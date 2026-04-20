公共ライドシェア・オンデマンド交通を展開するパブリックテクノロジーズ、「パブテクAI配車」がLINE連携に対応。アプリ不要で、LINEから配車予約が可能に

株式会社パブリックテクノロジーズ

公共ライドシェアやオンデマンド交通の運行最適化を支援する株式会社パブリックテクノロジーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：青木大和、以下「当社」）は、自治体向け公共ライドシェアの配車基盤「パブテクAI配車」において、LINE公式アカウントを通じた配車予約機能の提供を開始したことをお知らせします。本機能により、住民は専用アプリのダウンロードなしに、LINEから直接ライドシェアの予約が可能になります。

背景と課題

当社は、全国の自治体と連携し、交通空白地域における住民の移動手段を確保するため、AI配車技術を活用した公共ライドシェアやオンデマンド交通の導入支援を行っています。これまで石川県小松市、茨城県行方市、千葉県香取市、三重県名張市、長野県北佐久郡御代田町、鹿児島県大島郡宇検村をはじめとする複数の自治体で公共ライドシェアやオンデマンド交通の運行を支援してまいりました。

一方で、自治体の現場からは以下のような課題が寄せられていました。

- アプリのダウンロード障壁：高齢者を中心に「新しいアプリをインストールすること自体が難しい」という声- 利用率の伸び悩み：サービスの認知はあるものの、予約手段の煩雑さから実際の利用に至らないケース- デジタルデバイド：スマートフォンを持っていても、LINEしか使っていない層が一定数存在

国内のLINE月間アクティブユーザー数は1億人超（*1）にのぼり、高齢者層においても高い普及率を誇ります。住民にとって最も身近なコミュニケーション手段であるLINEを予約チャネルとして活用することで、これらの課題を解決できると考えました。

LINE連携による利便性

本機能は、アプリの追加インストール不要で、利用者がスムーズに使い始められる設計です。

利用イメージ

今後の展望

- 専用アプリ不要、LINEだけで完結LINE公式アカウントを友達追加するだけで予約画面が起動します。App StoreやGoogle Playからの新規ダウンロードは不要です。- 直感的な予約フロー乗車地 → 降車地 → 日時 → 人数の4ステップで予約が完了します。地図上の停留所選択やカレンダーUIなど、誰でも迷わず操作できるインターフェースを提供します。- SMS認証による安全な本人確認初回利用時のみ、電話番号によるSMS認証を実施します。LINEアカウントと利用者情報を安全に紐付けることで、なりすまし予約を防止しつつ、2回目以降はスムーズに予約できます。- 既存の運行体制との両立LINE経由の予約も、専用アプリやコールセンター経由の予約も、同一のAI配車エンジンで一元管理されます。自治体やドライバー側の運用フローに変更はありません。

公共ライドシェアにおいては、LINE連携に加え、配車確定・リマインド等のLINEメッセージ通知機能や、多言語対応など、住民接点の拡充を継続的に進めてまいります。また、AI配車エンジンの精度向上により、乗り合い効率の最大化と住民の待ち時間短縮を両立させ、持続可能な地域交通モデルの確立を目指します。

「パブテクAI配車」について

「パブテクAI配車」は、当社が開発・提供する自治体向けAI配車基盤です。利用者の予約に合わせて最適な車両・経路・乗合いを自動計算し、ドアツードア運行や路線不定期便の予約までを一つの基盤で柔軟に運用できます。アプリ・LINE・コールセンターの複数チャネルに対応し、配車管理のDXを実現します。

株式会社パブリックテクノロジーズについて

パブリックテクノロジーズ（PUBLIC Technologies, Inc.）は、「Japanese Dynamism ―地域から世界へ、日本を躍動させる」をビジョンに掲げ、地域の暮らし・行政・産業の現場にテクノロジーを実装するスタートアップです。

公共ライドシェアや地域通貨などを一つのアプリに集約した地方自治体向けスーパーアプリ「パブテク」（https://pubtech.jp/）をはじめ、行政業務に特化したデータベースとプロンプトレスAIを提供する「パブテクAI行政」（https://ai-gov.pubtech.jp/）、地域企業の現場に入り込み、AIソリューションの実装・定着まで伴走する「パブテクAIビジネス」（https://ai-biz.pubtech.jp/）などを展開。

POWER THE COUNTRYのスローガンのもと、地域を想い、技術で応える挑戦を続けます。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60925/table/73_1_b13c7c4384ff589228830f97c92aeb75.jpg?v=202604210151 ]



*1 LINEヤフー株式会社 プレスリリース「LINE、国内月間利用者数が1億ユーザーを突破」（2026年1月）より（https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/020058/）