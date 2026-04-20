「次はここを押して」AIが画面上で指差し案内する学習支援ツールを無料公開　法人向けカスタマイズにも対応

株式会社デイトラ「次はここを押して」AIが画面上で指差し案内する教師アプリを無料公開

仕事につながるオンラインスクール「デイトラ」を運営する株式会社デイトラ（本社：東京都豊島区、代表取締役：大滝昇平、以下「デイトラ」）は、PC画面上の該当箇所をポインタで指し示しながら音声で操作を案内するAIメンターアプリ「AIメンター：デイトラちゃん」を2026年4月14日に無料公開しました。

プログラミング、デザインツール操作、語学学習など分野を問わず利用でき、ClaudeのAPIキーがあれば誰でも利用可能です。あわせて、社内研修やOJT向けの法人カスタマイズも受け付けています。

開発背景

オンライン学習において「操作方法がわからない」という課題は、学習者の挫折原因の上位に位置します。現在、操作方法を学ぶ手段としてはマニュアル動画が主流ですが、1本あたり数十分～1時間以上かかるうえ、自分が知りたい箇所を探す手間が発生します。

デイトラは2025年6月に、プログラミング学習専用のAI支援ツール「AIコードメンター」をリリースし、3万人を超える受講生への教育から得た知見をAIに反映してきました。

今回の「AIメンター：デイトラちゃん」は、コーディングに限らずあらゆるPC操作の学習に対応した次世代のAIメンターです。

プロダクト概要

サービス名

AIメンター：デイトラちゃん

デモ画面[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7jtBl8dIk8Q ]

AIメンター：デイトラちゃんのデモ動画

主な特徴

1. 画面上の「指差し」案内

AIがユーザーの質問を理解すると、マウスポインタが画面上の該当箇所まで自動的に移動し、「次はここを押してください」と視覚的に案内します。

テキストで説明されるだけでは分かりにくい操作手順を、実際の画面上で直感的に理解できます。

2. キャラクターボイスによる音声ガイド

カーソル横に表示されるキャラクターが、音声で操作手順を解説します。

画面を見ながら耳で聞く形式のため、手を動かしながら学習を進められます。

3. ジャンル不問の汎用性 プログラミング、Webデザイン（Figma等）、動画編集、語学学習など、PC上で行うあらゆる操作を対象にできます。

特定のソフトウェアに限定されないため、企業の社内ツール研修にも応用可能です。

4. 無料公開・APIキーで利用可能

アプリ本体は無料でダウンロードでき、AnthropicのClaude APIキーがあれば誰でも利用可能です。

利用方法

1.macOSにアプリをインストール

2.Claude APIキーを設定カーソル横のキャラクターに "Control + Option" で話しかける

3.AIがポインタ移動＋音声で操作を案内

技術基盤

本アプリの開発には、オープンソースの「Clicky」を活用しています。

ダウンロード

https://showheyohtaki.github.io/daily-trial-ai-mentor/

※対応OSはmacOSとなっています。

法人向けカスタマイズ

デイトラでは「AIメンター：デイトラちゃん」の社内研修やOJTへの導入を検討する法人向けにカスタマイズも承っています。

想定用途- 社内ツールの操作研修- 新入社員向けPC操作OJTの自動化- コールセンターやバックオフィスの業務手順ガイドお問い合わせ

「社内の"教育担当AI"として導入したい」という企業様は、以下よりお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeflBYmHtS1Oy5OeaKfVaMb1qNGpRbUvgg3VZ7gnNfb_PQ3rA/viewform

代表コメント

株式会社デイトラ 代表取締役 大滝昇平

「デイトラはこれまで3万人以上のオンライン受講生と向き合う中で、『操作がわからない瞬間に、すぐ隣で教えられる教師がいれば…』と感じることが多々ありました。その課題に対し、プログラミング学習支援AI「AIコードメンター」の開発を行うなどして参りましたが、今回はそれをあらゆるPC操作に拡張しました。

このアプリを使えば、まるで隣に何でも聞ける専属の教師がいる感覚で、実際の画面を触りながらAIと対話形式で学べます。

無料公開にしたのは、まずは多くの方に体験していただきたいからです。個人の学習だけでなく、企業の社内研修やOJTにも活用できるよう法人向けのカスタマイズも承っていますので、お気軽にご相談ください。」

会社概要

株式会社デイトラ

「デジタルスキル教育を通して挑戦する人々の夢を叶える」をミッションに掲げる、Webスキル特化型オンラインスクールです。未経験からでも実践的なスキルが身につくカリキュラムがSNSの口コミで話題となり、累計受講生数30,000人を突破しました。

会社名: 株式会社デイトラ

代表者: 代表取締役 大滝 昇平

所在地: 〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

設立: 2019年5月27日

事業内容: メディア事業、オンラインスクール事業

公式サイト: https://daily-trial.co.jp/(https://daily-trial.co.jp/)