BPOサービス受託残高が14万件を突破
株式会社パルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村純一）は、セルフストレージ事業者向けに提供する滞納保証付BPOサービスにおいて、受託残高が2026年3月末時点で140,813件となり、累計14万件を突破したことをお知らせいたします。
また、2026年3月の新規契約件数は3,812件となり、これまでの過去最高であった2023年3月の3,617件を上回り、単月として過去最高を更新いたしました。
■ ストック型収益基盤の着実な拡大
当社のBPOサービスは、滞納保証を軸に、収納代行・督促・残置物対応までを一体的に提供することで、セルフストレージ事業者の運営負担軽減と収益安定化に寄与しております。
本サービスは、契約件数の積み上げにより安定的に収益が積み上がる「ストック型ビジネス」であり、今回の受託残高14万件突破は、当社の収益基盤が着実に拡大していることを示すものです。
■ 市場背景
近年、セルフストレージ市場の拡大に伴い、事業運営の効率化・外部委託ニーズは高まっており、当社BPOサービスの導入が加速しております。
こうした環境の中、当社サービスは以下の付加価値が評価されています。
・滞納保証によるリスク低減
・運営業務の一括アウトソーシング
・DXによる業務効率化
■中期目標20万件に向けた着実な進捗
このような市場環境の中、受託残高は継続的に伸長しており、2027年9月期の目標である20万件に向け、順調に進捗しております。
当社は、2027年9月期における受託残高20万件を中期目標として掲げており、本件はその達成に向けた重要なマイルストーンと位置付けております。
■今後の展開
当社は今後も、セルフストレージ事業者に対する付加価値の高いサービス提供を通じて、業界全体の発展に貢献してまいります。
また、デジタル化・業務効率化を支援する各種サービスとの連携を強化し、さらなる受託件数の拡大を目指してまいります。
会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数：42 名 ※2025年12月末時点、臨時従業員数は含まない
URL：https://www.palma.jp
オリジナルブランド：「キーピット」「ニコニコ収納庫」
キーピット： https://keep-it.jp/
ニコニコ収納庫： https://niconicotrunk.com/
セルフストレージ向けポータルサイト：https://niconico-trunk.com/
配信元企業：株式会社パルマ
また、2026年3月の新規契約件数は3,812件となり、これまでの過去最高であった2023年3月の3,617件を上回り、単月として過去最高を更新いたしました。
■ ストック型収益基盤の着実な拡大
当社のBPOサービスは、滞納保証を軸に、収納代行・督促・残置物対応までを一体的に提供することで、セルフストレージ事業者の運営負担軽減と収益安定化に寄与しております。
本サービスは、契約件数の積み上げにより安定的に収益が積み上がる「ストック型ビジネス」であり、今回の受託残高14万件突破は、当社の収益基盤が着実に拡大していることを示すものです。
■ 市場背景
近年、セルフストレージ市場の拡大に伴い、事業運営の効率化・外部委託ニーズは高まっており、当社BPOサービスの導入が加速しております。
こうした環境の中、当社サービスは以下の付加価値が評価されています。
・滞納保証によるリスク低減
・運営業務の一括アウトソーシング
・DXによる業務効率化
■中期目標20万件に向けた着実な進捗
このような市場環境の中、受託残高は継続的に伸長しており、2027年9月期の目標である20万件に向け、順調に進捗しております。
当社は、2027年9月期における受託残高20万件を中期目標として掲げており、本件はその達成に向けた重要なマイルストーンと位置付けております。
■今後の展開
当社は今後も、セルフストレージ事業者に対する付加価値の高いサービス提供を通じて、業界全体の発展に貢献してまいります。
また、デジタル化・業務効率化を支援する各種サービスとの連携を強化し、さらなる受託件数の拡大を目指してまいります。
会社概要
【株式会社パルマ】
代 表 者：代表取締役社長 木村 純一
所 在 地：東京都千代田区麹町四丁目5-20 KSビル5階
創 業：2006 年 1 月
資 本 金：600百万円 ※2025年12月末時点
上場取引所：東証スタンダード市場・名証メイン市場
証券コード：3461
従業員数：42 名 ※2025年12月末時点、臨時従業員数は含まない
URL：https://www.palma.jp
オリジナルブランド：「キーピット」「ニコニコ収納庫」
キーピット： https://keep-it.jp/
ニコニコ収納庫： https://niconicotrunk.com/
セルフストレージ向けポータルサイト：https://niconico-trunk.com/
配信元企業：株式会社パルマ
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