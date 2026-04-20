パークフィールド株式会社、EC販促自動化ツール「ストックビジョン for makeshop」をmakeshop apps byGMOにてリリース
～在庫データを起点に、集客・販促・発注を自動化するEC販促自動化ツール～
パークフィールド株式会社（東京都目黒区、代表取締役：林 將彦）は、ECサイトの販促業務を自動化するクラウド型ツール「ストックビジョン for makeshop」を、GMOメイクショップ株式会社が運営するmakeshop apps byGMOにて2026年4月よりリリースいたします。本サービスはデジタル化・AI導入補助金2026の認定ITツール（ツールID：DL07-0005717）として認定を受けており、中小EC事業者が補助金を活用して導入できる点も特徴です。
■ 開発の背景
EC市場の拡大に伴い、取り扱い商品数の増加や販促施策の多様化により、EC運営者の業務負担は増加の一途をたどっています。特に中小EC事業者においては、「どの商品が本当に売れているか把握できない」「タイムセールのたびに深夜・早朝の手作業が発生する」「在庫ありますか？いつ届きますか？というお問い合わせが多い」といった課題が深刻化しています。
パークフィールド株式会社は自社ECショップ「フラワーレメディ」の運営経験を通じてこれらの課題を直接体験し、「分析するだけでなく、そのまま販促に動かす」という発想のもとストックビジョンを開発しました。
■ サービス概要
ストックビジョン for makeshopは、在庫データを起点にEC運営の分析・販促・発注を一気通貫で自動化するクラウド型ツールです。makeshop apps byGMOからインストール後、ストックビジョンの管理サイトで出力したタグをmakeshop byGMOのテーマに設置するだけで利用を開始できます。初期設定の代行サポートも無料で提供しています。
■ 主要機能
・SVカルテ（商品別CVR分析）：商品ごとの売上・CVR・収益・在庫をダッシュボードで一覧可視化。表示元別・フラグ別の詳細分析で、勘に頼らない販促判断を実現
・カート周辺パネル：カートボタン付近に在庫連動の納期・セール情報を自動表示し、カゴ落ちを防止
・スマート検索パネル：「割引品」「在庫品」など商品ステータスでの絞り込み検索に対応。標準の商品検索では実現できないリアルタイム絞り込みを提供
・ランキング自動更新：売上・注文数・アクセス数をもとにランキングをリアルタイム自動更新
・タイムセール予約：開始・終了・バナー切替をすべて自動化。深夜・早朝の手作業から解放
・掲載予約パネル：セール・キャンペーンバナーを事前予約して自動配信
■ 料金プラン
・ライトプラン 月額8,000円（税別）
SVカルテ機能
・スタンダードプラン 月額20,000円（税別）
ライトプランの全機能＋カート周辺パネル・タイムセール予約・掲載予約パネル
・プロプラン 月額35,000円（税別）
スタンダードプランの全機能＋スマート検索パネル・ランキング自動更新・最適発注レコメンド(※)
・エンタープライズプラン 月額50,000円（税別）
プロプランの全機能＋SVカートAI(※)
※全プラン14日間無料トライアルがあります。
※最適発注レコメンドは5月～7月のリリース予定の機能です。
※SVカートAIは7月～9月リリース予定の機能です。
■ デジタル化・AI導入補助金2026について
ストックビジョンはデジタル化・AI導入補助金2026の認定ITツール（ツールID：DL07-0005717）です。パークフィールド株式会社はIT導入支援事業者としても認定を受けており、補助金の申請手続きから事業実施・効果報告まで一貫してサポートを提供します。アプリ利用費・保守サポート費（最大2年分）・導入設置費等について、費用の50％（最大150万円）の補助金申請が可能です。
パークフィールド株式会社（東京都目黒区、代表取締役：林 將彦）は、ECサイトの販促業務を自動化するクラウド型ツール「ストックビジョン for makeshop」を、GMOメイクショップ株式会社が運営するmakeshop apps byGMOにて2026年4月よりリリースいたします。本サービスはデジタル化・AI導入補助金2026の認定ITツール（ツールID：DL07-0005717）として認定を受けており、中小EC事業者が補助金を活用して導入できる点も特徴です。
■ 開発の背景
EC市場の拡大に伴い、取り扱い商品数の増加や販促施策の多様化により、EC運営者の業務負担は増加の一途をたどっています。特に中小EC事業者においては、「どの商品が本当に売れているか把握できない」「タイムセールのたびに深夜・早朝の手作業が発生する」「在庫ありますか？いつ届きますか？というお問い合わせが多い」といった課題が深刻化しています。
パークフィールド株式会社は自社ECショップ「フラワーレメディ」の運営経験を通じてこれらの課題を直接体験し、「分析するだけでなく、そのまま販促に動かす」という発想のもとストックビジョンを開発しました。
■ サービス概要
ストックビジョン for makeshopは、在庫データを起点にEC運営の分析・販促・発注を一気通貫で自動化するクラウド型ツールです。makeshop apps byGMOからインストール後、ストックビジョンの管理サイトで出力したタグをmakeshop byGMOのテーマに設置するだけで利用を開始できます。初期設定の代行サポートも無料で提供しています。
■ 主要機能
・SVカルテ（商品別CVR分析）：商品ごとの売上・CVR・収益・在庫をダッシュボードで一覧可視化。表示元別・フラグ別の詳細分析で、勘に頼らない販促判断を実現
・カート周辺パネル：カートボタン付近に在庫連動の納期・セール情報を自動表示し、カゴ落ちを防止
・スマート検索パネル：「割引品」「在庫品」など商品ステータスでの絞り込み検索に対応。標準の商品検索では実現できないリアルタイム絞り込みを提供
・ランキング自動更新：売上・注文数・アクセス数をもとにランキングをリアルタイム自動更新
・タイムセール予約：開始・終了・バナー切替をすべて自動化。深夜・早朝の手作業から解放
・掲載予約パネル：セール・キャンペーンバナーを事前予約して自動配信
■ 料金プラン
・ライトプラン 月額8,000円（税別）
SVカルテ機能
・スタンダードプラン 月額20,000円（税別）
ライトプランの全機能＋カート周辺パネル・タイムセール予約・掲載予約パネル
・プロプラン 月額35,000円（税別）
スタンダードプランの全機能＋スマート検索パネル・ランキング自動更新・最適発注レコメンド(※)
・エンタープライズプラン 月額50,000円（税別）
プロプランの全機能＋SVカートAI(※)
※全プラン14日間無料トライアルがあります。
※最適発注レコメンドは5月～7月のリリース予定の機能です。
※SVカートAIは7月～9月リリース予定の機能です。
■ デジタル化・AI導入補助金2026について
ストックビジョンはデジタル化・AI導入補助金2026の認定ITツール（ツールID：DL07-0005717）です。パークフィールド株式会社はIT導入支援事業者としても認定を受けており、補助金の申請手続きから事業実施・効果報告まで一貫してサポートを提供します。アプリ利用費・保守サポート費（最大2年分）・導入設置費等について、費用の50％（最大150万円）の補助金申請が可能です。