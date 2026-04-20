LODGE XR Talk Vol.38 スマートグラス特集回に出展　ARグラス「XREAL 1S」のPC接続と「XREAL One Pro」のスマートフォン接続による映像出力を展示

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XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年4月22日（水）に開催される「LODGE XR Talk Vol.38 - スマートグラス特集回」に出展し、ARグラス「XREAL 1S」のPC接続デモおよび「XREAL One Pro」のスマートフォン接続による映像出力デモを展示いたします。




本展示では、スマートグラスを実際の利用環境に近いかたちで体験いただけるよう、接続先の違いによって広がる視聴スタイルや活用シーンに着目しました。XREAL 1SではPC接続による映像表示を通じて、デスクワークや据え置き環境における大画面表示の可能性をご紹介します。一方、XREAL One Proではスマートフォン接続による映像出力を展示し、モバイル環境での手軽な映像体験やコンテンツ視聴のイメージをご体験いただけます。


（※展示内容は告知なく変更される可能性がございます。）


【出展概要】


イベント名：LODGE XR Talk Vol.38 - スマートグラス特集回


開催日時：2026年4月22日（水）19:00-21:00（開場18:30、最終入場20:00まで）


開催形式：LODGE会場開催 / オンライン配信


会場：オープンコラボレーションハブ LODGE ヤフー株式会社 紀尾井町オフィス17F（東京都千代田区紀尾井町1-3 ガーデンテラス紀尾井町）


参加申込：Peatixイベントページより申込（https://lodge-xr-talk-38.peatix.com/）


※オンライン配信 トークセッションはYouTube にてライブ配信いたします。配信URLが決定次第、イベントページにて掲載いたします。



■LODGE XR Talkについて


XR領域のトレンドウォッチ！最新コンテンツとデバイス体験！


オープンコラボレーションハブ LODGE が主催する、「XR」をテーマにしたトーク & 体験イベント「LODGE XR Talk」。


毎月XRトレンドのご紹介するトークセッションと、トーク後には XR 機器・コンテンツの体験会も開催します。XRの最新トピックを「知る」・「体験する」ことができるイベントです。XR に携わっている方だけでなく、初心者の方も大歓迎です。ぜひご参加ください！




■XREALについて


XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。


ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。


ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。


それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。




■販売元（国内）


XREAL 株式会社


住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階


新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com


購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com


開発について: developer@xreal.com




■公式サイト


https://www.xreal.com/jp


■Amazon販売先


https://amzn.to/45afN4l


■楽天市場販売先


https://www.rakuten.co.jp/xreal/


■取り扱い販売店


https://www.xreal.com/jp/air/stores/




■SNS（国内アカウント）


X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan


Instagram 　　　https://instagram.com/xreal_japan


YouTube https://youtube.com/@XREALJapan