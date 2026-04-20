コレクタブルトレーディングカード市場の規模、シェア分析、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「コレクタブルトレーディングカード市場の将来動向と機会分析 - 2025年～2035年」と題する市場調査レポートの発表を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーク、ならびに市場投入戦略（GTM）の理解を行っています。
コレクタブルトレーディングカード市場：数十億ドル規模の産業の詳細分析
コレクタブルトレーディングカードの世界は、子供時代の趣味を超え、エンターテインメント、文化、金融が交差する高度なグローバル市場へと進化しています。かつては専門店に限られていたこの業界は、現在では投資家、大手エンターテインメント企業、デジタルイノベーターの注目を集めています。市場には、スポーツ選手やキャラクターを描いた紙製カードから、ブロックチェーンで認証されたデジタル資産まで含まれ、多様な収益源を持つ複雑なエコシステムを形成しています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/233
市場規模と成長見通し
調査によると、世界のコレクタブルトレーディングカード市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率3.9%で成長し、2035年末までに市場規模は26億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は17億米ドルでした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347420/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
市場は、製品タイプおよび消費者用途に基づいて、明確なカテゴリーに分けることができる：
製品タイプ別：市場は大きく、スポーツカード（NBAやNFLなどのリーグが主導）、トレーディングカードゲーム（ポケモン、マジック：ザ・ギャザリング、遊戯王など）、エンターテインメント／アニメカード（スター・ウォーズやディズニーなどのフランチャイズを含む）に分かれる。急速に台頭している分野として、デジタル／ブロックチェーンベースのカード（NFT）があり、テクノロジーに精通した若年層のコレクターを惹きつけている。
用途別：主な原動力は依然としてコレクションであり、IPに対するノスタルジーや感情的な結びつきによって支えられている。しかし、マジックのようなTCGでは競技プレイが継続的な収益モデルを提供しており、投資は最も急成長している用途で、希少カードを美術品や金のような代替資産として扱う動きが広がっている。
流通チャネル：実店舗（専門店やTargetのような大型小売店）は依然として強い存在感を持つ一方で、オンラインマーケットプレイスや鑑定・認証サービス（PSAなど）は重要なインフラとなり、数百万ドル規模の二次市場取引を支えている。
成長の主な要因
ノスタルジーと投資の融合
成人コレクター、いわゆる「キダルト」が高額消費を牽引している。ポケモンやマイケル・ジョーダンと共に育った彼らは、現在では高い可処分所得を持っている。この人口動態の変化により、カード収集は「ノスタルジー投資」へと変化し、感情的価値と金融的投機が結びついている。ピカチュウ・イラストレーターのカードが500万ドル以上で売却されたような著名なオークション事例は、カードを有望な資産クラスとして正当化している。
コレクタブルトレーディングカード市場：数十億ドル規模の産業の詳細分析
コレクタブルトレーディングカードの世界は、子供時代の趣味を超え、エンターテインメント、文化、金融が交差する高度なグローバル市場へと進化しています。かつては専門店に限られていたこの業界は、現在では投資家、大手エンターテインメント企業、デジタルイノベーターの注目を集めています。市場には、スポーツ選手やキャラクターを描いた紙製カードから、ブロックチェーンで認証されたデジタル資産まで含まれ、多様な収益源を持つ複雑なエコシステムを形成しています。
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市場規模と成長見通し
調査によると、世界のコレクタブルトレーディングカード市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率3.9%で成長し、2035年末までに市場規模は26億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は17億米ドルでした。
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市場セグメンテーション
市場は、製品タイプおよび消費者用途に基づいて、明確なカテゴリーに分けることができる：
製品タイプ別：市場は大きく、スポーツカード（NBAやNFLなどのリーグが主導）、トレーディングカードゲーム（ポケモン、マジック：ザ・ギャザリング、遊戯王など）、エンターテインメント／アニメカード（スター・ウォーズやディズニーなどのフランチャイズを含む）に分かれる。急速に台頭している分野として、デジタル／ブロックチェーンベースのカード（NFT）があり、テクノロジーに精通した若年層のコレクターを惹きつけている。
用途別：主な原動力は依然としてコレクションであり、IPに対するノスタルジーや感情的な結びつきによって支えられている。しかし、マジックのようなTCGでは競技プレイが継続的な収益モデルを提供しており、投資は最も急成長している用途で、希少カードを美術品や金のような代替資産として扱う動きが広がっている。
流通チャネル：実店舗（専門店やTargetのような大型小売店）は依然として強い存在感を持つ一方で、オンラインマーケットプレイスや鑑定・認証サービス（PSAなど）は重要なインフラとなり、数百万ドル規模の二次市場取引を支えている。
成長の主な要因
ノスタルジーと投資の融合
成人コレクター、いわゆる「キダルト」が高額消費を牽引している。ポケモンやマイケル・ジョーダンと共に育った彼らは、現在では高い可処分所得を持っている。この人口動態の変化により、カード収集は「ノスタルジー投資」へと変化し、感情的価値と金融的投機が結びついている。ピカチュウ・イラストレーターのカードが500万ドル以上で売却されたような著名なオークション事例は、カードを有望な資産クラスとして正当化している。