代表取締役の交代及び役員人事について

株式会社フルノシステムズ

株式会社フルノシステムズ（代表取締役社長：中谷聡志、古野電気(株)関連会社）は、本日開催の定時株主総会ならびに取締役会において、以下の通り新経営体制を決定しましたので、お知らせいたします。

代表取締役社長である中谷聡志（なかたに さとし）は2018年3月の社長就任以来、8年にわたりフルノシステムズの経営を指揮してまいりました。長期ビジョン「NAVI NEXT 2030」の実現に向け変革を着実に推進しました。事業基盤の整備や将来成長に向けた取り組みを進め、同ビジョンの実行に向けた確かな土台を築きあげ、持続的な成長基盤を強化しました。

同ビジョンが示す5年後の到達点を見据えた際、これまでに構築した取り組みを次の段階へ確実に発展させていくためには、次の成長フェーズに向けた経営体制を早期に整えることが、持続的な成長を実現するうえで重要であると判断いたしました。

こうした考えのもと、各施策が着実に進展し、「NAVI NEXT 2030」Phase3（2026～2030年度）の開始という節目を迎えるこの時期を、次代への円滑な経営トップのバトンタッチを図る最適なタイミングと位置づけ、このたび社長交代を決定いたしました。新体制のもと、現社長が主導してきたこれまでの取り組みや経営の方向性を確実に継承しつつ、より機動的な意思決定を通じて、次の成長ステージに向けた企業価値の一層の向上を目指してまいります。



記

役員の異動及び新経営体制（2026年4月20日付）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4012/table/162_1_638fb57ccd9ff0346e55c7c002a55aff.jpg?v=202604210151 ]

中谷聡志は顧問に就任いたします。

新代表取締役社長の経歴

氏名 延廣 幸雄 （のぶひろ ゆきお）

生年月日 1968年（昭和43年）6月13日 （57歳）

最終学歴 1992年3月 関西大学 商学部 卒業

出身地 兵庫県

略歴

1992年 古野電気株式会社 入社

2015年 舶用機器事業部 船舶営業部長

2023年 執行役員 システム機器事業部長

2023年 当社取締役に就任

現在に至る



【フルノシステムズについて】

フルノシステムズは、「快適無線」をコンセプトに、国内の無線LANシステム分野で製品・サービスを展開するリーディングカンパニーです。無線LANアクセスポイントを中心とする『ACERA（アセラ）シリーズ』や、無線ネットワーク管理システム『UNIFAS（ユニファス）』は、その品質と技術力が高く評価され、学校や公共分野をはじめ幅広い領域でシェアを拡大しています。



■ホームページ https://www.furunosystems.co.jp/