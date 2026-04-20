常石ソリューションズ東京ベイ・YAMAX・戸高製作所の3社で、簡易的な自律操船システムの製品化に向けた共同開発契約を締結

常石ソリューションズ東京ベイ・YAMAX・戸高製作所の3社で、簡易的な自律操船システムの製品化に向けた共同開発契約を締結