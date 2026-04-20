東京工芸大学(学長：吉野弘章、所在地：東京都中野区、以下本学)は、2026年4月11日(土)から6月7日(日)まで、神奈川県藤沢市江の島で開催される「江の島アートフェスティバル2026」において、工学部工学科内田孝幸教授と学生らのグループ作品 『Inside ENOSHIMAII』 が展示されています。あわせて、現在の「江の島サムエル・コッキング苑」のもととなった庭園を造成したサムエル・コッキング氏と本学との関わりを解説するパネル展示も行われています。





2026年4月11日(土)から6月7日(日)まで、神奈川県藤沢市の江の島で開催される「江の島アートフェスティバル2026」において、工学部工学科内田孝幸教授と学生らのグループ作品『Inside ENOSHIMAII』が、江の島シーキャンドル展望室内で展示されています。





工学部工学科内田孝幸教授と学生らのグループ作品『Inside ENOSHIMAII』(1)(シーキャンドル展望室内)





工学部工学科内田孝幸教授と学生らのグループ作品『Inside ENOSHIMAII』(2)





『Inside ENOSHIMAII』は、LiDAR技術を用いたサイエンスアート3D作品です。江の島の外部と内部構造を精密にスキャンし、立体的に再現することで、江の島の構造や特性を視覚的にわかりやすく表現しています。具体的には、LiDARという3Dスキャナで江の島の岩屋の洞窟の形状をスキャン、モデル化して3D造形し、透明な江の島の外形に埋め込んだ作品で、LiDARの機材ではFJDynamics社のLiDARと3D処理ソフトを使っています。フルカラー3Dプリントでは、産業機器で評判の高いミマキエンジニアリングも一部の造形を担っています。





本作品には、神奈川県藤沢市でレジンアート教室を開講する「Kiitos」が模型の着色や江の島模型周囲の海部分の制作に協力しています。工学部工学科内田教授の電子画像研究室のLiDAR技術による精密なデータ表現と「Kiitos」のアート表現を掛け合わせた、テクノロジーとアートの融合による作品となっています。





また、江の島のサムエル・コッキング温室遺構では、現在の「江の島サムエル・コッキング苑」のもととなった庭園を造成したサムエル・コッキング氏と、本学の創立の祖である六代杉浦六右衞門が、1873(明治6)年において、日本における写真と印刷の発達の歴史に深く関係していたことを解説するパネル展示も行われています。





東京工芸大学サムエル・コッキングの関りを解説するパネル展示(コッキング苑 温室遺構内)





「江の島アートフェスティバル2026」は、湘南藤沢活性化コンソーシアムが主催するイベントで、夕暮れの美しい時間帯にアートと出会う特別な体験を中心に、家族・学生・観光客など幅広い世代が一緒に楽しむことを目的に企画されています。島内を巡る展示や文化体験プログラムを通して、江の島の自然・歴史・文化を新たな視点で再発見することができます。

「江の島アートフェスティバル2026」の詳細は、以下のとおりです。









■江の島アートフェスティバル2026

会期：2026年4月11日(土)～6月7日(日)

会場：江の島島内・片瀬海岸エリア各所

主催：湘南藤沢活性化コンソーシアム

【URL】 https://www.enoshimart.com/

※東京工芸大学の展示は、シーキャンドル展望室内、コッキング苑 温室遺構内









■東京工芸大学

東京工芸大学は1923(大正12)年に創立した「小西寫眞専門学校」を前身とし、当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【URL】 https://www.t-kougei.ac.jp/