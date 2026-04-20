ディオール 「ル ボーム」 新デザイン3色が限定発売

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、数量限定デザインのル ボーム3種を、2026年4月24日(金)より公式オンラインブティックにて先行発売、5月1日（金）より全国発売いたします。

ル ボーム限定パッケージ

濃密なうるおいで肌を守る。携帯したくなるマルチクリーム

大人気のマルチクリーム ル ボームは、ハンド、ネイル、リップ、フェイスやボディまで、マルチにご使用いただけます。乾燥が気になる肌に保湿効果をもたらし、肌荒れを防ぎ、うるおいのある美しい肌へと導きます。

この度、デザイン性が際立つ、3色の限定エディションが登場。「Christian Dior」のロゴバンドと、ディオール オブリークのロゴモチーフがアクセントの、鮮やかなピンク、コーラル、ライラック3色のパッケージを纏います。気分にあわせて持ち運び、ギフトとして贈ることはもちろん、ご自身でコレクションしても。単なるスキンケアを超えて、美しさとクチュールのエッセンスがつまった、スキンケア アクセサリーです。

ライラックピンクコーラル

数量限定品 ル ボーム

全3種 ライラック／ピンク／コーラル

50mL 7,000円（本体価格） ／ 7,700円（税込価格）

2026年5月1日（金） 発売予定

4月24日(金)より公式オンラインブティック、4月27日（月）よりブティックにて先行発売

@DIORBEAUTY