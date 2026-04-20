トリプルアイズ、BEXと自動車業界向けの完全セキュアな「ローカル生成AIシステム」を共同開発～情報漏洩リスクゼロの環境下で、機密性の高い設計ナレッジのAI活用を実現～
2026年4月20日（月）、株式会社トリプルアイズ（本社：東京都港区、代表取締役：片渕博哉、東証グロース市場《証券コード：5026》、以下トリプルアイズ）は、グループ会社である株式会社BEX（本社：愛知県豊田市、代表取締役社長：井口邦、以下BEX）と共同で、外部ネットワークに接続せずに安全に稼働する自動車設計業務向けの「ローカル生成AIシステム（チャットボット）」を開発したことをお知らせいたします。
■背景：自動車業界における「生成AI導入の壁」
トリプルアイズはこれまで、「デバイス」「産業」「人材」というAI導入における3つのハードルを乗り越え、AIの社会実装に取り組んできました。BEXとの共同開発では、自動車産業という特定領域でのデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進してまいりました。その成果として、トリプルアイズとBEXは先日、共同プロジェクト第1弾として設計の付帯業務を自動化するプログラムを開発し、年間約4,000時間の工数削減が見込まれる旨を発表いたしました。
「トリプルアイズ、BEXと自動車設計業務を効率化する自動化システムを共同開発」
次のステップとして「生成AIを活用した設計ノウハウの高度利用」を目指しましたが、自動車業界をはじめとする大手製造業の設計現場では、厳格な機密保持が求められます。
そのため、一般的なインターネット接続を前提としたクラウド型生成AI（ChatGPTなど）は、情報漏洩リスクの観点から業務システムに導入できないという大きな課題がありました。
■開発の成果：情報漏洩リスク・ゼロ。閉域網で動く「ローカル生成AI」
この課題を解決するため、トリプルアイズが持つ最先端のAI構築技術と、BEXが長年培ってきた自動車設計ノウハウを掛け合わせ、外部のインターネットに一切情報を出さない完全セキュアな「ローカル生成AIシステム」を構築しました。
本システムは、自社環境（オフライン）のみで稼働する高度な言語モデル（LLM）と検索拡張生成（RAG）技術を連携させています。これにより、設計者は専用のチャットボットを通じて、社内に蓄積された膨大な技術文書や自動車の要件定義書の中から、瞬時に必要な情報を検索し、要約を引き出すことが可能となりました。
【活用イメージ：自動車設計支援チャットボット】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347352/images/bodyimage1】
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
図面データや機密性の高い要件定義書など、これまで外部のクラウドAIには入力できなかった情報も、完全なローカル環境である本システムであれば安全に利活用することができます。これにより、顧客企業の機密情報をAIの学習データとして二次利用することなく、保護された環境下で最新の生成AI技術を実業務へ適用することが可能となりました。
■今後の展望：自動車設計の次世代DXへ
今後は、本システムを実際の設計業務における技術要件の確認や関連文書の検索サポートとして本格導入し、設計者の業務効率をさらに飛躍させます。さらに、今回構築したセキュアなAI技術を設計領域へと応用し、当社とBEXがすでに実用化している「ハイエンド3D CADソフト（CATIA）から形状データを数値データとして抽出する技術」と掛け合わせることで、将来的にはAIによる「過去の設計図面のスマート検索」や「新たな図面の自動生成」といった次世代の設計プロセス構築を見据えています。
■株式会社BEXについて
BEXは「自動車部品の設計」「ITシステムの開発」を通じて、トヨタグループ各社を技術支援するエンジニアリング会社です。社員が関わった特許出願件数は140件以上。1980年の創業以来、40年以上にわたり「クルマ産業の愛知県」に地域密着し、トヨタグループの開発と共に事業展開をしてきました。お客様の信頼と期待に応え続けるために、BEXのエンジニアたちは、取り巻く技術革新や世界の変化の波を乗り越えて成長を続けます。
コーポレートサイト：https://www.bex-inc.com/
■トリプルアイズについて
トリプルアイズは、システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供を行っています。2008年の設立以来、先端技術の開発に取り組み、囲碁AIの世界大会でも好成績を収めるなど、高い技術力を保有しています。システム開発とAIエンジンの研究開発のシナジーにより、ビジネスにおけるDXイノベーションを実現します。
コーポレートサイト：https://www.3-ize.jp/
■BEXお問い合わせ先
株式会社BEX 広報担当（堀智康、迫田奈々）
愛知県豊田市西町5丁目5番地 ビッツ豊田タウン3F
電話：0565-31-3820
MAIL： tomoyasu-hori@bex-inc.com、 nana-sakoda@bex-inc.com
配信元企業：株式会社トリプルアイズ
■背景：自動車業界における「生成AI導入の壁」
トリプルアイズはこれまで、「デバイス」「産業」「人材」というAI導入における3つのハードルを乗り越え、AIの社会実装に取り組んできました。BEXとの共同開発では、自動車産業という特定領域でのデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力に推進してまいりました。その成果として、トリプルアイズとBEXは先日、共同プロジェクト第1弾として設計の付帯業務を自動化するプログラムを開発し、年間約4,000時間の工数削減が見込まれる旨を発表いたしました。
「トリプルアイズ、BEXと自動車設計業務を効率化する自動化システムを共同開発」
次のステップとして「生成AIを活用した設計ノウハウの高度利用」を目指しましたが、自動車業界をはじめとする大手製造業の設計現場では、厳格な機密保持が求められます。
そのため、一般的なインターネット接続を前提としたクラウド型生成AI（ChatGPTなど）は、情報漏洩リスクの観点から業務システムに導入できないという大きな課題がありました。
■開発の成果：情報漏洩リスク・ゼロ。閉域網で動く「ローカル生成AI」
この課題を解決するため、トリプルアイズが持つ最先端のAI構築技術と、BEXが長年培ってきた自動車設計ノウハウを掛け合わせ、外部のインターネットに一切情報を出さない完全セキュアな「ローカル生成AIシステム」を構築しました。
本システムは、自社環境（オフライン）のみで稼働する高度な言語モデル（LLM）と検索拡張生成（RAG）技術を連携させています。これにより、設計者は専用のチャットボットを通じて、社内に蓄積された膨大な技術文書や自動車の要件定義書の中から、瞬時に必要な情報を検索し、要約を引き出すことが可能となりました。
【活用イメージ：自動車設計支援チャットボット】
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
図面データや機密性の高い要件定義書など、これまで外部のクラウドAIには入力できなかった情報も、完全なローカル環境である本システムであれば安全に利活用することができます。これにより、顧客企業の機密情報をAIの学習データとして二次利用することなく、保護された環境下で最新の生成AI技術を実業務へ適用することが可能となりました。
■今後の展望：自動車設計の次世代DXへ
今後は、本システムを実際の設計業務における技術要件の確認や関連文書の検索サポートとして本格導入し、設計者の業務効率をさらに飛躍させます。さらに、今回構築したセキュアなAI技術を設計領域へと応用し、当社とBEXがすでに実用化している「ハイエンド3D CADソフト（CATIA）から形状データを数値データとして抽出する技術」と掛け合わせることで、将来的にはAIによる「過去の設計図面のスマート検索」や「新たな図面の自動生成」といった次世代の設計プロセス構築を見据えています。
■株式会社BEXについて
BEXは「自動車部品の設計」「ITシステムの開発」を通じて、トヨタグループ各社を技術支援するエンジニアリング会社です。社員が関わった特許出願件数は140件以上。1980年の創業以来、40年以上にわたり「クルマ産業の愛知県」に地域密着し、トヨタグループの開発と共に事業展開をしてきました。お客様の信頼と期待に応え続けるために、BEXのエンジニアたちは、取り巻く技術革新や世界の変化の波を乗り越えて成長を続けます。
コーポレートサイト：https://www.bex-inc.com/
■トリプルアイズについて
トリプルアイズは、システムインテグレーションおよびAIプラットフォームの提供を行っています。2008年の設立以来、先端技術の開発に取り組み、囲碁AIの世界大会でも好成績を収めるなど、高い技術力を保有しています。システム開発とAIエンジンの研究開発のシナジーにより、ビジネスにおけるDXイノベーションを実現します。
コーポレートサイト：https://www.3-ize.jp/
■BEXお問い合わせ先
株式会社BEX 広報担当（堀智康、迫田奈々）
愛知県豊田市西町5丁目5番地 ビッツ豊田タウン3F
電話：0565-31-3820
MAIL： tomoyasu-hori@bex-inc.com、 nana-sakoda@bex-inc.com
配信元企業：株式会社トリプルアイズ
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