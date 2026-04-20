新発想・空気清浄機能付ディスプレイ「ASUS VU Air Ionizerモニターシリーズ」クラウドファンディング目標金額達成！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、室内の空気環境を改善するAir Ionizer（エアーイオナイザー）を内蔵した液晶モニター「ASUS VU Air Ionizerモニターシリーズ」のクラウドファンディングプロジェクトが、支援目標金額を達成したことをお知らせいたします。

本製品は「GREEN FUNDING」にて5月31日まで支援を受け付けており、一般販売予定価格より最大20%オフとなる早割価格をご用意しております。

デスク環境をまるごとアップグレードする、新しいコンセプトのモニター

- プロジェクト期間：2026年5月31日（日）23:59まで- プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/asusjapan/projects/9274

在宅勤務や長時間のデスクワークが定着した現代において、作業環境の快適性は生産性に直結します。ASUS VU Air Ionizerモニターシリーズは、ASUSが培ってきた高品質なアイケアディスプレイ技術に、ナノイオン技術による空気清浄機能を融合させた、全く新しいコンセプトの製品です。

空気清浄機を別途設置するスペースを必要とせず、日常的に使用するモニターから直接、作業空間の空気質を改善し、目への負担も軽減する「一石二鳥」のソリューションを提供します。

フィルター不要のAir Ionizerによる空気浄化

本シリーズ最大の特長は、ディスプレイ下部に内蔵されたAir Ionizerです。従来の空気清浄機のようなフィルター交換の手間は一切かかりません。

モニターを使用している間、目の前1m³の空間にマイナスイオンを放出し続けます。このマイナスイオンが空気中に漂うホコリなどのPM2.5微粒子に付着して自然に落下・除去させます。第三者機関による試験では、3時間の使用で空気中のホコリを最大約90%低減する効果が実証されており、常にクリーンな空気の中で作業に集中することができます。

妥協のない高水準のアイケア性能

長時間の画面注視による目の疲れを最小限に抑えるため、世界的な安全認証機関であるTUV Rheinlandの認証を取得した「Low Blue Light（ブルーライト軽減）」機能と、「フリッカーフリー（ちらつき防止）」技術を全モデルに標準搭載しています。

さらに、一定時間の使用後に休憩を促す「Rest Reminder」機能を備え、ユーザーの目の健康を継続的かつ能動的にサポートします。

用途で選べる3つのラインナップ

さまざまなデスク環境や用途に合わせてお選びいただけるよう、23.8型、27型、34型ウルトラワイドの3モデルを展開しています。

環境に配慮したサステナブルなパッケージ設計

- 23.8型 / 27型モデル: フルHD（1920×1080）のIPSパネルを採用。178°の広視野角に加え、100Hzのリフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度を実現し、滑らかで自然な映像表現を可能にしました。- 34型ウルトラワイドモデル: 1500Rの曲面パネルを採用したWQHD（3440×1440）解像度の21:9ウルトラワイドモデルです。広大な作業スペースによる圧倒的な没入感を提供するとともに、USB Type-C接続に対応しており、ノートPCへの給電と映像出力をケーブル1本でスマートに行えます。

製品本体だけでなく、パッケージにおいても環境負荷の低減に取り組んでいます。外箱は廃棄せず、スマートフォンホルダー、デスクオーガナイザー、ノートPCスタンドとして再利用可能なエコ梱包設計を採用しました。34型モデルの外箱は、ファイルホルダーとしても活用できます。

クラウドファンディング プロジェクト概要

- 実施プラットフォーム: GREEN FUNDING- プロジェクトURL: https://greenfunding.jp/asusjapan/projects/9274- 実施期間: 2026年5月31日（日 ）23:59まで【リターンプラン（超早割・数量限定・20%OFF）】[表: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1709_1_fa193384247c0ec0ca2f618aa1fc5f0d.jpg?v=202604210251 ]ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

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