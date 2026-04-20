■「わんぱく大作戦」とは

広島の子どもたちの「挑戦」「冒険」「発見」を応援するプロジェクト「わんぱく大作戦」。広島ならではの食・自然・文化・人とのふれあいをテーマに、年間を通して様々なイベントを開催しています。「わんぱく大作戦」プロジェクトは、子どもたちの“わんぱくスピリット”を応援する７つの団体・企業などから成り立っています。 普段の生活ではなかなかできない体験を通して、子どもたちの好奇心や主体性を育み、「やってみたい！」の気持ちを大切にします。

■「わんぱく農業体験」を開催

今回、小学生を対象とした体験型イベント「わんぱく農業体験」を開催します。2026年5月から10月にかけて、全3回にわたり田植えや稲刈り、ナスの収穫・出荷体験に挑戦します。自然の中で実際に農作業を体験しながら、食べ物ができるまでの過程を学び、子どもたちが農業の大切さや食のありがたさを体感できる機会を提供します。

≪昨年度の様子≫

■「わんぱく農業体験」実施概要&参加者募集

【開催日】：１回目 2026年5月30日（土）田植え ２回目 2026年9月12日（土）ナスの収穫&出荷体験 ※予備日9月19日（土） ３回目 2026年10月17日（土）稲刈り ※予備日10月24日（土） ※全３回の参加が条件となります 【場所】 ：保田会館&その近くの田畑（東広島市黒瀬町） 【対象】 ：小学３~６年生 【定員】 ：２４名 【締切】 ：５月６日（水） 【参加費】：６,０００円（全３回／税込） 【持ち物】：汚れても良い服装、長靴、飲み物 など

【申込フォーム】 https://www.tv-fanbase.jp/campaign-term/tss:wanpakunougyou2026 ※締切 ５月６日（水） ※応募多数の場合は抽選になります。 「わんぱく農業体験」詳細なスケジュールは下記をご確認ください。 ・わんぱく農業体験 チラシ https://www.tss-tv.co.jp/archives/050/202604/fd75e9cbc576166451a6adfc61c5627c233bad19d7178ab98db398f32e0f51e5.pdf

■わんぱく公式LINEもチェック！

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【主催】 わんぱく大作戦プロジェクト2026 学校法人鶴学園 (株)サニクリーン中国 味の素(株) (株)もみじ銀行 (株)良和ハウス 大田鋼管(株) ㈱テレビ新広島 【わんぱく農業体験・協力】 ひろしま農業協同組合、ライスファームかわな、神信農園

【本件に関するお問い合わせ先】 わんぱく大作戦事務局（テレビ新広島内） 電話：082-255-0331（平日9:30～17:30）