長野県岡谷市が地域おこし協力隊を 2名（２業務） 募集中！！　　（東京・大阪で事前説明会あり）

岡谷市

【1.地域おこし協力隊について】

地域おこし協力隊とは、都市部から地方へ移住して、移住先の地域の活性化に取り組む制度です。

岡谷市では

『「シティプロモーション」及び「移住定住の促進」に関すること』

『「遊休農地の発生抑制」と「解消」に関すること』

を行う地域おこし協力隊を募集しています！

地域活性化に関する活動で地域に貢献するお仕事をしてみませんか？

【2.活動内容について】

業務１.「シティプロモーション」及び「移住定住の促進」に関すること

「シティプロモーション」は岡谷市の魅力を、様々な方法で発信する活動です！

「移住定住の促進」はその名の通り、移住者の獲得や、その後の定住に向けた活動です！

具体的な取組

□SNSなどを活用した岡谷市の施策や魅力の発信

□移住情報発信サイトの充実

□プロモーション展示・イベントの企画

□岡谷市民に向けたシティプロモーション活動

□東京や大阪で開催される移住イベントへの参加

□移住者交流会の開催 など

特別なスキルは必要ありません！

幅広い層の方とコミュニケーションを取れる能力さえあれば大丈夫！

また、活動の中でやってみたいことが出てきたらそれを実現してみましょう！！

業務２.「遊休農地の発生抑制」と「解消」に関すること

≪農業×移住≫農地再生プロジェクトが始動します！

具体的な取組

□遊休農地の再生

□シルクスイートのブランド認知度向上

□農業関連イベントの活性化

□直売所の活性化 など

認定新規就農者を目指す意欲がある方、大歓迎！

【3.説明会（相談会）開催のお知らせ】

地域おこし協力隊募集にあたって、東京・大阪で相談会を開催します！

疑問に思っていること、不安に思っていることなどを気軽にご相談いただければと思います！

お申込みはこちら(https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/3111)から

■参加費無料

■定員に達し次第募集を締め切らせていただきます。なお、定員数は開催形式に応じて変動します。

■原則的に先着順とさせていただきます。

※なお、予約システムの都合上、空き状況の更新に時間がかかる場合がございます。その間にお申込みいただいた方につきましてはお申し込みをお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。

【 大 阪 】

開 催 日：4月25日（土曜日）

開催場所：シティプラザ大阪4階セミナールーム「凛」 （大阪府大阪市中央区本町橋2-31）

予約時間：１.13：00 ２.14：00 ３.15：00

【 東 京 】

開 催 日：5月9日（土曜日）

開催場所：移住・交流情報ガーデン （東京都中央区京橋1丁目1-6越前屋ビル1F）

予約時間：１.13：00 ２.14：00 ３.15：00

【 名古屋 】

開 催 日：5月10日（日曜日）

開催場所：銀座NAGANO （東京都中央区銀座5丁目6-5 NOCOビル 5F）

予約時間：１.13：00 ２.14：00 ３.15：00

募集チラシ

≪完成したら添付≫

各種関連ページ

市公式HP

https://www.city.okaya.lg.jp/okayanisumu/9/index.html

楽園信州

https://www.rakuen-shinsyu.jp/modules/event/page/3111

JOIN

https://www.iju-join.jp/cgi-bin/recruit.php/9/detail/68703