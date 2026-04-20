ARK CONSULTING株式会社、さらなる成長に向け本社をアーク森ビルへ移転

ARK CONSULTING株式会社

ARK CONSULTING株式会社（本社：東京都、以下 当社）は、事業拡大および今後の組織成長を見据え、2026年4月1日より本社を移転いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、SAP導入コンサルティングを中心に、構想策定から要件定義、設計、テスト、本番移行、運用保守に至るまで、一貫した支援を提供しています。今回の移転は、今後の事業成長に対応するとともに、社員がより高い生産性を発揮し、社内外のコミュニケーションを一層活性化できる環境を整備することを目的としたものです。

■ 本社移転の背景

当社は2026年5月16日をもって設立7年目を迎えます。この節目のタイミングにおいて、さらなる事業成長と組織基盤の強化を見据え、本社移転を決定いたしました。

近年、企業の基幹業務改革やDX推進の需要が高まるなか、当社においてもSAP導入コンサルティングを中心とした案件拡大が進んでいます。こうした事業成長を支えるため、より柔軟で快適な執務環境の整備に加え、社内連携および顧客・パートナー企業との協業を一層促進できる拠点として、本社を移転いたしました。

■ 新オフィスで実現したいこと

新オフィスでは、社員一人ひとりがより働きやすく、高い生産性を発揮できる環境づくりを進めるとともに、プロジェクト推進力の向上や部門間連携の活性化を図ってまいります。加えて、お客様やパートナー企業の皆様との打ち合わせ・協業をより円滑に行える拠点として、機能性と利便性の向上を目指します。

■ 代表コメント

今回の本社移転は、単なるオフィス移転ではなく、ARK CONSULTINGの次の成長ステージに向けた基盤整備と位置づけています。今後もSAP導入コンサルティングを中心に、お客様への提供価値をさらに高めるとともに、社員がより力を発揮できる環境づくりを進めてまいります。

■ 新オフィス外観■ 新本社概要

本社移転日：2026年4月1日

新オフィス業務開始日：2026年5月15日

新住所：〒107-6017 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル 17階

■ 会社概要

会社名：ARK CONSULTING株式会社

所在地：〒107-6017 東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル 17階

事業内容：SAP導入コンサルティング、ITコンサルティング ほか

コーポレートサイト：https://www.arkconsulting.co.jp/