【国内初*】zapath、自由診療特化型のAgentic AI「CLINIC BOY」を提供開始

株式会社zapath

美容医療をはじめとした自由診療領域に特化したBPOサービスおよびCRM SaaS「ClinicHub」を提供する株式会社zapath（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四戸淳弘、以下「当社」）は、自由診療に特化したAgentic AI「CLINIC BOY（クリニックボーイ）」を本日リリースいたしました。

自由診療クリニックの現場の声から生まれた「CLINIC BOY」は同業界特化のCRM SaaS「ClinicHub」で稼働。

「CLINIC BOY」は、美容医療クリニックを中心とする自由診療現場における患者コミュニケーションなどを自律的に支援する自律実行型のAIエージェントです。予約対応からアフターフォローまでをヒトとAIが協働して担うことで、より正確で丁寧、かつスピーディな患者体験を実現します。自由診療特化型のAgentic AIとしては日本国内初*の取り組みとなります。

■ 開発の背景 ― 現場の「煩雑な周辺業務」に向き合ってきた経験から

当社はこれまで、美容医療をはじめとした自由診療における患者対応に特化したBPOサービスを提供してまいりました。その中で向き合ってきたのは、現場で日々発生する「目の前にいる患者への接遇以外の業務」の煩雑さです。

- 取り扱うメニュー数の多さと、季節・時期ごとに変化するキャンペーンの多様化- 施術ごとに異なる最適な施術間隔の管理と、次回提案の難しさ- 施術機器の多様化に伴う予約枠（機器・スタッフ）の組み合わせの複雑化- 担当スタッフの人員配置に依存する予約調整オペレーションの属人化

これらはクリニックの接遇品質に直結しながらも、現場スタッフに大きな負荷をかけ続けてきた課題です。当社はBPOとしてこれらの業務に深く関わる中で得た知見を、自律実行型AIエージェントという形で現場に還元すべく「CLINIC BOY」を開発しました。

■ 「CLINIC BOY」の特徴

1. 【国内初*】美容医療に特化した「自律実行型」AI

単なる一問一答のチャットボットではなく、文脈を理解し、自ら判断して予約の調整や案内を実行する自律型エージェントです。業界特有の専門用語や施術間の禁忌事項もナレッジとして組み込むことが可能であり、クリニックのブランドイメージに合わせた対応を24時間365日提供します。AIの提案はスタッフによる最終確認（ワンタップ承認）を経て実行されるため、医療現場に求められる高い安全性を担保します。

2. 自由診療特化CRM「ClinicHub」との完全連携

自社提供のCRM「ClinicHub」に搭載することで、患者様一人ひとりのステータスに基づいたパーソナライズ・メッセージを生成。メールや通話履歴といったこれまでのコミュニケーション履歴から再来院を促すアフターフォローや、個別の悩みに寄り添ったコミュニケーションをCLINIC BOYが自動でサポートします。

3. 導入の障壁をゼロに。既存ツールですぐに開始可能

環境構築や高度なセキュリティ対策、運用開始後の専門的な保守などはすべて運用元であるzapathが担います。クリニック側での複雑な設定は不要で、現在活用しているツールをベースに、安心して即座に導入いただけます。

4. 柔軟な「従量課金制」での提供

初期費用を抑え、実際の利用量に応じた「従量課金制」を採用。小規模なクリニックから分院を多く展開するグループ法人まで、コスト効率を最適化しながら最新のAI技術を活用いただけます。

5. 「Human-in-the-Loop」にヒトとAIの協働化

CLINIC BOYは、AIが全てのプロセスをブラックボックス化して進めるのではなく、重要な意思決定の局面でヒトが介在する「Human-in-the-Loop」モデルを採用しています。AIが最適な予約枠や返信案を「お膳立て」し、スタッフが管理画面からワンタップで承認・送信する。自律型AIのスピード感と、医療従事者による確かなホスピタリティを両立させ、誤操作や誤案内のリスクを排除します。

■ 「CLINIC BOY」が実現すること

- メニュー・キャンペーン・施術間隔を踏まえた的確な予約提案- 施術機器とスタッフの稼働を加味した、複雑な予約調整の自動化支援- 施術後のアフターフォローメッセージの最適化と再来院促進- 24時間365日、トーン＆マナーを保った一次対応- スタッフが「人にしかできない接遇」に集中できるオペレーション体制の構築- AIの自律性とヒトの判断が融合した、ミスのないクリーンな運用体制

美容医療クリニックにおけるオンラインでの接遇業務を「CLINIC BOY」がサポートすることで、スムーズな予約体験と、繰り返し通いたくなるようなアフターフォロー体制を、ヒトとAIの協働で実現します。

■ 美容医療の未来：ヒトとAIの協働による「患者体験の再定義」

CLINIC BOYがオンライン上での定型的な接遇や調整業務をサポートすることで、現場のスタッフは対面での施術やカウンセリングなど、人間にしかできない「真のホスピタリティ」に集中することが可能になります。私たちは、AIを「リプレイス（置き換え）」ではなく「オーグメンテーション（拡張）」のツールと定義し、クリニックの成長を支援します。

【株式会社zapathについて】

株式会社zapathは、「あたらしい産業の、道をひらく。」をミッションに、美容医療・自由診療に特化したBPOサービスおよびDXソリューションを提供しています。現場のインサイトに基づいたプロダクト開発を通じて、クリニックの経営効率化と患者満足度の向上を支援しています。

名称 ：株式会社zapath

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-24-14

代表者 ：代表取締役 四戸淳弘

事業内容：自由診療クリニック向け支援サービスの提供

URL ：https://zapath.jp

サービス：

- 自由診療クリニックのCRM SaaS「ClinicHub」

- 自由診療クリニックのAI BPOサービス「WeMedical」

- 自由診療の検索エンジン「キレイサーチ」

- 自由診療特化のAgentic AI「CLINIC BOY」

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社zapath 広報チーム

E-mail：info@zapath.jp

* 美容医療領域に特化した自律実行型AIエージェントとして。2026年4月 自社調べ。

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