遠隔営業所の出店について

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、以下「当社」）は、地域のお客さまへのさらなるサービス向上と新たな雇用創出を目的に、新しい拠点形態である「遠隔営業所」を出店します。

遠隔営業所は、母店となる支社（以下「母店支社」）と連携しながら地域に根差した活動を行う拠点です。既存のお客さまへのアフターフォロー体制の強化を図るとともに、地域における採用・人材育成を進めることで、サービス提供範囲の拡大と地域貢献の両立を目指していきます。

遠隔営業所出店の背景・目的について

（左から）遠隔営業所の第1号店となる長野支社松本営業所のオフィスの様子、プライベート空間に配慮した接客ブース

当社は、2026年4月現在、拠点数は全国136支社、ライフプランナー数は全国で約6,000名超となり、より多くのお客さまに貢献するべく適正な規模拡大を進めています。一方で、多様化するお客さまニーズへの対応、各地域のお客さまへの接点強化に向けて、より広範囲をフォローできる環境が必要と考え、遠隔営業所を出店します。

遠隔営業所は、少人数かつ省スペースでの設置が可能なため、迅速な地域展開を実現します。また、テレプレゼンスシステムを導入することで、対面同等のリアリティを実現した遠隔コミュニケーションが可能になり、母店支社と連携した運営体制により業務品質を確保します。この出店により、これまで以上に地域に密着した営業活動や採用を進めることで、お客さま一人ひとりに寄り添った、質の高いサービスの提供を目指します。

※なお、遠隔営業所に所属するライフプランナーは、母店支社に所属するライフプランナーと同様の雇用形態であり、お客さまに提供するサービスに差はありません。

今後の展開

遠隔営業所の1号店は、「長野支社 松本営業所」として長野県・松本市に出店し、2026年4月より営業を開始しています。長野県は、長野市と松本市という二つの主要商圏を有し、金融サービスの需要拡大が見込まれる地域です。長野県には、すでに母店支社となる長野支社（長野県・長野市）がありますが、松本市への営業所開設により、2拠点体制でより高い品質を維持しながら、地域のお客さまをお守りすることで、さらなる成長を目指します。

遠隔営業所は、今後も未出店地域を中心に段階的な展開を検討しています。優秀な人材の採用・育成を進めることで、お客さまの「人生の伴走者」として信頼を積み重ねながら、これからも質の高いサービスを提供してまいります。

遠隔営業所1号店の概要

・名称 ：長野支社 松本営業所

・新設時期：2026年4月1日（月）※同日営業開始

・所在地 ：長野県松本市大手3-1-1松本ビルディング 5階 TEL. 0263-60-1071

・支社長名：穂満 将継（ほまん まさつぐ）※長野支社 支社長

当社のライフプランナー採用について

https://www.sonylife.co.jp/land/lp_recruit/

以上