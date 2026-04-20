【ニュースレター】高速域の恐怖を自信へ。パラアスリートを支える当社の制振技術











〜アルペン・鈴木猛史選手「競技中の集中力上がった」、パフォーマンスダンパーをチェアスキーへ〜

パフォーマンスダンパーを持つ鈴木猛史選手(左)とチェアスキーの開発協力をしたエヌ・ティー・エス社の生田目將弘社長

チェアスキーフレームに採用雪山の急斜面を滑り降りスピードやテクニックを競うアルペンスキー。下肢に障害のある選手が取り組むパラアルペンスキー・座位クラスでは、座席にスキー板が固定された補装用具「チェアスキー」が競技で用いられています。そのチェアスキーの部品に当社開発の制振装置「パフォーマンスダンパー(PD)」を取り入れ、世界の強豪たちとコンマ1秒を争う戦いに挑んでいるパラアスリートがいます。世界を舞台に活躍する鈴木猛史選手です。鈴木選手は2006年のトリノパラリンピック以降、アルペンスキーで6大会連続日本代表として出場。2026年3月に開催されたミラノ・コルティナパラリンピックでは回転種目で世界の強豪たちを抑え銅メダルを獲得しました。











当社が開発したオイルとガスを使ったPDは、業界初の制振装置技術として高く評価されています。2004年から量産を開始し、累計売上本数は300万本以上、現在14社142種(2025年9月時点)で採用されています。PDは搭載することで乗り物の微細な振動を抑え、乗り心地向上に貢献、ユーザーの皆さまから「乗り物酔いが改善された」「運転時の疲れが少なくなった」などの声をいただいています。

当社開発の制振装置「パフォーマンスダンパー」(手前)と同装置を搭載したチェアスキーのフレーム











W杯の高速系種目で効果発揮チェアスキーへのPD採用に目を付けたのは、鈴木選手の出身地福島県の企業で自動車や航空、競技用バイクの精密部品を手掛ける金属加工メーカーの「エヌ・ティー・エス」社。同社では2023年から鈴木選手とチェアスキー改良に取り組んでいます*1。MotoGP Moto2クラスのコンストラクター経験などを持つ同社生田目將弘社長が、乗り物の制振性向上にPDが有効なことを把握していたことから、アルペンスキーの高速系「滑降」「スーパー大回転」種目で使うチェアスキー部品として採用が決定。二輪車向けに開発していた細径PDが搭載されました。高速系種目は競技中の速度が100km以上出ることから、ライン取りの判断や安定した走行のためのリズム感などを保つ上でかなりの集中力が必要な種目。競技中の微細な振動が滑走時の恐怖心につながり、近年順位がなかなか振るわなかったという鈴木選手ですが「PDを搭載してから細かい振動を取り去ることができ、集中力も上がり結果につながっている」と明かします。PD搭載後に挑んだ2026年1月開催のオーストリアでのワールド杯では、見事2位入賞を果たしました。鈴木選手は「PDを搭載したチェアスキーのフレームを使うようになったことで、若いころの競技への”攻め”の姿勢が再燃してきました。今は高速系種目で抱いていた恐怖心が無くなり、滑走時に楽しさすら感じています」と今後への意欲を示しています。

パラアルペンスキーワールド杯でパフォーマンスダンパーを搭載したチェアスキーで滑走する鈴木猛史選手



＝2026年1月16日、オーストリア・ザールバッハ

*1 エヌ・ティー・エス社は、スポーツ庁の先端技術を活用したHPSC基盤強化事業を受託する独立行政法人日本スポーツ振興センター（JSC）から依頼を受け、JSCと共同でチェアスキーを開発しています。■広報担当者より自動車や二輪車の乗り心地向上のために培ってきた当社のパフォーマンスダンパーが、パラアスリートの方の挑戦を支える一助となったことを誇りに思います。競技という新たなフィールドで技術の可能性が広がったことは、私たちにとっても大きな励みです。パフォーマンスダンパーの今後のさらなる用途の可能性に注目したいです。本件に関するお問合わせ先コーポレートコミュニケーション部 広報グループ本社：0538-32-1145 / 東京：03-5220-7211関連リンクパフォーマンスダンパー製品HP