トラック用品・内装パーツの製造販売を行う株式会社ターン(代表取締役：黒田 基仁、本社：兵庫県姫路市)は、運営するトラック用品専門店において外国人ドライバーによる免税売上が急増しています。

同社によると、ハンドルカバーやダッシュマートなどのトラック内装用品を購入する外国人客が増加。2025年2月から4月4件のみだった免税販売件数は2026年2月から4月には8件となり、約2倍に拡大しました。背景には訪日外国人観光客の急回復と、日本独自の「デコトラ文化」への海外からの関心の高まりがあると見られます。





ダッシュマット





【訪日客数は2025年に過去最高の3,500万人超を予測】

日本政府観光局(JNTO)の統計によると、2024年の訪日外客数は過去最高を更新し、2025年には3,500万人規模に達すると推定されていました。特にアジア圏からのリピーター層において、一般的な観光から「趣味の深掘り」へと消費が移行。

さらに、日本のトラック文化(DEKOTORA)は、SNSを通じて「JDM(Japanese Domestic Market)日本車カストム文化」の一環として世界的に認知されており、物流業界の枠を超えた観光コンテンツとして注目を集めています。

こうした背景から、訪日観光客が自動車・トラック関連パーツを“日本でしか買えない文化商品”として購入する動きが広がっています。





※日本政府観光局(JNTO)日本の観光統計データ

https://statistics.jnto.go.jp

※観光庁 インバウンド消費動向調査

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tokei_hakusyo/gaikokujinshohidoko.html









【免税件数は5倍超、2カ国から6カ国へ客層が拡大】

株式会社ターンが運営するトラック用品専門店(兵庫県・奈良県・佐賀県の計4店舗)では、訪日外国人による免税販売が急増しています。





同社のデータによると、

* 免税売上：2025年2月から4月 約10万円 →2026年2月から4月約17万円(約1.7倍)

* 免税件数：2025年2月から4月 4件 → 2026年2月から4月 8件(約2倍)





中には1回の買い物で約22万円分のトラック用品を購入する顧客も見られます。

顧客の国籍は主に中国、フィリピン、タイなどのアジア圏が中心ですが、近年はオーストラリアからの来店も確認され、2023年に2カ国だった外国人顧客の国籍は2025年には6カ国へ拡大しました。









【自社商品が全てメイド・イン・ジャパン】

同社はトラック用ハンドルカバーやダッシュマットなどの内装用品を中心に、トラックカスタムパーツやデコトラ用品を製造・販売しています。自社工場での製造による品質管理と、日本独自のカスタム文化を反映したデザインが特徴です。

トラック用品専門店として兵庫県(高砂店・赤穂店)、奈良県、佐賀県に計4店舗を展開。





ハンドルカバー





【今後の展開：2026年には海外販売の拡大へ】

インバウンドの需要を受け、同社もグローバル展開へと舵を切ります。これまで店舗販売や国内向けECを中心に展開してきましたが、2025年後半より、東南アジア地域でのトラック展示会への出展を開始し、現地ディーラーとの提携を含めた海外営業を本格化させる予定です。

訪日観光客による“日本文化としてのトラックカスタム”需要を取り込みながら、日本発のデコトラ文化を海外に発信していく方針です。









【会社概要】

名称 ： 株式会社ターン

所在地 ： 〒671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字川原田172-3

事業内容： トラック用品・内装パーツの製造販売、トラック用品専門店の運営

URL ： https://www.truckstop.gr.jp/index.html