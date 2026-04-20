産業用プロセスレーザーガス分析装置の世界市場：産業チェーン、構造分析、ビジネスモデルの展望（2026-2032）
産業用プロセスレーザーガス分析装置世界総市場規模
産業用プロセスレーザーガス分析装置とは、レーザー吸収分光法（TDLASなど）を用いて、工業プロセス中のガス成分濃度や温度、圧力などをリアルタイムかつ高精度に測定する分析機器でございます。産業用プロセスレーザーガス分析装置は、特定波長のレーザー光を対象ガスに照射し、その吸収特性から成分濃度を非接触で算出するため、応答速度が速く、選択性や耐環境性にも優れております。これにより、化学、鉄鋼、発電、セメントなどの分野において、燃焼効率の最適化や排出ガスの監視、プロセス制御の高度化に貢献いたします。また、従来のサンプリング方式に比べてメンテナンス負担が低減され、安全性や信頼性の向上にも寄与する重要な計測ソリューションでございます。
図. 産業用プロセスレーザーガス分析装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347428/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347428/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル産業用プロセスレーザーガス分析装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の596百万米ドルから2032年には791百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル産業用プロセスレーザーガス分析装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、環境規制の強化による需要拡大
各国における排出ガス規制やカーボンニュートラル政策の強化に伴い、工業プロセスにおける排出監視の高度化が求められております。このような背景のもと、リアルタイムかつ高精度な測定が可能な産業用プロセスレーザーガス分析装置の導入が進んでおり、環境コンプライアンス対応の中核機器として市場拡大を牽引しております。
2、プロセス最適化ニーズの高まり
製造業においてはエネルギー効率の向上や歩留まり改善が重要課題となっております。産業用プロセスレーザーガス分析装置は、燃焼状態やガス組成を即時に把握できるため、プロセス制御の高度化に寄与いたします。この結果、運転コスト削減や品質安定化を実現できる点が導入促進の大きな要因となっております。
3、非接触・高信頼測定技術への需要増加
従来のサンプリング方式では、配管詰まりや遅延などの課題が存在しておりました。一方で、産業用プロセスレーザーガス分析装置は非接触でのインライン測定が可能であり、過酷環境下でも高い信頼性を維持できます。この特長が、プラントの安定稼働を重視する企業にとって大きな魅力となっております。
今後の発展チャンス
1、脱炭素・水素エネルギー分野での需要拡大
カーボンニュートラル実現に向けた取り組みや、水素・アンモニア燃焼などの新エネルギー技術の普及により、高精度ガス計測の重要性が増しております。産業用プロセスレーザーガス分析装置は、これら新エネルギー分野において燃焼制御や排出監視に不可欠な装置として、新たな市場機会を獲得すると期待されております。
2、高性能レーザー技術の進化による機能高度化
TDLASや光音響分光などのレーザー分析技術の進展により、測定精度や応答速度、耐環境性能が大幅に向上しております。これにより、従来は測定が困難であった高温・高粉塵環境でも安定した分析が可能となり、産業用プロセスレーザーガス分析装置の適用範囲がさらに拡大していくと見込まれます。
産業用プロセスレーザーガス分析装置とは、レーザー吸収分光法（TDLASなど）を用いて、工業プロセス中のガス成分濃度や温度、圧力などをリアルタイムかつ高精度に測定する分析機器でございます。産業用プロセスレーザーガス分析装置は、特定波長のレーザー光を対象ガスに照射し、その吸収特性から成分濃度を非接触で算出するため、応答速度が速く、選択性や耐環境性にも優れております。これにより、化学、鉄鋼、発電、セメントなどの分野において、燃焼効率の最適化や排出ガスの監視、プロセス制御の高度化に貢献いたします。また、従来のサンプリング方式に比べてメンテナンス負担が低減され、安全性や信頼性の向上にも寄与する重要な計測ソリューションでございます。
図. 産業用プロセスレーザーガス分析装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347428/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347428/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル産業用プロセスレーザーガス分析装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の596百万米ドルから2032年には791百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル産業用プロセスレーザーガス分析装置のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、環境規制の強化による需要拡大
各国における排出ガス規制やカーボンニュートラル政策の強化に伴い、工業プロセスにおける排出監視の高度化が求められております。このような背景のもと、リアルタイムかつ高精度な測定が可能な産業用プロセスレーザーガス分析装置の導入が進んでおり、環境コンプライアンス対応の中核機器として市場拡大を牽引しております。
2、プロセス最適化ニーズの高まり
製造業においてはエネルギー効率の向上や歩留まり改善が重要課題となっております。産業用プロセスレーザーガス分析装置は、燃焼状態やガス組成を即時に把握できるため、プロセス制御の高度化に寄与いたします。この結果、運転コスト削減や品質安定化を実現できる点が導入促進の大きな要因となっております。
3、非接触・高信頼測定技術への需要増加
従来のサンプリング方式では、配管詰まりや遅延などの課題が存在しておりました。一方で、産業用プロセスレーザーガス分析装置は非接触でのインライン測定が可能であり、過酷環境下でも高い信頼性を維持できます。この特長が、プラントの安定稼働を重視する企業にとって大きな魅力となっております。
今後の発展チャンス
1、脱炭素・水素エネルギー分野での需要拡大
カーボンニュートラル実現に向けた取り組みや、水素・アンモニア燃焼などの新エネルギー技術の普及により、高精度ガス計測の重要性が増しております。産業用プロセスレーザーガス分析装置は、これら新エネルギー分野において燃焼制御や排出監視に不可欠な装置として、新たな市場機会を獲得すると期待されております。
2、高性能レーザー技術の進化による機能高度化
TDLASや光音響分光などのレーザー分析技術の進展により、測定精度や応答速度、耐環境性能が大幅に向上しております。これにより、従来は測定が困難であった高温・高粉塵環境でも安定した分析が可能となり、産業用プロセスレーザーガス分析装置の適用範囲がさらに拡大していくと見込まれます。