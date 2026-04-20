リユースPCのリングロー、フォトコンテスト結果発表！「PCとの“ちょっといい生活”」優秀作品が決定 ～日常に寄り添うPCの新しい価値を可視化～

リングロー株式会社

リユースPCブランド「R∞PC（アールピーシー）」を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、2026年3月11日（水）から4月5日（日）まで開催したフォトコンテスト「WPC ～Wonderful Photo Contest～」の結果を発表いたします。

本コンテストは、「PCとの“ちょっといい生活”」をテーマに、パソコンとともにある日常の瞬間を写真で募集した企画で、LINE公式アカウントを通じて応募を受け付けました。

期間中には、全国から応募が集まり、在宅ワークや趣味の時間、家族とのひとときなど、PCが生活に寄り添う多様なシーンが寄せられました。

優秀賞（1名）

講評

受賞者名：理由 様

PCを通じて何かに没頭する瞬間が切り取られていて、日常の中にある「学び」や「発見」の時間が強く印象に残る作品だと思います。モノクロ表現によって視線と感情、生っぽさ、温度感も感じられ、二人の集中した表情から自然とストーリーが想像できる良いとフォトだと思います。

「PCとの生活」が単なる便利さではなく、体験や成長につながる時間として表現されている点も好印象でした。

結果発表ページ：https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/04/19/10464

総評

今回のコンテストでは、PCが単なる作業機器ではなく、「暮らしの質を高める存在」として捉えられていることが、多くの作品から見えてきました。

特に印象的だったのは、

・家族との時間の中にあるPC

・趣味や自己表現のツールとしてのPC

・リラックスした空間に自然と溶け込むPC

といった、“生活の延長線上にあるPC”の姿です。

リングローでは、こうしたユーザーのリアルな体験こそが、PCの価値を最も強く伝えるものだと考えています。

今後の展開

リングローでは今後も、「PCのある豊かな生活」をテーマに、ユーザー参加型の企画やコンテンツ発信をしてまいります。また、本コンテストの応募作品は、公式サイトやSNS等での紹介も予定しており、作業機器として以外のPCの新たな価値や、PC選びの新たな基準となるような発信に活用していきます。

キャンペーン概要

名称：WPC ～Wonderful Photo Contest～

PCとの“ちょっといい生活”フォトコンテスト

主催：リングロー株式会社

実施期間：2026年3月11日～4月5日

応募方法：リングロー公式LINEより応募

賞品：Amazonギフトカード 10,000円分（1名）

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2026年に創立25周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）