ジーデップ・アドバンス、静音水冷設計とコンパクト高密度設計の高性能AIワークステーション「Ai Compute BOX シリーズ」を発表
静音水冷設計とコンパクト高密度設計の高性能AIワークステーション
「Ai Compute BOX シリーズ」を発表
～ 静音性を極めた「Silent」と、省スペースを追求した「mini」をラインアップ ～
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance, Inc.／本社：東京都中央区／代表取締役CEO：飯野匡道／東証スタンダード：5885）は、AI開発者・研究者向けの高性能ワークステーション「Ai Compute BOX シリーズ」の販売を開始しました。
本シリーズは、『高いAI計算性能』と『導入しやすさ』を両立した製品です。
静音性を重視した「Ai Compute BOX Silent」と、限られた設置スペースにも対応する「Ai Compute BOX mini」の2シリーズを展開し、研究開発、AI推論、シミュレーション、コンテンツ制作など、さまざまな高負荷ワークロードに応えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347353/images/bodyimage1】
＜Ai Compute BOX シリーズ 製品ラインアップ＞
Ai Compute BOX Silent
「静音設計と水冷技術が支えるデスクサイドのAI計算」
https://www.gdep.co.jp/products/list/v/69d8a099deb58
1,637,400円（税抜）～
Ai Compute BOX Silentは、デスクサイドでのAI開発を前提とした静音設計モデルです。
筐体には産業グレードの防音素材を採用し、CPU・GPUの両方に水冷システムを搭載。高負荷時でも冷却性能と静音性を維持し、オフィスや研究室など静かな環境でも利用しやすい設計です。
GPUには水冷のNVIDIA GeForce RTX 5090を採用し、AIモデルの学習・推論、ディープラーニング、3Dレンダリング、データ解析などの高負荷な処理に対応します。
CPUはインテル(R) Core(TM) Ultra 9 285搭載モデルとAMD Ryzen(TM) 9 9950X3D搭載モデルを用意。最大256GB DDR5メモリ、2TB M.2 SSDを標準搭載し、OSにはUbuntu 24.04 LTSを採用しています。
さらにAI開発環境としてG-Suiteを搭載。最適化されたフレームワークを搭載しているため、ユーザーは面倒な構築作業を行うことなく、届いたその日からAIの研究開発を始められます。
Ai Compute BOX mini
「省スペースの小型筐体に次世代AI性能を凝縮」
https://www.gdep.co.jp/products/list/v/69dc70612eaab
1,127,400円（税抜）～
Ai Compute BOX miniは、コンパクトな筐体に高い演算性能を凝縮したモデルです。
26.3Lのマイクロフォームファクターシャーシを採用し、限られた設置スペースでも本格的なAI開発・推論環境を構築できます。
GPUはNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、AI学習・推論、ディープラーニング、3Dレンダリングなどの用途に対応します。
CPUはインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285搭載モデルとAMD Ryzen(TM) 9 9950X3D搭載モデルをラインアップ。最大192GB DDR5メモリ、2TB M.2 SSDを標準搭載し、データ用ストレージスロットを備えています。
さらにAI開発環境としてG-Suiteを搭載。最適化されたフレームワークを実装しているため、ユーザーは面倒な構築作業を行うことなく、届いたその日からAIの研究開発を開始できます。
＜シリーズの主な特長＞
●Silentモデルは静音水冷設計により、高負荷時でも快適な運用が可能
「Ai Compute BOX シリーズ」を発表
～ 静音性を極めた「Silent」と、省スペースを追求した「mini」をラインアップ ～
AIとビジュアライゼーションのソリューションカンパニーである株式会社ジーデップ・アドバンス（GDEP Advance, Inc.／本社：東京都中央区／代表取締役CEO：飯野匡道／東証スタンダード：5885）は、AI開発者・研究者向けの高性能ワークステーション「Ai Compute BOX シリーズ」の販売を開始しました。
本シリーズは、『高いAI計算性能』と『導入しやすさ』を両立した製品です。
静音性を重視した「Ai Compute BOX Silent」と、限られた設置スペースにも対応する「Ai Compute BOX mini」の2シリーズを展開し、研究開発、AI推論、シミュレーション、コンテンツ制作など、さまざまな高負荷ワークロードに応えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347353/images/bodyimage1】
＜Ai Compute BOX シリーズ 製品ラインアップ＞
Ai Compute BOX Silent
「静音設計と水冷技術が支えるデスクサイドのAI計算」
https://www.gdep.co.jp/products/list/v/69d8a099deb58
1,637,400円（税抜）～
Ai Compute BOX Silentは、デスクサイドでのAI開発を前提とした静音設計モデルです。
筐体には産業グレードの防音素材を採用し、CPU・GPUの両方に水冷システムを搭載。高負荷時でも冷却性能と静音性を維持し、オフィスや研究室など静かな環境でも利用しやすい設計です。
GPUには水冷のNVIDIA GeForce RTX 5090を採用し、AIモデルの学習・推論、ディープラーニング、3Dレンダリング、データ解析などの高負荷な処理に対応します。
CPUはインテル(R) Core(TM) Ultra 9 285搭載モデルとAMD Ryzen(TM) 9 9950X3D搭載モデルを用意。最大256GB DDR5メモリ、2TB M.2 SSDを標準搭載し、OSにはUbuntu 24.04 LTSを採用しています。
さらにAI開発環境としてG-Suiteを搭載。最適化されたフレームワークを搭載しているため、ユーザーは面倒な構築作業を行うことなく、届いたその日からAIの研究開発を始められます。
Ai Compute BOX mini
「省スペースの小型筐体に次世代AI性能を凝縮」
https://www.gdep.co.jp/products/list/v/69dc70612eaab
1,127,400円（税抜）～
Ai Compute BOX miniは、コンパクトな筐体に高い演算性能を凝縮したモデルです。
26.3Lのマイクロフォームファクターシャーシを採用し、限られた設置スペースでも本格的なAI開発・推論環境を構築できます。
GPUはNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、AI学習・推論、ディープラーニング、3Dレンダリングなどの用途に対応します。
CPUはインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 285搭載モデルとAMD Ryzen(TM) 9 9950X3D搭載モデルをラインアップ。最大192GB DDR5メモリ、2TB M.2 SSDを標準搭載し、データ用ストレージスロットを備えています。
さらにAI開発環境としてG-Suiteを搭載。最適化されたフレームワークを実装しているため、ユーザーは面倒な構築作業を行うことなく、届いたその日からAIの研究開発を開始できます。
＜シリーズの主な特長＞
●Silentモデルは静音水冷設計により、高負荷時でも快適な運用が可能