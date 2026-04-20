「国際航空輸送サービス」紹介ページを公開 －高度な通関・検査・保管機能でグローバル物流に対応－
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社（社長：金澤寧、本社：東京都新宿区）は、2026年４月20日、当社ホームページにて「国際航空輸送サービス」の紹介ページを公開しましたので、お知らせいたします。
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当社は、成田空港および関西地区に配置した保税倉庫を活用し、通関士常駐による通関対応や、AEO認定事業者としての取り組みを含め、検査から通関、航空輸送までを一体的に行える体制を整えています。また、成田拠点では、最新のX線検査機を導入しており、より厳格な保安要件への対応と、リードタイム短縮の両立を図っています。
本ページでは、半導体や医療機器、重量物など、高い品質管理と迅速性が求められる貨物に対応する当社の「国際航空輸送サービス」について、対応エリアや物流体制、取り組み事例などを分かりやすく紹介しています。
詳細は当社ホームページをご覧ください。
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/logistics/international/aircargo/
当社は今後も、国際物流を取り巻く環境変化に対応しながら、お客様の多様なニーズに応える物流サービスを展開してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347287/images/bodyimage1】
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内 ＳＢＳロジスター(株)、丸嘉運輸倉庫（株）
海外 中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
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当社は、成田空港および関西地区に配置した保税倉庫を活用し、通関士常駐による通関対応や、AEO認定事業者としての取り組みを含め、検査から通関、航空輸送までを一体的に行える体制を整えています。また、成田拠点では、最新のX線検査機を導入しており、より厳格な保安要件への対応と、リードタイム短縮の両立を図っています。
本ページでは、半導体や医療機器、重量物など、高い品質管理と迅速性が求められる貨物に対応する当社の「国際航空輸送サービス」について、対応エリアや物流体制、取り組み事例などを分かりやすく紹介しています。
詳細は当社ホームページをご覧ください。
Ｕ Ｒ Ｌ： https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/sbstlog/logistics/international/aircargo/
当社は今後も、国際物流を取り巻く環境変化に対応しながら、お客様の多様なニーズに応える物流サービスを展開してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347287/images/bodyimage1】
＜ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 概要＞
本社住所：東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階
代 表 者：代表取締役社長 金澤 寧
設 立：1974年10月1日
親 会 社：ＳＢＳホールディングス株式会社（持株比率66.6％）
資 本 金：21億28百万円
売 上 高：1,238 億円（2025 年 12 月期、連結）
従業員数：2,855 名（2025 年 12 月末現在、連結）
関連会社：国内 ＳＢＳロジスター(株)、丸嘉運輸倉庫（株）
海外 中国、アジア、米国、欧州各地域に14社
事業内容：倉庫業、貨物利用運送事業、機械器具設置工事業、とび・土工工事業、通関業
航空運送代理店業、物流コンサルティング、不動産賃貸及び管理業 他
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-toshibalogistics.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社 人事総務部
TEL：03-6772-8201（代表）／URL： https://www.webcoms.jp/sbstlog/contact/
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
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