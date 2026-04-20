「スタートアップ円定期預金 上乗せ金利キャンペーン」を開始

株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「SBI新生銀行」）は、2026年4月20日（月）より、新たに当行で口座を開設されたお客さまを対象とした「スタートアップ円定期預金 上乗せ金利キャンペーン」（お問合せ番号：2609）を開始いたします。

本キャンペーンでは、銀行口座開設から3ヵ月以内に利用できる「スタートアップ円定期預金（3ヵ月もの）」（※1）を設定いただいたお客さまが 「SBIハイパー預金」 を開設された場合に、年1.0%（税引前）の通常金利に加え、年1.0%（税引前）相当の現金（※2）をプレゼントいたします。

「SBIハイパー預金」は、預金と投資をシームレスに連携できる点が評価され、投資機動性を高める手段として多くのお客さまにご利用いただいている人気商品です。SBI新生銀行口座とあわせてSBI証券口座の開設が必要となりますが、両社の口座を連携いただくことで、日常の資金管理や運用の利便性がさらに高まります。 当行の口座をお持ちでないお客さまは、銀行口座の新規開設と同時にSBIハイパー預金をお申し込みいただけるほか、すでに当行口座をお持ちのお客さまも、パワーダイレクト（Web）やアプリから簡単にSBIハイパー預金をお申し込みいただけます。

※1. スタートアップ円定期預金とは、新規に銀行口座開設されたお客さま限定の円定期預金です。お申し込み可能期間は銀行口座開設月を含む3ヵ月目の末日までです。

※2. 上乗せ金利の適用上限は1人あたり500万円まで（複数口設定した場合も含む）です。スタートアップ円定期預金（3ヵ月もの）の適用金利が年2.0%（税引前）になるものではありません。また、金利は2026年4月20日現在のものであり、情勢の変化等により金利水準やキャンペーン期間を変更する場合があります。

■キャンペーン概要（お問合せ番号：2609）

【対象商品】

スタートアップ円定期預金（3ヵ月もの）

※【上乗せ金利の適用上限金額】1人あたり500万円まで

※【最低預入金額】インターネット：1口30万円以上、1円単位 店頭：1口500万円以上、1円単位

※＜店頭限定＞スタートアップ円定期預金 金利上乗せプログラム（お問合せ番号：5097）との併用可能

【参加条件】

キャンペーン期間中（2026年4月20日（月）～2026年6月30日（火））に、以下の条件をすべて満たすこと。

・SBI新生銀行ウェブサイトから本キャンペーンへのエントリーを完了すること。

・SBIハイパー預金口座を新規開設すること。

・スタートアップ円定期預金（3ヵ月もの）を設定すること。

※各条件の順序は不問

※スタートアップ円定期預金のお申し込み可能期間は、銀行口座開設月を含む3ヵ月目の末日までです。キャンペーン開始前に銀行口座を開設されたお客さまも、お申し込み可能期間内かつキャンペーン期間内であれば、本キャンペーンの対象となります。

■特典内容

参加条件を満たしたお客さまに、金利年1.0%（税引前）の通常金利に加え、上乗せ金利年1.0%（税引前）相当の現金をプレゼントいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5652/table/181_1_a32b211fca37d701f7193378f22c1d6a.jpg?v=202604201051 ]

※上乗せ金利の適用上限は1人あたり500万円まで（複数口設定した場合も含む）。

※上乗せ金利相当の現金は、通常金利の利息とは別に2026年11月末までにお客さま名義の総合口座パワーフレックス円普通預金に入金いたします。

※上乗せ金利の計算は通常の利息計算と異なり、預入期間（3ヵ月）を一律92日として計算いたします。

■キャンペーン期間

2026年4月20日（月）～2026年6月30日（火）

※期間中であっても、預入金額が一定額に達した場合にはキャンペーンを終了する場合があります。

SBI新生銀行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

※SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直される変動金利であり、変更となる場合があります。ご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭またはWebサイト等に掲載の「商品説明書」を必ずご確認ください。

◇「スタートアップ円定期預金 上乗せ金利キャンペーン(https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/cam_2007sup_ytd.html)」の詳細を確認

◇「スタートアップ円定期預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/beginner/)」の詳細を確認

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/)」の詳細を確認

円預金一般について

・金利は税引前であり、利息は源泉分離課税（国税15.315％、地方税5％）として課税されます。

・税引後金利は、表示位未満がある場合は表示位未満切り捨てとなります。

・円定期預金について、満期日以降は円普通預金店頭表示金利が適用されます。

・本預金のご利用にあたっては、店頭やインターネットにご用意している商品説明書(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/pdf_document/)を必ずご確認ください。

以 上