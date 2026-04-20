平成・令和をつなぐあの人気キャラクターが韓国プリクラに初登場！16周年を迎えた「ほっぺちゃん」が、世界的人気の韓国プリクラ「Photoism」全国105店舗で展開

メモリーテックつくば株式会社

メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石（本社：茨城県筑西市、代表取締役社長：鈴木伸也）は、サン宝石のオリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」の16周年を記念し、韓国発の人気プリクラブランド「Photoism（フォトイズム）」とのコラボレーションを実施します。

2026年4月23日（木）から6月14日（日）までの期間、国内のバンダイナムコ、GiGO、Photoism直営店などに設置された合計105店舗のプリクラ筐体にて、原作「ほっぺちゃん」やアニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」のオリジナルフレームを展開。利用者は、さまざまな人気IPと並んで「ほっぺちゃん」を選択し、期間限定の特別な撮影体験を楽しめます。

SNS世代に愛された「ほっぺちゃん」が体験型コンテンツとして再登場

ほっぺちゃんフレームアニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」フレーム

「ほっぺちゃん」は、2009年にスイーツデコレーションをヒントに誕生したサン宝石オリジナルキャラクターです。クリームをしぼり出したようなフォルムと、一つひとつ個性が異なるデザインが“自分だけのキャラクター”として支持され、ティーン女子を中心に爆発的な人気を獲得しました。カタログやイベント、SNS黎明期のコミュニケーションを通じて広がり、世代を超えて愛されてきたキャラクターです。

そして2026年5月5日、「ほっぺちゃん」は誕生16周年を迎えました。

今回の取り組みは、この節目の年を彩る記念企画の一つとして実施するものであり、懐かしさを知る世代はもちろん、韓国カルチャーやプリクラ文化に親しむ新たな若年層にも「ほっぺちゃん」の魅力を届けます。

なぜ今、韓国プリクラ「Photoism」なのか

近年、韓国プリクラは若年層の間で友達と会うたびに撮る思い出作りの定番として定着し、さらにK-POPを中心とした推し活・ファングッズ文化とも結びつきながら人気を拡大しています。

その中でも「Photoism」は、アイドル、俳優、アニメ・キャラクターなど幅広いIPとのコラボレーションを強みに、世界的に展開する韓国プリクラブランドです。

人気の背景には、単なる写真撮影にとどまらず、推しのアイドルやキャラクターと一緒に画面に映り、あたかも共演しているかのような高揚感を味わえる「体験型グッズ」としての価値があります。

「Photoism」は韓国約500店舗、日本約105店舗、全世界20カ国・830店舗超へと展開しており、ファンとの接点をリアル空間で創出する新しいコミュニケーションプラットフォームとしても注目されています。

本企画のポイント

今回のコラボレーションでは、全国105店舗の「Photoism」プリクラ筐体で原作「ほっぺちゃん」やアニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」のフレームを選択可能にします。

平成かわいいを象徴するキャラクターとして親しまれてきた「ほっぺちゃん」が、いま世界的な広がりを見せる韓国プリクラの文脈に加わることで、懐かしさと新しさが交差する体験を生み出します。

特に、以下のような話題性が期待されます。

実施概要

- 2026年5月5日に16周年を迎えた「ほっぺちゃん」のアニバーサリー施策- Z世代を中心に人気を集める韓国プリクラとの融合- モノとして集めるキャラクターから、一緒に撮る体験型コンテンツへの進化- 過去に親しんだファンと、新たに出会う若年層の双方へアプローチできる点

企画名：「ほっぺちゃん」× 韓国プリクラ「Photoism」コラボレーション

実施内容：国内のバンダイナムコ、GiGO、Photoism直営店などに設置された合計105店舗のプリクラ筐体にて、「ほっぺちゃん」オリジナルフレームを期間限定で展開

実施期間：2026年4月23日（木）～6月14日（日）

店舗一覧はこちら（https://4cutphoto.com/gallery/）

ライセンシー：hellolive株式会社

ほっぺちゃんの今後の展望

サン宝石では、「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを軸に、製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。

今後も「ほっぺちゃん」の世界観を活かしながら、世代や国境を越えて楽しめる体験型施策を積極的に展開し、キャラクターIPとしての新たな価値創出を目指してまいります。

お問い合わせ先

メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開

所在地：〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

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