの効率化を支援します。

また、UPDFはPDFの閲覧、編集、注釈、変換など、日常の文書作業を支える機能を展開しており、UPDF Signはその中で署名業務を担うサービスとして位置づけられています。文書の確認・修正・共有から署名までを、よりスムーズに進められることも、UPDFの大きな特長の一つです。

UPDFは、PDFを「開く」「読む」だけで終わらせず、「編集する」「共有する」「署名する」までを一つの流れでつなぐ文書環境の構築を目指しています。今回の価格改定も、その提供価値を継続的に高めていく取り組みの一環です。

■ 今後の展望

UPDFは今後も、AIとPDF機能を組み合わせながら、ユーザーの文書業務をよりシンプルに、より効率的に進められる環境づくりを目指してまいります。電子署名を含めた文書ワークフロー全体を支えるサービスとして、継続的な改善と提供価値の向上に取り組んでまいります。

■ 関連情報

製品名：UPDF Sign

提供元：Superace Software Technology Co., Ltd.

＜公式サイト・各種SNS＞

公式サイト：https://updf.com/jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@UPDFJapan

X（旧Twitter）：https://x.com/updf_jp

Facebook：https://www.facebook.com/UPDFJapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@updf_jp

■UPDFについて

UPDFは、AIを搭載したPDFソリューションです。PDFの閲覧・編集・注釈・変換・OCR・整理・圧縮・保護・共有・入力と署名など、日常の文書業務に必要な機能を一つの環境で提供しています。デスクトップとモバイルの両方に対応し、さまざまな業務シーンで活用されています。