〈本人コメント動画・演奏も到着！！〉音と映像が交差する、新たなジャズプロジェクト--『馬場智章 88 Soundscape -Evolving Jazz』開幕

公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

2026年5月30日（土）板橋区立文化会館で、サックス奏者・馬場智章を中心としたジャズ公演「馬場智章 88 Soundscape -Evolving Jazz-(https://www.itabashi-ci.org/event/detail/3517)」を開催します。

本公演は、国内外で活躍する実力派ミュージシャンが集結し、現代ジャズの最前線を体感できる一夜。ジャズを軸としながらも、DJや映像演出を取り入れた、音楽と視覚が交差する新たなライブ表現が特徴です。

ジャズ界の若き先鋭たち

ジャズを題材としたアニメ映画『BLUE GIANT』において主人公の演奏を担当し、その圧倒的な演奏表現で大きな注目を集めるなど、近年ますます注目を集めるサックス奏者・馬場智章(https://www.universal-music.co.jp/tomoaki-baba/)をはじめ、ピアノ／キーボードの渡辺翔太(https://www.shotawatanabe.info/)、ベースのMarty Holoubek(https://www.martinholoubek.com/#martinholoubek)、ドラムの小田桐和寛(https://www.kazuhiroodagiri.com/)といった気鋭のプレイヤーが名を連ねます。さらに、ボーカルのermhoi(https://www.tunecore.co.jp/artists?id=150746)、トランペットの黒田卓也(https://www.takuyakuroda.com/)をゲストに迎え、他にはない、ジャンルを越えたコラボレーションを観ることができます。

また、開場中にはDJのOf The New Worldによるソロセットを実施し、来場者は来場時からすでに音楽体験へと引き込まれる構成です。従来の文化会館ホール公演の枠を越え、空間全体で音の広がりを感じられる点も本公演の魅力です。

進化し続けるジャズと映像表現が交差し、多様な要素が混ざり合うことで生まれる“音の風景（Soundscape）”。本公演は、ジャンルの境界を軽やかに越えながら、新たな音楽体験を提示する試みとして注目される。

馬場智章

sax

渡辺 翔太

pf/key

Marty Holoubek

b

小田桐和寛

ds

ermhoi

vo(guest)

黒田卓也

tp(special guest)

Of The New World

DJ(Live Electronics)

本人コメント公開中

馬場智章本人からコメント動画が到着しました。最強ミュージシャンとクリエイティブチームの新たな取り組みなど、本プロジェクトの見どころや意気込みが語られており、各種SNSより公開中です。今後は演奏動画も公開予定です。



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♪公演情報

【日付】2026年5月30日（土）

【時間】17:15開場／18:00開演（DJ Solo set 17:15～）

【場所】板橋区立文化会館(https://www.bing.com/maps/directions?ty=0&v=2&sV=1&rtp=%7Epos.35.7495002746582_139.70452880859375__%25E6%259D%25BF%25E6%25A9%258B%25E5%258C%25BA%25E7%25AB%258B%25E6%2596%2587%25E5%258C%2596%25E4%25BC%259A%25E9%25A4%25A8_&mode=d&cp=35.749500%7E139.704529&lvl=16&style=r) 〒173-0014東京都板橋区大山東町51-1

【料金】

S席 5,000円／A席 4,500円

全席指定・未就学児入場不可

〈主催〉公益財団法人板橋区文化・国際交流財団

〈制作〉RUN/トップシーン

チケット購入方法

◆文化会館WEB→こちらをクリック(https://www.s2.e-get.jp/web5ap01a/pt/?G=itaba829&app=s1gt0&RTNfld=itabasi&RTNent=pe&RTNmyp=pm&RTNtik=pt&k=4c9f5c3f9cd5511da38a8bedc8ca78ef86e69ca5mnzkn907)

◆文化会館窓口・電話 03-3579-5666（9:00~20:00 ※施設点検日は17:00まで）

◆区内チケット取扱店(https://www.itabashi-ci.org/cul/tickets/#tickets04)

◆チケットぴあ (Pコード320-741)(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2606248)

◆ローソンチケット (Lコード70640)(https://l-tike.com/order/?gLcode=70640&gPfKey=20260209000002134726&gEntryMthd=01&gScheduleNo=1&gCarrierCd=08&gPfName=%E9%A6%AC%E5%A0%B4%E6%99%BA%E7%AB%A0%E3%80%80%EF%BC%98%EF%BC%98%E3%80%80%EF%BC%B3%EF%BD%8F%EF%BD%95%EF%BD%8E%EF%BD%84%EF%BD%93%EF%BD%83%EF%BD%81%EF%BD%90%EF%BD%85%E3%80%80%EF%BC%8D%EF%BC%A5%EF%BD%96%EF%BD%8F%EF%BD%8C%EF%BD%96%EF%BD%89%EF%BD%8E%EF%BD%87%E3%80%80%EF%BC%AA%EF%BD%81%EF%BD%9A%EF%BD%9A&gBaseVenueCd=33972)

アクセス

◎東武東上線「大山」駅 北口から徒歩約3分

◎都営三田線「板橋区役所前」駅 A3出口から徒歩約7分

※駐車スペースはありませんので、公共交通機関をご利用ください。

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