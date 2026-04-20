モンスターエナジー｜パ・リーグ6球団　自販機限定企画「モンスターエナジーを買って野球観戦に行こう」キャンペーン

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モンスターエナジージャパン合同会社


　国内No.1エナジードリンク（※）であるモンスターエナジーは、パシフィック・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）の共同プロモーション企画を統括するパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：成田 健太郎）と、9月30日（水）までの期間中、総勢4,232名に賞品があたる自販機限定企画「モンスターエナジーを買って野球観戦に行こう」キャンペーンを開催いたします。本キャンペーンは、キャンペーン告知が設置されている対象の自販機で購入したモンスターエナジー商品でご参加いただけます。


https://campaign-ssl.com/monstervd/A01.php


※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）



■キャンペーン期間　


第1弾：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)


第2弾：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)


※応募期間は賞品により異なります



■応募方法　


STEP1：対象の自販機でモンスターエナジー商品を購入


STEP2：自販機にあるQRコードから応募サイトにアクセス


※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。


STEP3：購入商品のバーコードをスキャンしポイントを貯める


STEP4：貯めたポイントを使ってご応募いただいた方に、抽選で賞品をプレゼント


※抽選結果はその場でわかります。


※対象自販機で購入したモンスターエナジー商品でご参加いただけます



■対象の自動販売機


アサヒ飲料の自販機のモンスターエナジー商品


アサヒ飲料意義の自販機のモンスターエナジー商品


※キャンペーン告知が設置されています


※一部対象外の自販機もございます




対象商品


・モンスターエナジー 355mⅼ


・モンスターエナジー ゼロシュガー 355mⅼ


・モンスター ウルトラ 355mⅼ


・モンスター ウルトラバイオレット 355mⅼ


・モンスター ウルトラファンタジールビーレッド 355mⅼ


・モンスター ウルトラバイスグァバ 355mⅼ


・モンスター パイプラインパンチ 355mⅼ


・モンスターエナジー M3 缶 160mⅼ


・モンスターエナジー ボトル缶 500mⅼ



※一部の自販機では取り扱いのない場合がございます。


※売り切れの際はご容赦ください。





■キャンペーン告知事例


　対象となる自動販売機に貼付されています。


　左から：A3ポスター・ライトポップ・L字シール






■賞品一覧


第1弾・第2弾 共通賞品１.




応募期間：2026年4月1日(水)～2026年8月31日(月)


賞品：パ・リーグ各球団ペア観戦チケット (計60組120名)


応募：4ポイント　


※ご希望の試合を選択してご応募いただけます。


※観戦日により応募締切日が異なりますのでご注意ください。



第1弾・第2弾 共通賞品２.




応募期間：2026年4月1日(水)～2026年9月30日(水)


賞品：えらべるPay100円分 (計4,000名)


応募：1ポイント


※第三者への転売は厳に禁止いたします。


※キャンペーンのご参加者は、お1人様につき、1つのアカウントのみ有効です。


※その他、応募に関して不正な行為があったと当社が認めた場合、応募または当選権利を無効とさせていただきます。



第1弾 賞品




応募期間：2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)


賞品：モンスター ベースボールシャツ (計100名)


応募：4ポイント


※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。



第2弾 賞品




応募期間：2026年7月1日(水)～2026年9月30日(水)


賞品：パ・リーグ各球団サイン入りキャップ (計12名)


応募：4ポイント


※サイン入れする選手はお選びいただけません。


※ご希望の球団はご選択いただけます。


※賞品の仕様・デザインはイメージです。実物とは異なる場合がございます。



■パシフィックリーグマーケティング株式会社について


パシフィックリーグマーケティング株式会社（PLM）は、パ・リーグ6球団の共同出資により2007年に設立された企業です。リーグ公式動画配信サービス「パーソル パ・リーグTV」の運営や、公式YouTubeチャンネルの運営、リーグ全体のイベントやマーチャンダイジング、　スポンサーシップの企画、販売、管理など様々な事業を通じてスポーツの新たな価値創造に寄与しています。






https://www.pacificleague.jp/


https://www.youtube.com/@PacificLeagueTVofficial