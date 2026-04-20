『STRANGER THINGS』の怪物「ヴェクナ」「デモゴルゴン」「デモドッグ」が100%ダイキャストメタルの重厚感あふれるフィギュアとなって登場
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、Netflixの大ヒットシリーズであり、4月23日より新作アニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』の配信開始も間近に迫る中、『STRANGER THINGS』のメインヴィラン「ヴェクナ」、代表的なモンスター「デモゴルゴン」、「デモドッグ」のダイキャストメタルフィギュアの予約受付を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage1】
【商品概要・特徴】
100%ダイキャストメタルを使用した重量感のあるフィギュアシリーズとして人気の「Metalfigs」シリーズ。手のひらサイズながらも重みのある重厚な作りは、それぞれの不気味な雰囲気を一層際立てるコレクターズ・アイテムです。
・重厚なダイキャスト製: プラスチック製品にはない、メタル特有の光沢と重みが所有欲を満たします。
・ディスプレイに最適: デスク周りや棚のわずかなスペースでも圧倒的な存在感を放ちます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■STRANGER THINGS - ヴェクナ / Wave 1 MetalFigs 2 1/2-Inch Die-Cast Metal Mini-Figure
価格: 1,980円（税込）
サイズ: 全高 約6.5cm (2.5インチ)
素材: 100% ダイキャストメタル
対象年齢: 8歳以上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage3】
■STRANGER THINGS - デモゴルゴン / Wave 1 MetalFigs 2 1/2-Inch Die-Cast Metal Mini-Figure
価格: 1,980円（税込）
サイズ: 全高 約6.5cm (2.5インチ)
素材: 100% ダイキャストメタル
対象年齢: 8歳以上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage4】
■STRANGER THINGS - デモドッグ / Wave 1 MetalFigs 2 1/2-Inch Die-Cast Metal Mini-Figure
価格: 1,980円（税込）
サイズ: 全高 約6.5cm (2.5インチ)
素材: 100% ダイキャストメタル
対象年齢: 8歳以上
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/stranger-things
■アニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』が配信開始
4月23日（木）よりアニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』が配信開始します。これはシーズン2とシーズン3の間の、ホーキンスでの新たな冒険が描かれる物語となっています。
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage1】
【商品概要・特徴】
100%ダイキャストメタルを使用した重量感のあるフィギュアシリーズとして人気の「Metalfigs」シリーズ。手のひらサイズながらも重みのある重厚な作りは、それぞれの不気味な雰囲気を一層際立てるコレクターズ・アイテムです。
・重厚なダイキャスト製: プラスチック製品にはない、メタル特有の光沢と重みが所有欲を満たします。
・ディスプレイに最適: デスク周りや棚のわずかなスペースでも圧倒的な存在感を放ちます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage2】
【商品詳細】
■STRANGER THINGS - ヴェクナ / Wave 1 MetalFigs 2 1/2-Inch Die-Cast Metal Mini-Figure
価格: 1,980円（税込）
サイズ: 全高 約6.5cm (2.5インチ)
素材: 100% ダイキャストメタル
対象年齢: 8歳以上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage3】
■STRANGER THINGS - デモゴルゴン / Wave 1 MetalFigs 2 1/2-Inch Die-Cast Metal Mini-Figure
価格: 1,980円（税込）
サイズ: 全高 約6.5cm (2.5インチ)
素材: 100% ダイキャストメタル
対象年齢: 8歳以上
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347401/images/bodyimage4】
■STRANGER THINGS - デモドッグ / Wave 1 MetalFigs 2 1/2-Inch Die-Cast Metal Mini-Figure
価格: 1,980円（税込）
サイズ: 全高 約6.5cm (2.5インチ)
素材: 100% ダイキャストメタル
対象年齢: 8歳以上
【販売サイト】
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/stranger-things
■アニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』が配信開始
4月23日（木）よりアニメ『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』が配信開始します。これはシーズン2とシーズン3の間の、ホーキンスでの新たな冒険が描かれる物語となっています。
■PGSについて
PGSは、音楽・映画・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。
アーティストや作品の魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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