理想科学工業株式会社（代表取締役社長：羽山 明 以下、理想科学工業）は、高速インクジェットプリンター「オルフィス」の新製品「ORPHIS GNシリーズ」（オルフィス ジーエヌ シリーズ）4機種を、2026年7月1日（水）から発売します。請求書などの帳票印刷用途、研修マニュアルなどの冊子印刷用途、封入封かんした通知案内物の印刷用途など、多彩なオプションと接続することにより幅広い用途でお使いいただけます。

『オルフィス GN9830』

（オプション「ORスキャナー HS10000」装着）

新製品「オルフィス GNシリーズ」は、世界最速 カラー片面毎分180枚＊1のプリント速度を実現する高速インクジェットプリンターです。新しいインクと新しいプリントヘッドを採用したことにより、従来機に比べて色域が拡大し、色濃度も向上しました。

またプリント速度だけではなく、スキャンやコピー、各種オプションの処理能力も高速化され、大量のプリント業務で圧倒的な生産性を実現します。また、起動からプリント開始までの準備時間、プリント中のクリーニング時間、スリープからの復帰時間も短縮しました。ファーストプリントは6.6秒＊2で出力されるため少枚数プリントにもスピーディーに対応します。

「オルフィス」では当社独自の油性顔料インクを採用しているため、用紙の変形が少ない仕上がりになります。さらに、インクジェット方式は用紙に対して熱を使わないため、印刷された用紙はカールせず排紙でき、プリント後の様々な後処理加工（丁合、製本など）もスムーズに行えます。

「オルフィスGNシリーズ」のラインアップは、片面毎分180枚＊1の「オルフィス GN9830」「オルフィス GN9831」、大容量給紙ユニットを標準搭載した「オルフィス GN9830 プレミアム」のほか、片面毎分160枚＊3の「オルフィスGN7630」の4機種です。

「オルフィス」は2003年の発売以来、プリント速度の世界最速＊1を更新し続けています。理想科学工業は、多枚数プリント領域で高速かつ低ランニングコストのカラープリントソリューションをこれからも提供してまいります。

＊1：GN9830/GN9831/GN9830プレミアムの場合。A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。オフィス用カラープリンターにおいて世界最速（データ・サプライ調べ：2026年4月現在）。＊2：ISO/IEC17629 FPOT from Ready準拠。＊3：A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。

1. 製品名・価格・発売予定日等

＊1：A4普通紙片面横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。

2. 新製品「オルフィスGNシリーズ」の特長

１）世界最速 A4片面 毎分180枚＊1のプリント速度による高い生産性

「オルフィス GN9830/GN9831/GN9830プレミアム」は世界最速 片面毎分180枚＊1、両面毎分90枚＊2の高速でプリントができます。また、「オルフィス」は、独自の油性顔料インクを採用し、用紙変形が少ない仕上がりになります。さらに用紙に対して熱を使わないインクジェット方式のため、用紙はカールせず排紙でき、プリント後のあらゆる後処理（丁合や製本など）もスムーズに行えます。

＊1：GN9830/GN9831/GN9830プレミアムの場合。A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。オフィス用カラープリンターにおいて世界最速（データ・サプライ調べ：2026年4月現在）。＊2：GN9830/GN9831/GN9830プレミアムの場合。A4普通紙横送り、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。

２）経費削減を実現する経済的なプリントコスト

独自のカラープロファイル「ComuColorTM Standard」によって、原稿に適した画質でプリントし、インクを無駄なく効率的に使うことができます。また、より実際の使用環境に近い新測定基準を採用しました。プリント単価はカラー1.29円＊1、モノクロ0.48円＊1と経済的です。

＊1：A4普通紙片面、RISO GNインク F使用時。カラーは解像度300dpi、測定画像にISO/IEC24712に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならい当社独自の測定方法によって算出。モノクロは解像度600dpi、測定画像にISO/IEC19752に定めるパターンを使用し、ISO/IEC24711にならい当社独自の測定方法によって算出。用紙代別。本単価は、より実際の使用環境に近い新指標を用いて算出しており、インクの消費効率自体は従来機種(GLシリーズ)と同等です。

３）新インクと新プリントヘッドによる色鮮やかな印刷品質

インク濃度が向上したことで、より鮮やかな発色を実現しました。さらに、改良された用紙搬送機構により、用紙搬送の安定性とインク着弾精度が向上し、ワンランク上の印字品質を実現します。また、新インクと新プリントヘッドの採用により、従来機に比べて色域が拡大し、色濃度も向上しました。

４）高速スキャン／コピーで作業効率向上

オプションの「ORスキャナーHS10000」は、従来のスキャナーと比べて原稿のスキャン速度が大幅に高速化しました。大量の原稿を高速でデータ化できるので作業時間を短縮できます。また、原稿の傾きを検知し補正するデジタル斜行補正も搭載しました。他にも薄紙、厚紙モードにより、幅広い用紙スキャンに対応します。

５）用紙サイズを問わず高速プリント

A4サイズのみならず、A3/B4/A5の各用紙サイズ、ハガキ/封筒サイズでも高速でプリントできます。

＊1：普通紙、標準設定連続プリント、GDフェイスダウン排紙トレイ使用時。＊2：A5横送り。＊3：当社参考値。

※用紙の種類やサイズによっては、セットできる給紙箇所が限られます。詳細は各機種の仕様をご確認ください。

６）3つのネットワークが利用可能

有線LAN2系統と、無線LANを含む3つのネットワークを利用でき、セキュリティーに配慮した運用が可能です。無線LAN接続は、IEEE802.1X認証に対応しているため、設置場所を選ばず、安心してネットワーク経由でプリントができます。

７）省電力やCO2排出量削減で環境に配慮

●高速プリントを省電力で実現

プリント1枚あたりの消費電力量が従来機に比べ大幅に低減しました。GN9830/GN9831は0.055Wh/枚、GN7630は0.064Wh/枚、GN9830プレミアムは0.063Wh/枚となっており、高速プリントを省電力で処理することができます。

※1週間使用時の消費電力量（TEC値）をプリント1枚あたりに換算。GN9830/GN9831はTEC値1.10kWh/週、GN7630はTEC値1.01kWh/週、GN9830プレミアムはTEC値1.27kWh/週を実現しています。※TEC値：経済産業省の「国際エネルギースタープログラム」に適合するための基準値で、1週間のプリンター使用を［稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間＋スリープ/オフ状態の2日間］と想定したときの総使用電力量を表わします。

●CO2排出量削減

再生材の活用で、製品ライフサイクルのCO2排出量を削減しました。本体樹脂の15％に再生材を使用しており、これは従来機の3倍＊1にあたります。新たに使用する資源の使用量を削減することで製品ライフサイクルにおけるCO2排出量削減に貢献します。

また、プリント業務によるCO2削減効果＊2をタッチパネルで確認することができるようになりました。

＊1：GN9830プレミアムは除く。＊2：本機の表示は参考値であり、お客様の複合機/プリンターから変更した場合の実際のCO2削減量とは異なります。CO2削減量は、消費電力削減量を基に算出しています。消費電力削減量は、ENERGY STAR®画像機器基準にて定められた60ppm機のTEC基準値と、当社が算出したGNシリーズのTEC値との差です。

８）後処理作業をより効率的に行える多彩なオプション

後処理作業をより効率的に行える多彩なオプションを用意しました。ステープルやパンチ作業、封入封かん、くるみ製本といった後処理加工が自動化できるため、印刷作業の工数を削減します。

3. オプション

（価格は税等を除く。別途納入設置料が必要。）

4. 消耗品（インク）

（価格は税等を除く。）

5. 「オルフィスGNシリーズ」の仕様

「オルフィスGNシリーズ」の仕様につきましては、当社Webサイトのニュースリリースをご覧ください。

■URL：https://www.riso.co.jp/release/20260420_1.html

●製品の仕様、価格は予告なく変更する場合があります。●シンボルマーク、ロゴマーク、ORPHIS、オルフィス、ComuColorは、理想科学工業株式会社の登録商標または商標です。●その他の社名・商品名は各社の登録商標または商標です。