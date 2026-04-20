体育会系出身者専門の総合プラットフォーム「SPOCON」本日公開　人財紹介で終わらせず、紹介料の一部を学校・部活動へ“部活動協力費”として還元する新たなスポーツキャリア支援モデルへ

株式会社タカラエージェント

株式会社タカラエージェント／タカラスタッフソリューション株式会社は、体育会学生・アスリート（現役/プロ/パラアスリート）・体育会系運動部のOB/OGをはじめ、スポーツに本気で向き合ってきたすべての人のキャリア形成を支援する専門プラットフォームサイト「SPOCON」を本日公開しました。SPOCONは、学生、学校/部活動/指導者、企業、アスリート（現役/プロ/パラアスリート）、OB/OGといったスポーツに関わる多様な人々をつなぎ、就職支援、仕事機会、学び、部活動支援、ビジネスマッチング等を一気通貫で結ぶマッチングサイトです。

体育会系出身者専門の総合プラットフォーム「SPOCON」

SPOCONが目指しているのは、単なる人材紹介サービスではありません。

スポーツに打ち込んできた学生やアスリートのキャリアを支援し、その中でSPOCON内で発生した人財紹介料の一部を、学校・部活動へ「部活動協力費」として還元する仕組みをつくることで、個人のキャリア支援と、部活動現場の継続的な支援を両立させる新しいモデルを構想しています。

つまり、SPOCONは「就職が決まって終わり」のサービスではなく、一人のキャリアの成功が、次の世代の部活動環境を支える力になる仕組みを目指しています。

学生が社会へ羽ばたき、その価値の一部が母校や部活動へ還元され、さらに新しい挑戦を支える。そうした循環を生み出すことで、スポーツ経験者の価値が正しく評価される社会と、部活動が持続可能に発展していく未来の両方を実現していきます。

SPOCONはこちらから :https://spocon-go.com

【開発・公開の背景】

スポーツに本気で取り組んできた人材には、継続力、協調性、礼儀、主体性、目標達成力など、社会で求められる力が数多く備わっています。一方で、卒業後や引退後のキャリア形成、企業とのマッチング、学校現場における指導者不足、部活動運営の負担増加など、スポーツを取り巻く環境には多くの課題があります。SPOCONは、そうした課題を個別に切り分けるのではなく、一つのプラットフォーム上でつなぎ直し、スポーツに打ち込んできた経験を社会で活きる価値へと変えていくことを目指して立ち上がりました。

特に、学校や部活動の現場では、指導・運営・遠征・進路支援・保護者対応など、多くの役割が限られた人員に集中しやすく、継続可能な仕組みづくりが求められています。SPOCONは、キャリア支援の先にある収益やネットワークを学校・部活動へ還元していくことで、スポーツ現場そのものを支える土台になりたいと考えています。

【SPOCON の中核価値】

人財紹介料の一部を「部活動協力費」として学校・部活動へ還元

SPOCONの最大の特徴は、スポーツ経験者のキャリア支援を通じて生まれた価値を、再びスポーツ現場へ戻していく発想にあります。

SPOCON内で学生や体育会系人財の就職・人材紹介が成立した際、その紹介料の一部を学校・部活動へ「部活動協力費」として還元することで、部活動運営や指導環境の整備、次世代育成の支援につなげていく構想です。

この仕組みによって、

「学生を支援する」→「就職・キャリア形成につながる」→「その成果の一部が学校・部活動へ還元される」→「次の世代の挑戦環境が良くなる」

という好循環を生み出します。

一人の就職が、ひとつの部活動の未来を支える。

一人のキャリア形成が、次の世代の可能性を広げる。

SPOCONは、そんな新しい循環の起点となることを目指しています。

【SPOCONの構想】

1st STEP・2nd STEP・3rd STEPで広がる“スポーツキャリア経済圏”

SPOCONは、キャリア支援を入口にしながら、段階的に支援領域を広げ、最終的にはSPOCON内で人・仕事・学び・支援・事業が循環する“経済圏”を構築する構想を描いています。構想図では、SPOCONを中心に、将来的に「認定NPO法人 スポーツキャリアコンシェルジュ全国連合会（設立準備中）」との連携も視野に入れながら、1st STEP・2nd STEP・3rd STEPへと展開する方向性が示されています。

SPOCONで行っていくプラットフォーム構想

SPOCONはこちらから :https://spocon-go.com

1st STEP

キャリアの入口をつくり、還元の循環を生み出すフェーズ

1st STEPでは、体育会系運動部の学生やアスリート、OB/OGに向けて、キャリア形成の最初の接点を提供します。構想図では、体育会系運動部の就職紹介、長期休暇期間のスポットバイト、就業中の副業支援、プロアスリートの2ndキャリア紹介、高校・大学・社会人指導者紹介、体育会系運動部員のキャリア紹介などが位置づけられています。

そして、この1st STEPで特に重要なのが、人財紹介で生まれた価値を部活動協力費として学校・部活動に還元することです。SPOCONは、キャリア支援の成果を個人だけに留めず、現場全体へ還元していくことで、スポーツ人財支援と部活動支援を同時に前進させます。

2nd STEP

学校・競技環境・進路環境を支えるフェーズ

2nd STEPでは、就職や仕事の紹介にとどまらず、学校・部活動・保護者・医療・協賛・進学準備など、周辺支援までをSPOCONの連携領域として広げていきます。構想図には、キャリアセンターの有料化マネジメント、高校運動部への中学生紹介・推薦、高校/大学留学準備補講英語学習、中学/高校運動部の運営支援、医療機関/専門医連携、メンタル/フィジカルトレーナー連携、メーカー協賛連携、各種競技情報提供、税金/社会保険制度の説明講義、遠征時の旅費サポート、クラウドファンディング連携、ふるさと納税連携などが示されています。

これは、競技を続ける人、支える人、送り出す人のすべてが、同じプラットフォーム上で支え合える状態をつくるステップです。

3rd STEP

社会保障制度に関する特別講義の風景

価値を多面的に展開し、経済圏化するフェーズ

3rd STEPでは、SPOCON内で育まれた人財・信頼・ネットワークをもとに、より多角的な事業や支援へと展開していきます。構想図には、指導者・コーチ向けマニュアルの相談・管理・販売、スポーツチーム強化コンサルティング、指導者/アスリート講演の手配・受注、OB/OG会の運営請負、OB/OG企業のビジネスマッチング、海外留学や球団へのエージェント業務、賃貸/売買の不動産仲介、食品ロス削減連携、起業サポート、フランチャイズ開業サポート、各種スポーツ教室の開催・運営、スポーツ関連助成金申請、アスリート応援食堂などが盛り込まれています。

目指すのは、スポーツ経験者が「競技後に困らない社会」ではなく、競技経験があるからこそ、次の挑戦や価値創出につながる社会です。SPOCONは、その循環を支える基盤となることを目指しています。

【対象者】

SPOCONは、以下の5者を主な対象としています。

- 学生の方- 学校/部活動/指導者の方- 企業の方- アスリート（現役/プロ/パラアスリート）の方- 体育会系運動部のOB/OGの方

それぞれの立場に応じて、就職・転職、スポットバイト、部活動支援、採用、ビジネスマッチング、セカンドキャリア形成など、必要な情報や機会にアクセスできる導線を設計しています。

【今後の展望】

今後SPOCONは、スポーツに取り組んできたすべての人にとって、「競技をして終わり」ではなく、「競技経験が次の価値を生み、その価値がまた次の世代を支える」社会インフラとなることを目指します。就職支援、仕事機会、学校支援、地域連携、事業創出までを分断せず、一つの循環としてつないでいくことで、スポーツ人財と部活動現場の未来を同時に支える新しい仕組みを育ててまいります。

【代表コメント】

株式会社タカラエージェント／タカラスタッフソリューション株式会社

代表取締役会長兼社長 タカラグループCEO 高橋 一真 コメント

代表取締役会長兼社長 タカラグループCEO 高橋 一真

「私たちは、スポーツに本気で向き合ってきた人たちの価値は、もっと社会の中で正しく評価されるべきだと考えています。継続力、礼儀、仲間のために動く力、最後までやり抜く力。それらはすべて、これからの社会に必要な力です。

一方で、現場では部活動を支える学校や指導者の皆さまが多くの負担を抱え、限られた環境の中で次の世代を育てている現実があります。だからこそSPOCONは、単に人材を紹介して終わるのではなく、その中で生まれた価値の一部を『部活動協力費』として学校や部活動へ還元し、次の世代の挑戦を支える仕組みにしたいと考えました。

一人の就職が、一つの部活動の力になる。

一人の挑戦が、次の世代の可能性を広げる。

SPOCONは、そんな循環を本気でつくりにいきます。

これから学生、学校/部活動/指導者、企業、アスリート（現役/プロ/パラアスリート）、体育会系運動部のOB/OGがSPOCONを通じてつながり、支え合い、価値を生み出し、その価値がまた現場に還元される“スポーツキャリア経済圏”の実現に向けて、挑戦を続けてまいります。」

サイト概要

サイト名：SPOCON（スポコン）

URL：https://spocon-go.com/

公開日：2026年4月20日

対象者：学生、学校/部活動/指導者、企業、アスリート（現役/プロ/パラアスリート）、体育会系運動部のOB/OG

運営概要

サービス名：SPOCON（スポコン）

運営会社：株式会社タカラエージェント／タカラスタッフソリューション株式会社

代表取締役会長兼社長 タカラグループCEO：高橋 一真

所在地：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番13号 七宝ビルディング9F

電話番号：03-6661-1879

営業時間：10:00～19:00（土日祝を除く）

お問い合わせ先

SPOCON広報窓口

Email：https://spocon-go.com/contact/

TEL：03-6661-1879

登録は無料。ぜひご登録ください。