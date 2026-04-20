Eye“247” Work Smart Cloudが顧客満足度と認知度が優れた「Leader」を初受賞

株式会社フーバーブレイン

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）が提供する、PCログ管理ツール「Eye“247” Work Smart Cloud（アイ247ワークスマートクラウド）」が、アイティクラウド株式会社主催の「ITreview Grid Award 2026 Spring」において、「ログ管理システム部門」と「業務可視化ツール部門」で『Leader』および『High Performer』を同時受賞しました。

■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である Leader とは

ITreview Grid Award 2026 Spring リーダー・ハイパフォーマー同時受賞

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

「Eye“247” Work Smart Cloud」は、ユーザーからの高い満足度と共に認知を拡大させました。そしてこの度、「ログ管理システム部門」「業務可視化ツール部門」の両カテゴリーにおいて、それぞれ「Leader」と「High Performer」を同時受賞いたしました。「Eye“247” Work Smart Cloud」は、ユーザーの声に応えながらさらなる価値向上を目指し、今後も企業の生産性向上と安心・安全な働き方の実現に貢献してまいります。

「Eye“247” Work Smart Cloud」の受賞カテゴリー

業務可視化ツール部門：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/gyoumukashika.html

ログ管理システム部門：https://www.itreview.jp/award/2026_spring/log-management.html

■ITreviewに寄せられたお客様のレビュー

■Eye“247” Work Smart Cloud について

業務可視化ツールITreview 口コミ(https://www.itreview.jp/products/eye-247-work-smart-cloud/reviews)ログ管理システムITreview 口コミ(https://www.itreview.jp/products/eye-247-work-smart-cloud/reviews)

テレワーククラウドログ管理ツールである「Eye“247” Work Smart Cloud」は、IT資産管理・業務労務管理・情報漏洩対策等を網羅するオールインワンツールです。

「だれが・いつ・どこで・どのような仕事をしていたか」を安価な月額料金で可視化し、組織の生産性向上と健康経営をサポートします。

Eye“247” Work Smart Cloud 公式サイト：https://www.eye247wsc.jp/(https://www.eye247wsc.jp/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=Itreview_spring)

■お役立ち資料・記事はこちら

株式会社フーバーブレイン ホワイトペーパー

サイバーセキュリティカンパニーであるフーバーブレインから、企業の『情報漏洩チェックリスト20選』を公開しました。主に内部の情報漏洩チェックリストとしてご活用いただけます。

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/information_leakage_risk_checklist_dl_form/(https://www.fuva-brain.co.jp/information_leakage_risk_checklist_dl_form/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=Itreview_spring)

また、管理職の方をはじめ、人事・労務担当者や情報セキュリティ部門の方に役立つ記事を更新しています。是非ご参考にして下さい。

コラム：https://www.eye247wsc.jp/column(https://www.eye247wsc.jp/column?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=Itreview_spring)

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2026年3月31日現在）（東京証券取引所スタンダード市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）