電池極板ロールプレス機競合分析レポート：企業別売上推移と市場シェア動向2026-2032
電池極板ロールプレス機世界総市場規模
電池極板ロールプレス機とは、リチウムイオン電池や鉛蓄電池などの製造工程において、電極材料を塗布した極板を一対または複数のロール間で圧延し、所定の厚み・密度・平坦性に調整するための専用装置を指します。電池極板ロールプレス機は、電極の導電性向上、活物質の密着性強化、およびエネルギー密度の最適化に重要な役割を果たし、高精度な圧力制御や温度管理機能を備えることで、製品品質の均一化と生産効率の向上を実現します。また、近年では高速化・自動化・デジタル制御技術の導入により、次世代電池製造ラインに不可欠な装置として位置付けられています。
図. 電池極板ロールプレス機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347398/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347398/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル電池極板ロールプレス機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1205百万米ドルから2032年には2064百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル電池極板ロールプレス機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、電気自動車（EV）需要の拡大
電池極板ロールプレス機の市場を最も強力に牽引している要因は、電気自動車の急速な普及です。EVの販売台数は世界的に増加しており、それに伴いリチウムイオン電池の生産需要が急拡大しています。この結果、電極の密度や性能を最適化する工程で不可欠な電池極板ロールプレス機の導入が加速し、市場成長の中核的ドライバーとなっています。
2、エネルギー貯蔵システムの拡大
再生可能エネルギーの普及により、大規模蓄電システムの需要が拡大しています。太陽光や風力発電の不安定性を補うため、高性能電池の生産が増加しており、その品質を左右する電極圧延工程の重要性が高まっています。このため、電池極板ロールプレス機の需要も連動して増加し、市場拡大を後押ししています。
3、製造自動化・デジタル化の進展
電池メーカーは生産効率と品質安定性を高めるため、自動化設備やデジタル制御技術の導入を進めています。特に電池極板ロールプレス機においては、高精度圧力制御やオンライン監視機能の需要が増加しており、自動化システムの採用拡大が市場の成長を促進しています。
今後の発展チャンス
1、電気自動車市場の持続的成長
電気自動車（EV）市場は中長期的に拡大が見込まれており、電池生産能力の増強が世界各地で進められています。これに伴い、電池極板ロールプレス機の需要も継続的に増加し、大規模ギガファクトリー向けの高スループット設備や高耐久機種への需要が拡大する見通しです。
2、高精度・高付加価値化へのシフト
電池性能競争の激化により、電極の厚み均一性や密度分布の最適化が重要視されています。電池極板ロールプレス機においても、ナノレベルの制御技術やリアルタイム品質監視機能の導入が進み、高付加価値装置としての市場拡張が期待されています。
3、新興国市場およびエネルギー分野の拡大
アジアや南米などの新興国における電池産業の成長や、再生可能エネルギー向け蓄電システムの需要拡大も重要な機会です。電池極板ロールプレス機は、こうした地域・分野への設備投資拡大に伴い需要が増加し、グローバル市場における成長余地をさらに広げています。
電池極板ロールプレス機とは、リチウムイオン電池や鉛蓄電池などの製造工程において、電極材料を塗布した極板を一対または複数のロール間で圧延し、所定の厚み・密度・平坦性に調整するための専用装置を指します。電池極板ロールプレス機は、電極の導電性向上、活物質の密着性強化、およびエネルギー密度の最適化に重要な役割を果たし、高精度な圧力制御や温度管理機能を備えることで、製品品質の均一化と生産効率の向上を実現します。また、近年では高速化・自動化・デジタル制御技術の導入により、次世代電池製造ラインに不可欠な装置として位置付けられています。
図. 電池極板ロールプレス機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347398/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347398/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル電池極板ロールプレス機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1205百万米ドルから2032年には2064百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.4%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル電池極板ロールプレス機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、電気自動車（EV）需要の拡大
電池極板ロールプレス機の市場を最も強力に牽引している要因は、電気自動車の急速な普及です。EVの販売台数は世界的に増加しており、それに伴いリチウムイオン電池の生産需要が急拡大しています。この結果、電極の密度や性能を最適化する工程で不可欠な電池極板ロールプレス機の導入が加速し、市場成長の中核的ドライバーとなっています。
2、エネルギー貯蔵システムの拡大
再生可能エネルギーの普及により、大規模蓄電システムの需要が拡大しています。太陽光や風力発電の不安定性を補うため、高性能電池の生産が増加しており、その品質を左右する電極圧延工程の重要性が高まっています。このため、電池極板ロールプレス機の需要も連動して増加し、市場拡大を後押ししています。
3、製造自動化・デジタル化の進展
電池メーカーは生産効率と品質安定性を高めるため、自動化設備やデジタル制御技術の導入を進めています。特に電池極板ロールプレス機においては、高精度圧力制御やオンライン監視機能の需要が増加しており、自動化システムの採用拡大が市場の成長を促進しています。
今後の発展チャンス
1、電気自動車市場の持続的成長
電気自動車（EV）市場は中長期的に拡大が見込まれており、電池生産能力の増強が世界各地で進められています。これに伴い、電池極板ロールプレス機の需要も継続的に増加し、大規模ギガファクトリー向けの高スループット設備や高耐久機種への需要が拡大する見通しです。
2、高精度・高付加価値化へのシフト
電池性能競争の激化により、電極の厚み均一性や密度分布の最適化が重要視されています。電池極板ロールプレス機においても、ナノレベルの制御技術やリアルタイム品質監視機能の導入が進み、高付加価値装置としての市場拡張が期待されています。
3、新興国市場およびエネルギー分野の拡大
アジアや南米などの新興国における電池産業の成長や、再生可能エネルギー向け蓄電システムの需要拡大も重要な機会です。電池極板ロールプレス機は、こうした地域・分野への設備投資拡大に伴い需要が増加し、グローバル市場における成長余地をさらに広げています。