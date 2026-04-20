【大阪府茨木市】茨木市現地決済型「ふるさと応援納税(R)」GRAVITATE OSAKAで利用開始

茨木市

茨木市では、ふるさと寄附の受付方法として、寄附者が店頭等で二次元コードを読むことで寄附を行い、その場で返礼品として「電子クーポン」を受け取る現地決済型「ふるさと応援納税(R)」を令和8年2月から提供開始しています。

この度、ゴールデンウィークを前に、日本最長の歩行者専用吊り橋を備え様々なアクティビティを体験できる「GRAVITATE OSAKA」でも利用可能となりました。

長さ420ｍの吊り橋体験や、吊り橋からのバンジージャンプなどに利用できます。

ブリッジバンジーブリッジスイングブリッジクライム

■提供事業者

Gravity Park Ibaraki株式会社

所在地：茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F

代表取締役社長：David Scott

■提供内容

ブリッジウォーク（吊り橋通行）、ブリッジバンジー、ブリッジスイング、ブリッジクライム

■参考：「ふるさと応援納税(R)」について

・サービス概要

※株式会社DMC aizu提供

（福島県耶麻郡猪苗代町字葉山7105番地、代表取締役社長：遠藤昭二）

・茨木市内登録（加盟）事業者数

19事業者（令和8年4月20日時点）

茨木市のふるさと応援納税

https://ibaraki-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/

【本件に関する問合先】

茨木市企画財政部まち魅力発信課（電話：072－620－1602）