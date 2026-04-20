エイチ・シー・ネットワークスが第29回日本医療情報学会春季学術大会に出展

エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：田中宗、以下、エイチ・シー・ネットワークス）は、2026年6月11日（木）から13日（土）までの3日間にわたりライトキューブ宇都宮で開催される「第30回日本医療情報学会春季学術大会（シンポジウム2026宇都宮）」に出展します。

第30回日本医療情報学会春季学術大会 2026年6月11日（木）～13日（土）の3日間 ライトキューブ宇都宮

大規模病院から中小規模病院まで、情報ネットワーク・セキュリティ担当者の皆さまが直面する「ランサムウェア対策」や、「運用管理負荷軽減」への対応という喫緊の課題に対し、当社は具体的な解決策を提示いたします。

■展示会概要

・学会名：第30回日本医療情報学会春季学術大会

・日時：2026年6月11日（木）～13日（土）の3日間

6月11日（木） （企業展示なし）

6月12日（金） 9:00～17:30 （企業展示）

6月13日（土） 9:00～16:00 （企業展示）

・会場：ライトキューブ宇都宮(栃木県宇都宮市)

〒321-0969 栃木県宇都宮市宮みらい1-20

https://light-cube.jp/

・出展場所：1 階・大ホール（東側） ブース : 27

・入場料：有料 （詳細は下記URLご参照ください）

https://jami2026symp.org/regist_part.html

・主催：一般社団法人 日本医療情報学会

https://www.jami.jp/

■【出展製品情報】

巧妙化するランサムウェアなどのサイバー攻撃に対しては、単なる境界防御では不十分です。侵入を未然に防ぎ、インシデント発生時には即座に検知・対処できる高信頼性のソリューションをご紹介します。

● Cisco XDRと当社Adapter製品との連携遮断ソリューション

・特徴：異常検知時にCisco XDR（eXtended Detection and Response）から発せられる詳細なアラート情報に基づき、当社Adapterが不審な通信をリアルタイムで自動遮断します。システム運用者の介入なしに脅威を封じ込め、被害の拡大を最小限に抑え、医療サービスの継続性を確保します。

・詳細：https://www.hcnet.co.jp/solution/itsolution/xdr_adapter.html

● PHSからの移行にはsXGP

・特徴：sXGPは、PHSの周波数帯（1.9GHz）を使用したスマホの通信方式（LTE: Long Term Evolution）で、病院ではPHSの後継システムとして検討が進んでおり、PHSの安全性やセキュリティ性能を残しつつ、複数の同時通話やスマホの利用が可能です。

今回の学会でも、現地で実機を使った通話を行い、音声品質のリアルを体感できます。

・詳細：https://www.hcnet.co.jp/solution/medicine/sxgp_medical.html

● 病院情シスの運用代行サービス

・特徴：院内の情シス業務を皆さまに代わって代行します。サーバー、ネットワークの運用業務、障害対応、定型業務の代行なども、皆さまに代わって対応します。

● HiVAS Secure Line

・特徴：予防・検知・対応の各フェーズで必須なセキュリティ運用を月額固定料金で提供し、多様なサービスを取りそろえ、お客さまのニーズに合わせた最適なセキュリティをご提供します。

・詳細：https://www.hcnet.co.jp/products/service/hivas_secure_line.html

● Account＠Adapter＋ V7 自社開発認証サーバー

院内の正規ユーザー／端末のみが院内ネットワークに安全に接続できるソリューションをご提供します。

・詳細：https://www.hcnet.co.jp/adapter/accountadapter.html

● LOG＠Adapter＋ 自社開発ログサーバー

万が一に備えてログに保管し、もしもの時には簡単に検索可能なソリューションをご提供します。

・詳細：https://www.hcnet.co.jp/adapter/logadapter-v7.html

■エイチ・シー・ネットワークス株式会社

エイチ・シー・ネットワークスは、統合 IT インフラベンダーとして、IT の可能性に挑戦し、未来を創る力を発揮します。1981年創業以来40年以上にわたり培ってきた技術力で、サーバー、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、仮想化、ワークスタイルイノベーション、運用サービスなどに、自社開発製品による独自の価値を加え、SIerとメーカー両方の強みを融合した高品質・高信頼性ネットワークの統合ITインフラ事業を通じて、夢のある豊かで持続可能な社会を創造していきます。また、ウェルビーイング経営で成長と働きやすい環境づくりを推進し、社員一人ひとりが誇りを持って働ける職場を提供します。

詳細は以下のURLからご覧いただけます。 https://www.hcnet.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ

〒111-0053

東京都台東区浅草橋1-22-16ヒューリック浅草橋ビル5F

エイチ・シー・ネットワークス株式会社 ビジネスサポート部

お問い合わせURL：https://www.hcnet.co.jp/inquiry/

■登録商標

HCNETおよびそのロゴは、エイチ・シー・ネットワークス株式会社の商標または登録商標です。

本ニュースリリースに記載されているその他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。本ニュースリリース記載の情報（製品・サービスの内容、仕様、お問い合わせ先、URLなど）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

以上