将棋×地酒で描く地域の未来 大田原の酒蔵と展開する「一献一局プロジェクト」第２弾が示した文化・産業連携の新たな可能性



















■大田原市と各酒蔵について大田原市は、有数の地酒の名所として知られています。かつて、”大田原銘酒六つ蔵”と呼ばれ親しまれていた6つの酒蔵は、同地域の良質な水や酒米から味わい深い地酒を醸造し、伝統産業として地域経済に貢献しながら、食・祭礼文化の担い手としても地域に根付いてきました。しかし、後継者不足や需要の変化などで経営環境が悪化し、廃業や事業譲渡を余儀なくされ、現在は当時の半分である“三つ蔵”が大田原の地酒を支えています。このたび、その三つ蔵である、菊の里酒造・天鷹酒造・渡邉酒造が王将戦とコラボレーションし、各銘柄がオリジナルラベル仕様の一合缶として登場しました。・菊の里酒造（銘柄：大那）1866年創業。那須野が原に群生する菊の花を由来として銘名された酒蔵です。良質な那須山系の伏流水を使用して手造りされた豊潤な銘酒は、長らく地元で愛されています。・天鷹酒造（銘柄：天鷹）1914年創業。「良い酒は良い原料から」というこだわりの下、お米の旨味と水の清らかさを生かした辛口酒が特徴で、地元の特産品などを利用した、酒蔵らしい食品も製造しています。・渡邉酒造（銘柄：旭興）1892年創業。「地元の方のための酒」を強く意識した酒造りにこだわってきた酒蔵です。大田原の柔らかな伏流水を使った「旭興」は、さらりとした中に深い味わいがあることが特徴です。■今後の展開について今回の取り組みで得られた知見と反響を踏まえ、今後もタイトル戦とコラボレーションした一合缶の制作や関連施策を展開し、将棋と日本酒を通じた地域の活性化を推進していきます。また、地域のお祭りや季節イベントに合わせた限定商品の開発・販売による観光客の誘致拡大や、ふるさと納税・ECを通じた都市部ファンへの展開、コラボ商品のレギュラー品化、土産店・道の駅での常設販売などの可能性を検討しながら、酒蔵の販路拡大・開拓を支援します。あわせて、当社グループのガラスびんを用いた高級感のある商品づくり、移動式充填機「詰太郎」、Agnaviの委託充填サービス「酒代官」など多様な選択肢を提供し、酒蔵の取り組みを後押ししていきます。今後も、包装容器を通じて、日本の伝統文化と地域・人をつなげ、各地域の活性化へ貢献していきます。■大田原市長 相馬憲一氏のコメント大田原市は栃木県北東部にあります。古くは「大俵」と呼ばれ、関東地区屈指の米の生産高を誇るおいしい米どころであり、酒米も多く生産されている地酒の名所です。このたび、「一献一局プロジェクト」により、本市の三つ蔵と王将戦とのコラボで地域の魅力を引き出すPRをすることができ、感銘を受けています。本市に風、薫るような新たな魅力や活気をもたらし、地域の伝統を生かしながら新しい価値をつくる試みに、とても期待しています。