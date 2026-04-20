【Amazonランキング1位！】『こちら、40代が当たり前にくびれる方法です。』初版数を大幅拡大し、2026年4月20日（月）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、『解剖学を偏愛するトレーナーがたどり着いた！ こちら、40代が当たり前にくびれる方法です。』（著：Sachiyo）を2026年4月20日（月）に発売いたします。

本書は、Amazon売れ筋ランキング「ダイエットエクササイズ」カテゴリで1位（2026/4/8調べ）※を獲得しました。

※Amazon 及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

本書は、機能解剖学を研究する両親のもとで育ち、“解剖学を偏愛”する著者・Sachiyoが、本質的なボディメイクの方法を語った初の著書です。

私たちが落としたいと躍起になる脂肪は、姿勢の悪さによる骨格の歪みが原因で、体が「よかれ」と思ってつけているものでした。

この本を読めば、自宅で簡単に、効率よくできるエクササイズで本質的なダイエットが叶います。

【本書のここがすごい！】

・何歳からでも大丈夫！ 2週間でくびれを作る方法がわかります！

大人の女性が一番気になる、お腹周りの浮き輪肉。くびれの存在なんて、とうの昔に忘れたよ、という方もご安心ください。著者のメソッドのいいとこ取りをした、2週間メソッドが完成。きつい筋トレはなく、呼吸の改善と骨格を整えることに意識を向けたエクササイズで、短期間でくびれを実感することができます。

・「Sachiyo先生が隣にいるみたい！」細かすぎるエクササイズ解説！

「エクササイズ本より、動画を見るほうがわかりやすい」そんなイメージを覆す、“Sachiyo先生が隣にいる”ような細かい解説付き。一方向からではなく、横から、後ろから見た写真もついているので、どれくらい足を上げればよいか、など正面からではわかりにくかった部分や動かし方もスムーズに理解できます。

【収録内容】

PART1 体の機能セルフチェック

PART2 365日行う基本の呼吸改善メニュー

PART3 2週間くびれチャレンジ

PART4 お悩み別ボディメイク

【著者プロフィール】

Sachiyo（さちよ）

38歳、2児を育てるボディメイクトレーナー。40代以上の女性が中心のオンラインサロン「SACHI BODYLABO」で骨格調整にまつわるダイエット方法を発信。40代、50代以上の女性が、みるみる美ボディに変化すると話題に。エクササイズだけでなく、解剖学の知識もしっかり身につくと評判になっている。

Instagram：@life_with_wellness_sachiyo(https://www.instagram.com/life_with_wellness_sachiyo/)

【書籍概要】

『解剖学を偏愛するトレーナーがたどり着いた！ こちら、40代が当たり前にくびれる方法です。』

著者：Sachiyo

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

発売日：‎2026年4月20日（月）※電子書籍同日配信

判型：A5判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-330018-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001757/)