ディオール 「ル ボーム」 新デザイン3色が限定発売

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パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社


パルファン・クリスチャン・ディオールは、数量限定デザインのル ボーム3種を、2026年4月24日(金)より公式オンラインブティックにて先行発売、5月1日（金）より全国発売いたします。




ル ボーム限定パッケージ


濃密なうるおいで肌を守る。携帯したくなるマルチクリーム



大人気のマルチクリーム ル ボームは、ハンド、ネイル、リップ、フェイスやボディまで、マルチにご使用いただけます。乾燥が気になる肌に保湿効果をもたらし、肌荒れを防ぎ、うるおいのある美しい肌へと導きます。



この度、デザイン性が際立つ、3色の限定エディションが登場。「Christian Dior」のロゴバンドと、ディオール オブリークのロゴモチーフがアクセントの、鮮やかなピンク、コーラル、ライラック3色のパッケージを纏います。気分にあわせて持ち運び、ギフトとして贈ることはもちろん、ご自身でコレクションしても。単なるスキンケアを超えて、美しさとクチュールのエッセンスがつまった、スキンケア アクセサリーです。




　　　　　　ライラック

　　　　　　　　ピンク

　　　　　　　コーラル

　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量限定品　ル ボーム


　　　　　　　　　　　　　　全3種　ライラック／ピンク／コーラル


　　　　　　　　　　　50mL　7,000円（本体価格） ／ 7,700円（税込価格）



　　　　　　　　　　　　　　　　2026年5月1日（金） 発売予定


　　　　4月24日(金)より公式オンラインブティック、4月27日（月）よりブティックにて先行発売



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@DIORBEAUTY