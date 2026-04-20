モンスターエナジー｜パ・リーグ6球団 自販機限定企画「モンスターエナジーを買って野球観戦に行こう」キャンペーン
国内No.1エナジードリンク（※）であるモンスターエナジーは、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）の共同プロモーション企画を統括するパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：成田 健太郎）と、9月30日（水）までの期間中、総勢4,232名に賞品があたる自販機限定企画「モンスターエナジーを買って野球観戦に行こう」キャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、キャンペーン告知が設置されている対象の自販機で購入したモンスターエナジー商品でご参加いただけます。
https://campaign-ssl.com/monstervd/A01.php
※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）
■キャンペーン期間
第1弾：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)
第2弾：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)
※応募期間は賞品により異なります
■応募方法
STEP1：対象の自販機でモンスターエナジー商品を購入
STEP2：自販機にあるQRコードから応募サイトにアクセス
※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。
STEP3：購入商品のバーコードをスキャンしポイントを貯める
STEP4：貯めたポイントを使ってご応募いただいた方に、抽選で賞品をプレゼント
※抽選結果はその場でわかります。
※対象自販機で購入したモンスターエナジー商品でご参加いただけます
■対象の自動販売機
アサヒ飲料の自販機のモンスターエナジー商品
アサヒ飲料意義の自販機のモンスターエナジー商品
※キャンペーン告知が設置されています
※一部対象外の自販機もございます
対象商品
・モンスターエナジー 355mⅼ
・モンスターエナジー ゼロシュガー 355mⅼ
・モンスター ウルトラ 355mⅼ
・モンスター ウルトラバイオレット 355mⅼ
・モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 355mⅼ
・モンスター ウルトラバイスグァバ 355mⅼ
・モンスター パイプラインパンチ 355mⅼ
・モンスターエナジー M3 缶 160mⅼ
・モンスターエナジー ボトル缶 500mⅼ
※一部の自販機では取り扱いのない場合がございます。
※売り切れの際はご容赦ください。
■キャンペーン告知事例
対象となる自動販売機に貼付されています。
左から：A3ポスター・ライトポップ・L字シール
■賞品一覧
第1弾・第2弾 共通賞品１.
応募期間：2026年4月1日(水)～2026年8月31日(月)
賞品：パ・リーグ各球団ペア観戦チケット (計60組120名)
応募：4ポイント
※ご希望の試合を選択してご応募いただけます。
※観戦日により応募締切日が異なりますのでご注意ください。
第1弾・第2弾 共通賞品２.
応募期間：2026年4月1日(水)～2026年9月30日(水)
賞品：えらべるPay100円分 (計4,000名)
応募：1ポイント
※第三者への転売は厳に禁止いたします。
※キャンペーンのご参加者は、お1人様につき、1つのアカウントのみ有効です。
※その他、応募に関して不正な行為があったと当社が認めた場合、応募または当選権利を無効とさせていただきます。
第1弾 賞品
応募期間：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)
賞品：モンスター ベースボールシャツ (計100名)
応募：4ポイント
※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。
第2弾 賞品
応募期間：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)
賞品：パ・リーグ各球団サイン入りキャップ (計12名)
応募：4ポイント
※サイン入れする選手はお選びいただけません。
※ご希望の球団はご選択いただけます。
※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。
■パシフィックリーグマーケティング株式会社について
パシフィックリーグマーケティング株式会社（PLM）は、パ・リーグ6球団の共同出資により2007年に設立された企業です。リーグ公式動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV」の運営や、公式YouTubeチャンネルの運営、リーグ全体のイベントやマーチャンダイジング、 スポンサーシップの企画、販売、管理など様々な事業を通じてスポーツの新たな価値創造に寄与しています。
https://www.pacificleague.jp/
https://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial