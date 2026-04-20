「オトメイトパーティー2026」9月に東京国際フォーラム ホールAにて開催決定！全3公演のラインナップ作品＆豪華出演キャストを公開！ 本日より「薄桜鬼VISAカード」会員限定申込抽選を受付開始！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、2026年9月12日（土）・13日（日）に東京国際フォームラム ホールAにて「オトメイトパーティー2026」の全3公演の開催を発表いたしました。

発表に伴い、本日イベント公式HPをオープン。

イベント公式HPでは、ラインナップ作品・出演キャスト、チケット情報や来場者特典についての詳細を公開しております。

チケットのお申込みにつきましては、「薄桜鬼VISAカード」会員限定最速先行抽選が本日［4月20（月）］より開始となっていますので併せてお知らせいたします。

▼「オトメイトパーティー2026」公式HP

https://www.otomate.jp/event/party/

＜開催日程＞

2026年9月12日（土）

［夜公演］開場 17：30／開演 18：30

2026年9月13日（日）

［昼公演］開場 11：00／開演 12：00

［夜公演］開場 17：30／開演 18：30

※開場・開演時間は変更となる場合がございます。

＜会場＞

東京国際フォーラム ホールA

アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

＜総合司会者＞

鳥海 浩輔 ／ 森久保 祥太郎 ※敬称略

「オトメイト」の人気作や新作が一堂に会し、同じ空間で世界観の異なる様々な作品を堪能できるキャスト登壇イベント「オトメイトパーティー」は、今回で［17回目］の開催となります。

往年の人気作である「薄桜鬼 真改」「DIABOLIK LOVERS」、そして発売10周年を迎えた「ニル・アドミラリの天秤」「Collar×Malice」、さらには今年の7月9日発売予定＆イベント初ラインナップとなる「オトメイト」注目の新作「CRAZY CHAIN‐エルピスの鎖‐」など見どころ満載の12作品をラインナップ！

本公演の総合司会は、鳥海浩輔さん、森久保祥太郎さんのお二方が務めます。

そして、今年のステージテーマは“ホテル”。

癒しとくつろぎの空間をコンセプトにした［Hotel Otomate Grand Amour（ホテル オトメイト グラン・アムール）］では、皆様に“特別な日常”をお届けいたします。

“ここは貴方を迎える、特別な場所。心ゆくまで、恋にときめいて。”

2日間限定で滞在できる［Hotel Otomate Grand Amour］。

彼らと共に“特別な時間”を心ゆくまでお楽しみください――。

豪華出演キャストと共に皆様のご滞在を心よりお待ちしております。

・ラインナップ作品＆出演キャスト公開！

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［9月12日（土）夜公演］

●ニル・アドミラリの天秤

鴻上 滉 役：岡本 信彦

星川 翡翠 役：逢坂 良太

燕野 太郎 役：榎木 淳弥

●終遠のヴィルシュ

イヴ 役：斉藤 壮馬

リュカ・プルースト 役：平川 大輔

マティス・クロード 役：天崎 滉平

ダハト 役：土岐 隼一

●9 R.I.P. sequel

伊音 響 役：土岐 隼一

魅ナミ 役：岡本 信彦

聖夜・オディロ・柚木永 役：立花 慎之介

幸麿 役：KENN

久遠 桃嘉 役：天崎 滉平

●CRAZY CHA!N -エルピスの鎖-

レクス・ド・クラーシェル 役：浦 和希

ヴァーデス 役：山下 誠一郎

クロノール 役：古川 慎

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［9月13日（日）昼公演］

●薄桜鬼 真改

沖田 総司 役：森久保 祥太郎

斎藤 一 役：鳥海 浩輔

永倉 新八 役：坪井 智浩

●Collar×Malice

柳 愛時 役：森田 成一

白石 景之 役：木村 良平

冴木 弓弦 役：小野 友樹

●Honey Vibes

エリヤ 役：木村 良平

アルヴィン 役：梅原 裕一郎

イーノ 役：八代 拓

ミロ 役：岡本 信彦

●マツリカの炯-kEi- 天命華燭伝

フェイ／フエン 役：岡本 信彦

ルヲ 役：山下 誠一郎

玖 燕來 役：堀江 瞬

胡 青凛 役：立花 慎之介

カルマ 役：永塚 拓馬

玉彗 役：前野 智昭

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［9月13日（日）夜公演］

●DIABOLIK LOVERS

逆巻 シュウ 役：鳥海 浩輔

無神 コウ 役：木村 良平

月浪 シン 役：森久保 祥太郎

キノ 役：前野 智昭

●CharadeManiacs

明瀬 キョウヤ 役：斉藤 壮馬

獲端 ケイト 役：前野 智昭

廃寺 タクミ 役：岡本 信彦

●ミストニアの翅望 -The Lost Delight-

エドワード＝バーンスタイン 役：田丸 篤志

アルフレッド＝クレスウェル 役：梅原 裕一郎

アスコット＝リンデル 役：福山 潤

ジョン 役：白井 悠介

●オランピアソワレ Catharsis

天草四郎時貞 役：上村 祐翔

ヒムカ 役：堀江 瞬

月黄泉 役：興津 和幸

・今年も『来場者特典』を配布！

「オトメイトパーティー2026」では、今回のステージテーマである“ホテル”に合わせた来場者特典を配布いたします！

来場者特典： Hotel Otomate Grand Amour 宿泊カード（公演別）

各公演入場時にお一人様につき1部ずつ配布させていただきます。

・［Hotel Otomate Grand Amour 宿泊カード］に記載されたQRコードを読み込むと、特設サイトにて該当公演に出演した全キャラクターからのメッセージをご覧いただけます。

ぜひ、彼らからの特別なメッセージをお受け取りください――。

・本日4月20日（月）より、「薄桜鬼VISAカード」会員限定最速先行抽選申込み開始！

本日から、「オトメイトパーティー2026」会場チケットの先行抽選申込みが開始いたします。

「薄桜鬼VISAカード」をお持ちのお客様は、是非この機会にお申込みください！

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▼「薄桜鬼VISAカード」会員限定最速先行抽選

抽選申込期間 2026年4月20日（月）12：00～4月29日（水・祝）23：59

当選通知 2025年5月4日（月・祝）中

※当選者は自動引き落としになります

申込サイト https://pia.jp/v/otomate26vc/

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薄桜鬼VISAカード会員様向けにチケットぴあの運営する上記申込サイトよりお申込みください。

※チケット代金のお支払い方法は、薄桜鬼VISAカードのみの決済となります。

※本受付は抽選受付になります。お申込み頂いたお客様の中から厳正なる抽選の上、当選者・座席番号を決定いたします。お申込時に当選が決まることはございませんので、焦らず落ち着いてお申込みください。

※その他会場チケット情報や特典の詳細はイベント公式HPをご覧ください。

【イベント概要】

《開催日程》

2026年9月12日（土）

【夜公演】開場 17：30／開演 18：30

2026年9月13日（日）

【昼公演】開場 11：00 開演 12：00

【夜公演】開場 17：30 開演 18：30

《会場》

東京国際フォーラム ホールA

アクセス：https://www.t-i-forum.co.jp/access/access/

《総合司会者》

鳥海 浩輔 ／ 森久保 祥太郎 ※敬称略

※開場・開演時間は予告なく変更になる場合がございます。

【会場チケット情報】

《チケット価格（税込）》

スペシャルシート：28,000円

S席：9,800円

S席（特典付）：12,800円

A席：8,800円

A席（特典付）：11,800円

B席：7,800円

B席（特典付）：10,800円

※全席来場者特典が付属いたします。

※［スペシャルシート］は数量限定となります。

※本イベントのチケットは、紙チケットでのお受け取りとなります。

《チケット特典》

●スペシャルシート

・1階前方のお座席

・「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

・［スペシャルシート限定］コレクションカードセット（該当公演のセット）

・［スペシャルシート限定］オリジナルチケットケース＆レプリカチケット（該当公演のセット）

●特典付チケット

・Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子／A4サイズ）

●JTB旅行プラン特典

・1階前方のお座席

・［JTB旅行プラン限定］Hotel Otomate Grand Amour シークレットルームアクセスパス（M∞カード）

・公演チケット追加購入権

【「オトメイトパーティー2026」 公式パンフレット】購入権

【Hotel Otomate Grand Amour Guest Guide（特典冊子）】購入権

※各チケット特典の詳細はイベント公式HPをご覧ください。

【チケットスケジュール》

「薄桜鬼VISAカード」会員限定最速先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年4月20日（月）12：00～4月29日（水・祝）23：59

「オトメイトパーティー2026」専用JTB旅行オフィシャルツアー ※先着順

＜申込期間＞

2026年5月9日（土）12：00～5月17日（日）23：59

オトメイトファンクラブ会員／八代＆浦・夏目のゲームツーリズム♪サブスク会員先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年5月18日（月）12：00～5月31日（日）23：59

B's-LOGプレミアム先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年6月19日（金）12：00～6月30日（火）23：59

プレイガイド先行抽選

＜抽選申込期間＞

2026年7月17日（金）12：00～7月29日（水）23：59

一般販売 ※先着順

＜受付期間＞

2026年8月11日（火・祝）10：00～

イベント公式ページ：https://www.otomate.jp/event/party/

オトメイトパーティー公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/otomate_party

【主催】アイディアファクトリー株式会社／デザインファクトリー株式会社

【制作】株式会社アズプロジェクト

【運営】株式会社ハイエストクルー

●公演に関するお問い合わせ

イベントインフォメーション

050-8892-0084

（営業時間 10:00～18:00 土日祝・年末年始除く）

●チケットに関するお問い合わせ

チケットぴあ：https://t.pia.jp/help/

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY (C)IDEA FACTORY (C)Rejet / IDEA FACTORY

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