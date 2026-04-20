モンスターエナジー｜パ・リーグ6球団　自販機限定企画「モンスターエナジーを買って野球観戦に行こう」キャンペーン

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク（※）であるモンスターエナジーは、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）の共同プロモーション企画を統括するパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：成田 健太郎）と、9月30日（水）までの期間中、総勢4,232名に賞品があたる自販機限定企画「モンスターエナジーを買って野球観戦に行こう」キャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、キャンペーン告知が設置されている対象の自販機で購入したモンスターエナジー商品でご参加いただけます。

https://campaign-ssl.com/monstervd/A01.php

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

■キャンペーン期間

第1弾：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)

第2弾：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)

※応募期間は賞品により異なります

■応募方法

STEP1：対象の自販機でモンスターエナジー商品を購入

STEP2：自販機にあるQRコードから応募サイトにアクセス

※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

STEP3：購入商品のバーコードをスキャンしポイントを貯める

STEP4：貯めたポイントを使ってご応募いただいた方に、抽選で賞品をプレゼント

※抽選結果はその場でわかります。

※対象自販機で購入したモンスターエナジー商品でご参加いただけます

■対象の自動販売機

アサヒ飲料の自販機のモンスターエナジー商品

アサヒ飲料意義の自販機のモンスターエナジー商品

※キャンペーン告知が設置されています

※一部対象外の自販機もございます

対象商品

・モンスターエナジー 355mⅼ

・モンスターエナジー ゼロシュガー 355mⅼ

・モンスター ウルトラ 355mⅼ

・モンスター ウルトラバイオレット 355mⅼ

・モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 355mⅼ

・モンスター ウルトラバイスグァバ 355mⅼ

・モンスター パイプラインパンチ 355mⅼ

・モンスターエナジー M3 缶 160mⅼ

・モンスターエナジー ボトル缶 500mⅼ

※一部の自販機では取り扱いのない場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

■キャンペーン告知事例

対象となる自動販売機に貼付されています。

左から：A3ポスター・ライトポップ・L字シール

■賞品一覧

第1弾・第2弾 共通賞品１.

応募期間：2026年4月1日(水)～2026年8月31日(月)

賞品：パ・リーグ各球団ペア観戦チケット (計60組120名)

応募：4ポイント

※ご希望の試合を選択してご応募いただけます。

※観戦日により応募締切日が異なりますのでご注意ください。

第1弾・第2弾 共通賞品２.

応募期間：2026年4月1日(水)～2026年9月30日(水)

賞品：えらべるPay100円分 (計4,000名)

応募：1ポイント

※第三者への転売は厳に禁止いたします。

※キャンペーンのご参加者は、お1人様につき、1つのアカウントのみ有効です。

※その他、応募に関して不正な行為があったと当社が認めた場合、応募または当選権利を無効とさせていただきます。

第1弾 賞品

応募期間：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)

賞品：モンスター ベースボールシャツ (計100名)

応募：4ポイント

※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

第2弾 賞品

応募期間：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)

賞品：パ・リーグ各球団サイン入りキャップ (計12名)

応募：4ポイント

※サイン入れする選手はお選びいただけません。

※ご希望の球団はご選択いただけます。

※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■パシフィックリーグマーケティング株式会社について

パシフィックリーグマーケティング株式会社（PLM）は、パ・リーグ6球団の共同出資により2007年に設立された企業です。リーグ公式動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV」の運営や、公式YouTubeチャンネルの運営、リーグ全体のイベントやマーチャンダイジング、 スポンサーシップの企画、販売、管理など様々な事業を通じてスポーツの新たな価値創造に寄与しています。

https://www.pacificleague.jp/

https://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial