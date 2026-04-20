6軸CNCプレスブレーキ業界の成長シナリオ：2026年から始まる投資チャンスをデータで読む Global Reports
6軸CNCプレスブレーキ世界総市場規模
6軸CNCプレスブレーキとは、板金加工における高精度な曲げ加工を実現するための数値制御（CNC）工作機械であり、通常はY1・Y2（ラムの上下制御）、X（バックゲージ前後）、R（バックゲージ上下）、Z1・Z2（バックゲージ左右）といった6軸を同時に制御することで、複雑形状のワークにも高い再現性と加工精度を確保できる装置でございます。6軸CNCプレスブレーキは、サーボ制御技術や自動補正機能、さらにはCAD/CAMとの連携により、段取り時間の短縮や作業効率の向上にも寄与し、多品種少量生産から量産加工まで幅広く対応可能な高度板金加工設備として産業分野で重要な役割を果たしております。
図. 6軸CNCプレスブレーキの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347396/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347396/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル6軸CNCプレスブレーキ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の865百万米ドルから2032年には1381百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル6軸CNCプレスブレーキ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、需要の高度化と高精度加工ニーズの拡大
近年、製造業において製品の高付加価値化が進む中で、複雑形状かつ高精度な板金加工への要求が高まっております。6軸CNCプレスブレーキは多軸同時制御により高精度な曲げ加工を実現できるため、航空宇宙、自動車、精密機器分野などにおいて需要が拡大しており、市場成長を強力に後押ししております。
2、自動化・スマートファクトリー化の進展
製造現場では人手不足や生産性向上への対応として、自動化・デジタル化が急速に進展しております。6軸CNCプレスブレーキはCNC制御やCAD/CAM連携、さらにはIoTとの統合が可能であり、スマートファクトリーの中核設備として導入が進んでいる点が、市場拡大の重要なドライバーとなっております。
3、エネルギー効率およびコスト最適化への要求
環境規制の強化やエネルギーコストの上昇に伴い、省エネルギー性能や運用コスト削減が重要視されております。サーボ駆動技術を採用した6軸CNCプレスブレーキは従来機と比べてエネルギー効率が高く、ランニングコストの低減にも寄与するため、企業の設備投資判断を後押しする市場要因となっております。
今後の発展チャンス
1、スマート製造との高度統合
6軸CNCプレスブレーキは、IoTやAI技術との連携を通じてスマート製造環境への適合が一層進むと見込まれます。リアルタイムの加工データ収集や予知保全、クラウドベースの生産管理システムとの統合により、生産効率と品質管理の高度化が実現され、新たな付加価値創出の機会が拡大してまいります。
2、高度材料対応技術の進化
新素材や複合材料の開発が進む中で、それらに適応した加工技術の高度化が求められております。6軸CNCプレスブレーキは精密な圧力制御や多軸同期制御を活かし、従来では困難であった材料への対応力を強化することで、高度製造分野への展開機会を拡大してまいります。
6軸CNCプレスブレーキとは、板金加工における高精度な曲げ加工を実現するための数値制御（CNC）工作機械であり、通常はY1・Y2（ラムの上下制御）、X（バックゲージ前後）、R（バックゲージ上下）、Z1・Z2（バックゲージ左右）といった6軸を同時に制御することで、複雑形状のワークにも高い再現性と加工精度を確保できる装置でございます。6軸CNCプレスブレーキは、サーボ制御技術や自動補正機能、さらにはCAD/CAMとの連携により、段取り時間の短縮や作業効率の向上にも寄与し、多品種少量生産から量産加工まで幅広く対応可能な高度板金加工設備として産業分野で重要な役割を果たしております。
図. 6軸CNCプレスブレーキの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347396/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347396/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル6軸CNCプレスブレーキ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の865百万米ドルから2032年には1381百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは8.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル6軸CNCプレスブレーキ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、需要の高度化と高精度加工ニーズの拡大
近年、製造業において製品の高付加価値化が進む中で、複雑形状かつ高精度な板金加工への要求が高まっております。6軸CNCプレスブレーキは多軸同時制御により高精度な曲げ加工を実現できるため、航空宇宙、自動車、精密機器分野などにおいて需要が拡大しており、市場成長を強力に後押ししております。
2、自動化・スマートファクトリー化の進展
製造現場では人手不足や生産性向上への対応として、自動化・デジタル化が急速に進展しております。6軸CNCプレスブレーキはCNC制御やCAD/CAM連携、さらにはIoTとの統合が可能であり、スマートファクトリーの中核設備として導入が進んでいる点が、市場拡大の重要なドライバーとなっております。
3、エネルギー効率およびコスト最適化への要求
環境規制の強化やエネルギーコストの上昇に伴い、省エネルギー性能や運用コスト削減が重要視されております。サーボ駆動技術を採用した6軸CNCプレスブレーキは従来機と比べてエネルギー効率が高く、ランニングコストの低減にも寄与するため、企業の設備投資判断を後押しする市場要因となっております。
今後の発展チャンス
1、スマート製造との高度統合
6軸CNCプレスブレーキは、IoTやAI技術との連携を通じてスマート製造環境への適合が一層進むと見込まれます。リアルタイムの加工データ収集や予知保全、クラウドベースの生産管理システムとの統合により、生産効率と品質管理の高度化が実現され、新たな付加価値創出の機会が拡大してまいります。
2、高度材料対応技術の進化
新素材や複合材料の開発が進む中で、それらに適応した加工技術の高度化が求められております。6軸CNCプレスブレーキは精密な圧力制御や多軸同期制御を活かし、従来では困難であった材料への対応力を強化することで、高度製造分野への展開機会を拡大してまいります。