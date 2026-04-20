トリプルアイズ、BEXと自動車業界向けの完全セキュアな「ローカル生成AIシステム」を共同開発～情報漏洩リスクゼロの環境下で、機密性の高い設計ナレッジのAI活用を実現～

トリプルアイズ、BEXと自動車業界向けの完全セキュアな「ローカル生成AIシステム」を共同開発～情報漏洩リスクゼロの環境下で、機密性の高い設計ナレッジのAI活用を実現～