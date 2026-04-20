LODGE XR Talk Vol.38 スマートグラス特集回に出展　ARグラス「XREAL 1S」のPC接続と「XREAL One Pro」のスマートフォン接続による映像出力を展示

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、2026年4月22日（水）に開催される「LODGE XR Talk Vol.38 - スマートグラス特集回」に出展し、ARグラス「XREAL 1S」のPC接続デモおよび「XREAL One Pro」のスマートフォン接続による映像出力デモを展示いたします。

本展示では、スマートグラスを実際の利用環境に近いかたちで体験いただけるよう、接続先の違いによって広がる視聴スタイルや活用シーンに着目しました。XREAL 1SではPC接続による映像表示を通じて、デスクワークや据え置き環境における大画面表示の可能性をご紹介します。一方、XREAL One Proではスマートフォン接続による映像出力を展示し、モバイル環境での手軽な映像体験やコンテンツ視聴のイメージをご体験いただけます。

（※展示内容は告知なく変更される可能性がございます。）

【出展概要】

イベント名：LODGE XR Talk Vol.38 - スマートグラス特集回

開催日時：2026年4月22日（水）19:00-21:00（開場18:30、最終入場20:00まで）

開催形式：LODGE会場開催 / オンライン配信

会場：オープンコラボレーションハブ LODGE ヤフー株式会社 紀尾井町オフィス17F（東京都千代田区紀尾井町1-3 ガーデンテラス紀尾井町）

参加申込：Peatixイベントページより申込（https://lodge-xr-talk-38.peatix.com/）

※オンライン配信 トークセッションはYouTube にてライブ配信いたします。配信URLが決定次第、イベントページにて掲載いたします。

■LODGE XR Talkについて

XR領域のトレンドウォッチ！最新コンテンツとデバイス体験！

オープンコラボレーションハブ LODGE が主催する、「XR」をテーマにしたトーク & 体験イベント「LODGE XR Talk」。

毎月XRトレンドのご紹介するトークセッションと、トーク後には XR 機器・コンテンツの体験会も開催します。XRの最新トピックを「知る」・「体験する」ことができるイベントです。XR に携わっている方だけでなく、初心者の方も大歓迎です。ぜひご参加ください！

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan