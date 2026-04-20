JR国分寺駅直結の商業施設「セレオ国分寺」にAI警備DXツール「AI Security asilla」を提供

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出などを展開する表示灯株式会社（本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」）は、JR東日本グループの株式会社JR中央線コミュニティデザイン（以下、JR中央線コミュニティデザイン社）が管理・運営するJR国分寺駅直結の商業施設「セレオ国分寺」に、株式会社アジラのAI警備システム『AI Security asilla』の提供を開始しましたので、お知らせします。

JR中央線コミュニティデザイン社 セレオ国分寺 副店長 工藤英男様のコメント

これまでも、警備員による巡回や防犯カメラによる監視を定期的に実施してきましたが、施設内の防災センターへの連絡に一定の時間を要する点が課題となっていました。そこで、施設内各所に設置された防犯カメラの映像を解析し、AIが異常を検知した場合には自動で通知されるソリューション「AI Security asilla」を導入しました。

これにより、リアルタイムで状況を把握することが可能となり、日々の運用を通じて即応態勢がより強化可能になる画期的なソリューションであると実感しています。

セレオ国分寺について

JR国分寺駅直結の駅ビル型ショッピングセンターで、「国分寺マルイ」を中核テナントとして、ファッションブランドショップが並ぶほか、大型雑貨店や家電量販店、書店などがテナントとして入っており、バラエティ豊かな買い物を楽しむことができる商業施設です。

株式会社JR中央線コミュニティデザイン

所在地：東京都八王子市旭町1-1 セレオ八王子北館7Ｆ

事業内容：ショッピングセンター（※）、駅運営、教育、多様なくらしづくり

公式HP：https://www.jrccd.co.jp/company/

(※)

セレオ：国分寺駅、八王子駅、西八王子駅、甲府駅、相模原駅

nonowa：武蔵境駅、東小金井駅、武蔵小金井駅、西国分寺駅、国立駅

会社概要

会社名：表示灯株式会社

本社所在地：

（東京本社） 東京都港区南青山5丁目12-22 ナビタ東灯ビル

（名古屋本社）愛知県名古屋市中村区名駅4丁目2-11 ナビタ名灯ビル

代表者：代表取締役社長 徳毛 孝裕

事業内容：総合広告業（交通広告・屋外広告・各種広告企画制作）、案内サイン・広告付案内地図の企画・設置・管理など

設立：1967年2月

URL：https://www.hyojito.co.jp/