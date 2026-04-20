セルフ写真館「PICmii」誕生から4年　約2万組のお客様に感謝を込めた『4周年サンクスキャンペーン第2弾』を新宿・渋谷を開催

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典)が運営する「セルフ写真館 PICmii(読み：ピックミー、以下：PICmii) https://picmii.studio/(https://picmii.studio/) 」は、2026年4月でオープンから4年を迎えました。

大変ご好評をいただいた第1弾のキャンペーンに続き、2026年4月22日（水）より、PICmii 新宿店および渋谷店にて「4周年サンクスキャンペーン第2弾」を開催いたします。

本キャンペーンでは、チェキやPICmii割引クーポンが当たる、ハズレ無しの「カプセルくじ」の実施に加え、PICmiiで撮影した写真を大切に保管できる「オリジナル写真台紙」を先着300組の方への配布を実施いたします。

4周年、お客様に日頃の感謝を込めて

PICmiiでは、マタニティのお客様や小さなお子様がいらっしゃるご家族、ウェディングフォトなど、新たなライフステージの記念日から何気ない日常の撮影まで、たくさんの方にご愛顧いただき、オープンから累計約20,000組、のべ40,000人以上の方にセルフ写真を撮影いただきました。

これまでPICmiiと共に歩んでくださった皆様への感謝と、これからもご来店いただくお客様の撮影時間が特別な思い出になるよう、そして日常を彩る特別なスパイスであり続けるようこれからもPICmiiでお客様をお迎えしてまいります。

「セルフ写真館 PICmii４周年サンクスキャンペーン第2弾」概要

先駆けて実施したSNSでの第1弾キャンペーンでは、大変多くのお客様にご参加いただきました。

第2弾では、日頃からお店に足を運んでくださるお客様へ直接感謝をお伝えしたいという想いから、新宿・渋谷の店頭で楽しめる体験型企画をご用意しました。

キャンペーン１.：ハズレなし！全員当たる「カプセルくじ」で運試し

[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/173_1_17589fcb597fea3d1f39e0563d55f1d9.jpg?v=202604201051 ]

キャンペーン２.：先着300組限定「オリジナル写真台紙」プレゼント

新宿店・渋谷店のいずれかで撮影いただいたお客様の中から、先着300組様にPICmiiオリジナル写真台紙をプレゼントいたします。カメラのキタムラで使えるプリント無料クーポンも一緒にプレゼント。ぜひPICmiiで撮影した写真を、オリジナル写真台紙に入れて、いつでも見える場所に飾ってみてください。







セルフ写真館「PICmii」とは



PICmiiは、カメラマンがいる通常の写真館とは異なり、設置済みのカメラと照明を使い、お客様ご自身でシャッターを切るだけで本格的な仕上がりの写真が撮れるセルフ写真館です。

世界でも類を見ない幅広いフォトサービスを展開するキタムラ・ホールディングス グループの強みであるプロクオリティの機材や撮影ノウハウを活かした高クオリティな写真にご好評をいただいております。

2025年11月からは、横浜・名古屋・大阪の3店舗でFC事業を本格稼働。カメラの専門知識がなくても省スペースで気軽にスタートでき、他事業との掛け合わせによる相乗効果も期待できます。

資料請求や詳細について、ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://picmii.studio/business/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=pr&utm_id=pr店舗概要

セルフ写真館 PICmii 新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-26-14新宿 北村写真機店7F（JR新宿駅東口から徒歩2分）

TEL：03-5361-8300

営業時間：10:00-19:00（18:30 最終受付）

定休日：年中無休（年始を除く）

セルフ写真館 PICmii 渋谷店

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-25-9（JR渋谷駅から徒歩5分）

TEL：03-3463-2505

営業時間：10:00-20:00（19:30 最終受付）

定休日：年中無休(年始を除く)

関連サイト

PICmii公式 ： https://picmii.studio/

PICmii公式 Instagram： https://www.instagram.com/picmii_official/

PICmii公式 X： https://twitter.com/PICmii_Kitamura

PICmii公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@picmii_official

※1 Google、Google マップは、Google LLC の商標または登録商標です。

※2 2026年4月20日現在、当社調べ

会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※PICmiiの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。PICmiiの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。