ソーラーストリングインバータの最新市場調査2026：産業構造、価格推移、市場リスクの多角分析
ソーラーストリングインバータ世界総市場規模
ソーラーストリングインバータとは、複数の太陽光パネルを直列（ストリング）に接続した単位ごとに発電電力を管理し、直流電力を交流電力へ変換する電力変換装置でございます。各ストリング単位で最大電力点追従（MPPT）制御を行うことにより、部分的な影や汚れによる発電効率の低下を最小限に抑えることが可能です。また、集中型インバータと比較して設置の柔軟性が高く、分散配置によりシステム全体の信頼性向上やメンテナンス性の改善にも寄与いたします。さらに、住宅用から産業用まで幅広い規模に対応できる点も、ソーラーストリングインバータの大きな特長でございます。
図. ソーラーストリングインバータの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347427/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347427/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルソーラーストリングインバータのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の10620百万米ドルから2032年には17820百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルソーラーストリングインバータのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、再生可能エネルギー政策の強化
各国における脱炭素化政策や再生可能エネルギー導入目標の拡大により、太陽光発電市場は継続的に成長しております。このような政策的後押しの中で、分散型発電に適したソーラーストリングインバータの需要が高まっております。特に中小規模の発電システムにおいては、柔軟性と効率性を兼ね備えたソーラーストリングインバータが重要な役割を果たしております。
2、設置コストと運用効率の最適化ニーズ
太陽光発電システムの導入においては、初期コストとライフサイクルコストの低減が重要視されております。ソーラーストリングインバータは設計・施工が比較的容易であり、機器単位での最適制御が可能なため、トータルコストの削減と発電効率の向上に寄与いたします。このため、コストパフォーマンスを重視する市場において導入が進んでおります。
3、技術革新と高機能化の進展
近年、パワーエレクトロニクス技術やデジタル制御技術の進歩により、ソーラーストリングインバータの性能は大きく向上しております。高精度なMPPT制御や遠隔監視機能、AIを活用した故障予知などの機能が付加されることで、運用の高度化が実現されております。これにより、ユーザーの利便性と信頼性への要求に応える形で市場が拡大しております。
今後の発展チャンス
1、分散型エネルギー社会の進展
再生可能エネルギーの地産地消やマイクログリッドの普及が進む中で、分散型電源の重要性は一層高まっております。このような潮流において、柔軟な設計と高い独立制御性を備えたソーラーストリングインバータは、地域単位のエネルギー最適化に貢献できる中核機器として、今後さらなる導入拡大が期待されております。
2、エネルギー貯蔵システムとの統合
ソーラーストリングインバータとは、複数の太陽光パネルを直列（ストリング）に接続した単位ごとに発電電力を管理し、直流電力を交流電力へ変換する電力変換装置でございます。各ストリング単位で最大電力点追従（MPPT）制御を行うことにより、部分的な影や汚れによる発電効率の低下を最小限に抑えることが可能です。また、集中型インバータと比較して設置の柔軟性が高く、分散配置によりシステム全体の信頼性向上やメンテナンス性の改善にも寄与いたします。さらに、住宅用から産業用まで幅広い規模に対応できる点も、ソーラーストリングインバータの大きな特長でございます。
図. ソーラーストリングインバータの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347427/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347427/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルソーラーストリングインバータのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の10620百万米ドルから2032年には17820百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルソーラーストリングインバータのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、再生可能エネルギー政策の強化
各国における脱炭素化政策や再生可能エネルギー導入目標の拡大により、太陽光発電市場は継続的に成長しております。このような政策的後押しの中で、分散型発電に適したソーラーストリングインバータの需要が高まっております。特に中小規模の発電システムにおいては、柔軟性と効率性を兼ね備えたソーラーストリングインバータが重要な役割を果たしております。
2、設置コストと運用効率の最適化ニーズ
太陽光発電システムの導入においては、初期コストとライフサイクルコストの低減が重要視されております。ソーラーストリングインバータは設計・施工が比較的容易であり、機器単位での最適制御が可能なため、トータルコストの削減と発電効率の向上に寄与いたします。このため、コストパフォーマンスを重視する市場において導入が進んでおります。
3、技術革新と高機能化の進展
近年、パワーエレクトロニクス技術やデジタル制御技術の進歩により、ソーラーストリングインバータの性能は大きく向上しております。高精度なMPPT制御や遠隔監視機能、AIを活用した故障予知などの機能が付加されることで、運用の高度化が実現されております。これにより、ユーザーの利便性と信頼性への要求に応える形で市場が拡大しております。
今後の発展チャンス
1、分散型エネルギー社会の進展
再生可能エネルギーの地産地消やマイクログリッドの普及が進む中で、分散型電源の重要性は一層高まっております。このような潮流において、柔軟な設計と高い独立制御性を備えたソーラーストリングインバータは、地域単位のエネルギー最適化に貢献できる中核機器として、今後さらなる導入拡大が期待されております。
2、エネルギー貯蔵システムとの統合