ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、令和８年４月２１日（火）より「春のＪＡタウン祭り」を実施します。

本キャンペーンは、各ショップ自慢のおすすめ商品を各100個限定で、「お客様送料負担なし」にてお届けする企画です。対象商品には、春を感じられる野菜や果物の商品をはじめ、肉類や飲料など、幅広いラインナップをご用意しています。

近年、物価上昇や物流コストの増加により、食品の購入に対する消費者の節約志向が高まる一方で、産地直送ならではの新鮮で高品質な国産農畜産物への関心も高まっています。こうした社会背景を踏まえ、本キャンペーンは、より多くのお客様に旬の魅力あふれる商品をお得にお楽しみいただくとともに、全国の産地の魅力を広く発信することを目的に実施するものです。





【春のＪＡタウン祭り】

１．期 間

令和８年４月２１日（火）～４月２７日（月）

２．内 容

キャンペーン期間中、対象の商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※送料はＪＡタウンが負担します。

※各商品は100個限定の販売です。

３．Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.ja-town.com/shop/e/esfes/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown