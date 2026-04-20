ARグラス「SABERA」、販売開始8時間で購入総額4,500万円を突破

株式会社jig.jp

株式会社jig.jp（本社：福井県鯖江市、東証グロース市場：5244、以下「当社」）は、2026年4月20日よりクラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売を開始したスマート眼鏡（ARグラス）「SABERA（サベラ）」について、販売開始から8時間で応援購入総額4,500万円を突破し、650名以上の方にご購入いただいたことをお知らせいたします。

本結果は、当初想定を上回るペースでの推移となっており、日常利用を前提とした設計のディスプレイ付きスマート眼鏡として、多くの方々に関心をお寄せいただいております。

また、事前の新製品発表会や各種メディア掲載を通じて、「スマートフォンを取り出さない新しい情報体験」への期待が高まっていることも、初動の大きな要因と考えています。

【現在の販売状況】

現在もMakuake上にて先行販売を継続しており、数量限定のよりお得な特別価格プランは順次在庫が減少しております。検討中の方は、お早めのご確認をおすすめいたします。

■ Makuake内プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/sabera_smartglass/

■ 公式LINEアカウント：https://lin.ee/TZrAePB

※公式LINEアカウントでは、お得な情報や販売価格などの詳細を順次ご案内予定です。

ぜひご登録のうえ、お待ちいただけますと幸いです。

【SABERAとは】

SABERAは、株式会社jig.jpが展開する、日本発のARグラス（スマート眼鏡）ブランドです。眼鏡の産地・鯖江（SABAE）と新たな時代（ERA）を掛け合わせた名称のもと誕生しました。ソフトウェア企業である当社の開発力・UX設計力と、鯖江の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Cellid株式会社のAR光学技術を融合し、「日常で使えるARグラス」の実現を目指しています。ディスプレイを搭載しながらも、従来の眼鏡の延長線で使用できる自然な装着感と外観を追求し、これまでにない情報体験を提供します。

機能一覧

以上

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社jig.jp SABERA広報担当

メールアドレス： sabera-business@jig.jp